Ό,τι δεν κατάφερε η πολιτική της ΕΕ σε 10 χρόνια το έκανε η τρέλα του Τραμπ σε λίγους μήνες

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων στρέφει περισσότερους Ευρωπαίους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αποκαλύπτει το πραγματικό κόστος της πετρελαϊκής εξάρτησης.

Για χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε από τους πολίτες να αλλάξουν αυτοκίνητο με το βλέμμα στο μέλλον. Λιγότερες εκπομπές, καθαρότερες πόλεις, μικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Σήμερα, η τιμή στο πρατήριο δίνει σε πολλούς έναν πολύ πιο άμεσο λόγο να εξετάσουν -και τελικά να επιλέξουν- ένα ηλεκτρικό: δυσκολεύονται να πληρώσουν τις μετακινήσεις τους.

Η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στον Περσικό Κόλπο και οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν έφεραν την πετρελαϊκή εξάρτηση στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Κάθε γέμισμα υπενθυμίζει πόσο ευάλωτος παραμένει ο οικογενειακός προϋπολογισμός σε αποφάσεις που λαμβάνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Η υπόσχεση της φθηνής και άφθονης ενέργειας καταλήγει σε έναν λογαριασμό που πληρώνεται σε ευρώ, από ανθρώπους με ελάχιστη επιρροή στις εξελίξεις που τον διαμορφώνουν.

Μέσα σε αυτήν την πίεση, η ηλεκτροκίνηση αποκτά για περισσότερους αγοραστές την αξία μιας εξόδου κινδύνου. Η άνοδος των καυσίμων επιταχύνει μια αλλαγή για την οποία η Ευρώπη επένδυσε επί χρόνια σε κανονισμούς, κίνητρα και υποδομές. Και αναδεικνύει μια σκληρή ανισότητα: η δυνατότητα να ξεφύγεις από την ακριβή βενζίνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χρήματα που διαθέτεις για να αλλάξεις αυτοκίνητο.

Οι ατελέσφοροι κανονισμοί και η αμείλικτη αλήθεια της αντλίας

Η ευρωπαϊκή πολιτική προσπάθησε να επιβάλει την ηλεκτροκίνηση με τη μέθοδο της γραφειοκρατικής πυγμής και των επιδοτήσεων. Οι Βρυξέλλες έστησαν έναν μηχανισμό πίεσης προς τους κατασκευαστές μέσω εξοντωτικών προστίμων για το CO₂, υποχρεώνοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ρίξουν δισεκατομμύρια στην εξέλιξη ηλεκτρικών πλατφορμών. Την ίδια στιγμή, οι εθνικές κυβερνήσεις επιστράτευσαν πακτωλούς κρατικού χρήματος για να δελεάσουν τους πολίτες.

Το οικοδόμημα αυτό στηριζόταν σε πήλινα πόδια. Κάθε φορά που ένα κράτος έκλεινε την κάνουλα των επιδοτήσεων -όπως έκανε απότομα η Γερμανία στα τέλη του 2023- η ζήτηση κατέρρεε εν μία νυκτί. Οι αγοραστές παρέμεναν επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές τιμές κτήσης, την ανεπαρκή δημόσια υποδομή φόρτισης και τις αβεβαιότητες γύρω από την αυτονομία. Το ευρωπαϊκό αφήγημα είχε συναντήσει το όριό του, παράγοντας κόπωση στην αγορά και έντονο εκνευρισμό στους παραδοσιακούς κατασκευαστές, οι οποίοι έβλεπαν τα περιθώρια κέρδους τους να συμπιέζονται επικίνδυνα.

Το αποτέλεσμα αποδείχτηκε προβληματικό και ασταθές. Ζητήθηκε από τον πολίτη να σκεφτεί τις εκπομπές του 2030 ή του 2035, τον αέρα των πόλεων και την επόμενη γενιά. Το πρατήριο, όμως, τού ζητά να πληρώσει σήμερα. Αυτό το «σήμερα» έχει τεράστια δύναμη. Ένας οικογενειακός προϋπολογισμός αντιλαμβάνεται αμέσως τη διαφορά ανάμεσα σε δύο γεμίσματα. Μια επιχείρηση με οχήματα τη βλέπει στα λειτουργικά της έξοδα. Ένας άνθρωπος που διανύει καθημερινά πολλά χιλιόμετρα την υπολογίζει πριν φτάσει στο τέλος του μήνα. Η πετρελαϊκή κρίση μεταφέρει τη συζήτηση για την ηλεκτροκίνηση από το μακρινό μέλλον στην τσέπη.

Εκεί ακριβώς συντελέστηκε η μεγάλη ανατροπή. Το κόστος χρήσης ανά χιλιόμετρο εκμηδένισε εν ριπή οφθαλμού κάθε προηγούμενη επιφύλαξη. Τα διλήμματα σχετικά με το χρόνο φόρτισης, την υποβάθμιση της μπαταρίας ή την αισθητική των νέων μοντέλων υποχώρησαν μπροστά στην ανάγκη οικονομικής επιβίωσης. Το να διατηρεί κανείς ένα συμβατικό αυτοκίνητο βενζίνης κατέστη μια ασύμφορη πολυτέλεια.

Η Ευρώπη είχε ήδη στρώσει το δρόμο

Χρειάζεται, βέβαια, κάποια σοβαρότητα ακόμη και μέσα στο θυμό. Η σημερινή στροφή πατά σε μια υποδομή που δημιουργήθηκε επί χρόνια: αυτοκίνητα, εργοστάσια, φορτιστές, τεχνική γνώση και κανονισμοί. Η ευρωπαϊκή πολιτική συνέβαλε στην ύπαρξη αυτής της εναλλακτικής. Οι κατασκευαστές διεύρυναν τις γκάμες τους και οι αγοραστές απέκτησαν περισσότερες επιλογές.

Η ακρίβεια των καυσίμων απλώς επιταχύνει αυτήν τη διαδικασία. Οι φθηνότερες ηλεκτρικές προτάσεις, οι επιδοτήσεις, οι εταιρικές αγορές και οι εμπορικές εκπτώσεις συμμετέχουν επίσης στην άνοδο. Κάθε χώρα έχει τις δικές της συνθήκες και κάθε αγοραστής κάνει διαφορετικό λογαριασμό. Η ακριβής κατανομή της επίδρασης κάθε παράγοντα απαιτεί περισσότερα στοιχεία από έναν εντυπωσιακό μηνιαίο αριθμό.

Η κατεύθυνση, πάντως, είναι ευδιάκριτη. Το ενεργειακό σοκ αυξάνει την αξία της απεξάρτησης από το πετρέλαιο. Η επιλογή ενός ηλεκτρικού αποκτά για περισσότερους ανθρώπους και το περιεχόμενο μιας απόφασης περιορισμού του κινδύνου: λιγότερη έκθεση στο επόμενο γεωπολιτικό επεισόδιο που θα περάσει στην τιμή της βενζίνης.

Η ιστορική ειρωνεία

Η πραγματικότητα περιέχει μια βαθιά ειρωνεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος που έκανε σημαία του το «drill, baby, drill», που χλεύασε επανειλημμένα την κλιματική αλλαγή και που επιχείρησε να αποδομήσει κάθε πράσινη πρωτοβουλία στις ΗΠΑ, κατέληξε να λειτουργήσει ως ο πιο αποτελεσματικός προωθητής των ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι μονομερείς γεωπολιτικοί εμπρησμοί του πέτυχαν σε διάστημα λίγων μηνών όσα οι Βρυξέλλες σχεδίαζαν άκαρπα επί μία δεκαετία. Κατέστησαν τα ορυκτά καύσιμα τόσο ακριβά και απρόβλεπτα, ώστε η ευρωπαϊκή κοινωνία αναγκάστηκε να στραφεί στην πρίζα. Το ευρωπαϊκό όραμα για την πράσινη μετάβαση επιταχύνθηκε τελικά από το χάος μιας ξένης δύναμης, αφήνοντας τις Βρυξέλλες να πανηγυρίζουν για ένα αποτέλεσμα που απλώς παρακολούθησαν να συμβαίνει.

Η φυγή έχει εισιτήριο

Εδώ τελειώνουν οι εύκολες διαπιστώσεις και αρχίζει το κοινωνικό πρόβλημα. Για να αντιδράσεις αγοράζοντας άλλο αυτοκίνητο, χρειάζεσαι χρήματα. Για να αξιοποιήσεις πλήρως το χαμηλότερο κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού, μετρά πολύ η πρόσβαση σε οικονομική φόρτιση. Η θέση στάθμευσης, η κατοικία και η περιοχή στην οποία ζεις αποκτούν καθοριστική σημασία.

Ο ιδιοκτήτης ενός παλιού αυτοκινήτου που δυσκολεύεται να πληρώσει τη βενζίνη δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο να πληρώσει την αντικατάστασή του. Παρακολουθεί τη μετάβαση μέσα από το παρμπρίζ ενός οχήματος που συνεχίζει να χρειάζεται καύσιμο. Και κάθε νέα αύξηση περιορίζει κι άλλο το διαθέσιμο εισόδημά του. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Με προσιτά αυτοκίνητα, αξιόπιστη αγορά μεταχειρισμένων, προσβάσιμη φόρτιση και δημόσιες συγκοινωνίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες. Η ελευθερία μετακίνησης χρειάζεται περισσότερες από μία οικονομικά εφικτές επιλογές.

Κάθε πανηγυρισμός για την άνοδο των ηλεκτρικών χρειάζεται μέτρο. Οι αυξημένες ταξινομήσεις συνυπάρχουν με οικογενειακούς προϋπολογισμούς υπό πίεση, επιχειρήσεις που απορροφούν μεγαλύτερα έξοδα και οδηγούς που περιορίζουν αναγκαστικά τις μετακινήσεις τους. Η ευρωπαϊκή ηγεσία έχει μπροστά της ακόμη μία απόδειξη του κόστους της πετρελαϊκής εξάρτησης. Οφείλει να τη μετατρέψει σε πολιτική που δίνει στους πολίτες ουσιαστική δυνατότητα επιλογής. Εγκαίρως, οργανωμένα και με κοινωνική δικαιοσύνη.