Σε έναν χαοτικό αγώνα στο Ιντερλάγκος ο Λάντο Νόρις επέστρεψε στις νίκες, οι δύο Red Bull ανέβηκαν στο βάθρο και η Mercedes πανηγύρισε τον τίτλο των Κατασκευαστών της Formula 1 για το 2026.

Το Grand Prix Βραζιλίας είναι παραδοσιακά ένας συναρπαστικός αγώνας και ο φετινός δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στο Ιντερλάγκος τα μονοθέσια της Formula 1 βγήκαν στην πίστα για 19η φορά φέτος και ο άστατος καιρός φρόντισε να ρίξει στο δρόμο τους όλες τις δυνατές προκλήσεις για να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό. Νικητής μέσα από αυτό το χάος βγήκε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, που ξεκίνησε από την pole position. Πολύ καλό αγώνα έκανε η Red Bull, που είδε και τους δύο οδηγούς της να ανεβαίνουν στο βάθρο, με τον Μαξ Φερστάπεν στη 2η θέση και τον Ισάκ Χατζάρ στην 3η.

Ο μεγαλύτερος πανηγυρισμός όμως έγινε στο γκαράζ της Mercedes, η οποία επέστρεψε στους τίτλους μετά το 2021 και εξασφάλισε μαθηματικά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, έπειτα από την 4η θέση του Τζορτζ Ράσελ και την 5η θέση του Κίμι Αντονέλι.

MERCEDES ARE THE 2026 WORLD CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 🏆 Back on top for the first time in five years! 👏 #F1 #BrazilGP https://t.co/WhKmQIdwlE — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Η εκκίνηση στον Αντονέλι, η αντεπίθεση στον Φερστάπεν

Όλοι οι οδηγοί ξεκίνησαν με ενδιάμεσα ελαστικά στη βρεγμένη πίστα, με τον Κίμι Αντονέλι να αντιδρά καλύτερα στο σβήσιμο των κόκκινων φώτων και να περνά μπροστά από τον Νόρις. Ο Βρετανός έχασε ακόμη μία θέση στα Senna S από τον Λίαμ Λόσον, πριν ανακτήσει τη δεύτερη θέση στον έβδομο γύρο.

Έναν γύρο αργότερα, ο Νεοζηλανδός είχε υποχωρήσει πέμπτος, καθώς τον προσπέρασαν επίσης οι Ισάκ Χατζάρ και Τζορτζ Ράσελ. Την ίδια ώρα, ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποιούσε εντυπωσιακή προέλαση από την 21η θέση της εκκίνησης, έχοντας ήδη φτάσει στην έκτη.

Εξαιρετικό πρώτο γύρο έκανε και ο Λιούις Χάμιλτον, κερδίζοντας 11 θέσεις για να ανέβει από την 20ή στην ένατη. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη. Ο οδηγός της Ferrari χρειάστηκε να επιστρέψει μία θέση στον Όλιβερ Μπέρμαν, καθώς είχε αποκτήσει πλεονέκτημα βγαίνοντας εκτός πίστας, ενώ αντιμετώπιζε δυσκολίες με τα πίσω ελαστικά του.

Μέχρι το τέλος του 11ου γύρου είχε υποχωρήσει 14ος, έχοντας χάσει θέσεις και από τους Άρβιντ Λίντμπλαντ, Σαρλ Λεκλέρ και Φερνάντο Αλόνσο. Οι δύο Ferrari βρέθηκαν δίπλα δίπλα στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, αυτή τη φορά χωρίς επαφή.

Τα σλικ έφεραν ανατροπές και τετ-α-κέ για τις Mercedes

Ο Χάμιλτον ήταν ο πρώτος που δοκίμασε σλικ ελαστικά, στο τέλος του 15ου γύρου, επιλέγοντας τη μαλακή γόμα. Ο Κάρλος Σάινθ ακολούθησε με την ίδια επιλογή, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα κύμα αλλαγών ελαστικών καθώς η πίστα στέγνωνε.

Η μετάβαση δεν ήταν απλή για όλους. Ο Ράσελ έχασε τον έλεγχο στην έξοδο του pit lane και για λίγο βρέθηκε στραμμένος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι να συνεχίσει, είχε χάσει τέσσερις θέσεις σε σχέση με την τέταρτη που κατείχε πριν από το πιτ στοπ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του 19ου γύρου όλοι είχαν περάσει από τα πιτ. Στην αρχή του 20ού, ο Αντονέλι έκανε τετ-α-κέ στην πρώτη στροφή και ο Νόρις πέρασε στην πρωτοπορία. Έναν γύρο αργότερα, ο Ιταλός έχασε και τη δεύτερη θέση από τον Χατζάρ, ενώ στον 24ο γύρο τον προσπέρασε και ο Φερστάπεν.

Ο Αντονέλι ανέφερε στην ενδοεπικοινωνία ότι το μονοθέσιο τραβούσε προς τη μία πλευρά στην επιτάχυνση και ότι δυσκολευόταν να στρίψει αριστερά. Οι δυσκολίες του επέτρεψαν στις δύο Red Bull να βρεθούν πίσω από τον Νόρις, ο οποίος είχε αρχίσει να χτίζει διαφορά στην κορυφή.

Η Red Bull έδωσε προτεραιότητα στον Φερστάπεν

Πλησιάζοντας στα μισά του αγώνα, ο Νόρις είχε προβάδισμα περίπου 7,5 δευτερολέπτων από τον Χατζάρ, με τον Φερστάπεν να πλησιάζει τον ομόσταβλό του. Στον 37ο γύρο η Red Bull ζήτησε από τον Γάλλο να παραχωρήσει τη θέση του και εκείνος το έκανε στην πρώτη στροφή του επόμενου γύρου.

Ο Φερστάπεν ανέβηκε έτσι δεύτερος, αλλά δεν κατάφερε να μειώσει αποφασιστικά τη διαφορά από τη McLaren. Ο Χατζάρ παρέμενε κοντά του, σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου, ενώ ο Νόρις αύξησε το προβάδισμά του στα 10,5 δευτερόλεπτα στον 44ο γύρο.

Στο μεταξύ, ο Λανς Στρολ εγκατέλειψε με την Aston Martin, φτάνοντας τις 14 εγκαταλείψεις στη φετινή σεζόν.

Οι δεύτερες στάσεις και η επιστροφή της βροχής

Ο Φερστάπεν πραγματοποίησε δεύτερο πιτ στοπ μετά τον 46ο γύρο. Επέστρεψε πέμπτος, περίπου 35 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νόρις, έχοντας μπροστά του και τους Χατζάρ, Αντονέλι και Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Νόρις σταμάτησε μετά τον 49ο γύρο και επέστρεψε τέταρτος, πίσω από τον ομόσταβλό του, ο οποίος του παραχώρησε γρήγορα τη θέση. Ο Χατζάρ, παρότι αρχικά είχε δηλώσει ότι μπορούσε να φτάσει μέχρι τον τερματισμό με το πρώτο σετ μαλακών ελαστικών, μπήκε επίσης στα πιτ έναν γύρο αργότερα.

Ο Αντονέλι βρέθηκε προσωρινά ξανά επικεφαλής, αλλά η δική του στάση μετά τον 54ο γύρο αποκατέστησε την πρωτοπορία του Νόρις. Ο οδηγός της McLaren είχε τότε προβάδισμα περίπου 7,5 δευτερολέπτων από τον Φερστάπεν.

Η βροχή επέστρεψε στο τελευταίο μέρος του αγώνα, προσθέτοντας ακόμη μία δοκιμασία. Ο Νόρις είχε αυξήσει τη διαφορά του περίπου στα 14 δευτερόλεπτα μετά τον 62ο γύρο, όταν επέλεξε να επιστρέψει στα ενδιάμεσα ελαστικά. Ο Φερστάπεν παρέμεινε στην πίστα για έναν επιπλέον γύρο, όπως και ο Χάμιλτον.

Η επιλογή λίγο έλειψε να κοστίσει ακριβά στον οδηγό της Ferrari, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην ανηφορική διαδρομή προς την ευθεία και ακούμπησε ελαφρά την μπαριέρα με την πίσω πτέρυγα, καταφέρνοντας πάντως να συνεχίσει.

Νίκη Νόρις και πανηγυρισμοί τίτλου στη Mercedes

Με όλους πλέον στα ενδιάμεσα ελαστικά, ο Νόρις διαχειρίστηκε το τελευταίο κομμάτι του αγώνα και κατέκτησε την τρίτη φετινή νίκη του, πρώτη μετά το GP Ολλανδίας στα τέλη Αυγούστου και δεύτερη διαδοχική στο Σάο Πάολο.

Ο Φερστάπεν τερμάτισε δεύτερος, 14,602 δευτερόλεπτα πίσω του, ολοκληρώνοντας ακόμη μία εντυπωσιακή ανάκαμψη στη Βραζιλία. Μετά τη νίκη από τη 17η θέση το 2024 και την τρίτη θέση με εκκίνηση από το pit lane το 2025, φέτος ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου έχοντας ξεκινήσει 21ος.

Ο Χατζάρ ολοκλήρωσε τρίτος, στα 24,485 δευτερόλεπτα από τον νικητή, πανηγυρίζοντας το τρίτο βάθρο του στην πρώτη του σεζόν με τη Red Bull.

Στη Mercedes, ο Αντονέλι έλαβε εντολή να αφήσει τον Ράσελ να περάσει τέταρτος, ώστε ο Βρετανός να προσπαθήσει να φτάσει τον Χατζάρ. Δεν τα κατάφερε, αλλά η τέταρτη και η πέμπτη θέση ήταν αρκετές για να εξασφαλίσει η ομάδα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Ο Πιάστρι τερμάτισε έκτος, περίπου 20 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αντονέλι. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Λεκλέρ, Λόσον, Χάμιλτον και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Κατά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Αντονέλι βρισκόταν υπό διερεύνηση για μη ασφαλή έξοδο από τα πιτ. Η διαφορά του από τον Πιάστρι, πάντως, ήταν αρκετή ώστε ακόμη και μια ενδεχόμενη ποινή 10 δευτερολέπτων να μην αλλάξει την πέμπτη θέση του.

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