Η Scuderia Ferrari είχε έναν από τους χειρότερους αγώνες της στο 2026, μία εβδομάδα μετά το Μεξικό όπου μπορούσε να είχε κάνει με άνεση το 1-2.

Ένα από τα δυσκολότερα αγωνιστικά τριήμερα της φετινής σεζόν ολοκλήρωσε η Ferrari στο Ιντερλάγκος, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να περιορίζονται στην 8η και 9η θέση αντίστοιχα. Η ιταλική ομάδα συγκέντρωσε μόλις έξι βαθμούς στο Grand Prix Βραζιλίας, έχοντας αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με τη λειτουργία των ελαστικών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Παρά την εντυπωσιακή εκκίνηση του Χάμιλτον, ο οποίος κέρδισε έντεκα θέσεις στον πρώτο γύρο, και τον ανταγωνιστικό ρυθμό του Λεκλέρ σε ορισμένα σημεία του αγώνα, η Ferrari δεν κατάφερε να πλησιάσει τους πρωτοπόρους. Η συμπεριφορά της SF-26 στα ελαστικά περιόρισε σε τεράστιο βαθμό τους δύο οδηγούς, με το αποτέλεσμα να δίνει τη δυνατότητα στη Mercedes F1 να κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα.

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Ο Λεκλέρ ένιωθε πως οδηγούσε στον πάγο

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μονεγάσκος εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος από τη συμπεριφορά της Ferrari στο πρώτο stint, όταν αδυνατούσε να ανεβάσει τη θερμοκρασία των ελαστικών και να βρει την απαραίτητη πρόσφυση. Παρότι η κατάσταση βελτιώθηκε όταν πέρασε στα σλικ, η κίνηση στην πίστα δεν του επέτρεψε να αξιοποιήσει πλήρως τον ρυθμό του.

«Η εκτέλεση του αγώνα ήταν καλή, αλλά ο ρυθμός μου στο πρώτο stint ήταν απαίσιος. Αντιμετωπίζαμε τεράστιες δυσκολίες να φέρουμε τα ελαστικά στη σωστή θερμοκρασία. Ήταν απίστευτο, σαν να οδηγούσα στον πάγο. Αργότερα είχα ρυθμό, αλλά πολύ λίγο καθαρό αέρα», εξήγησε.

Ο Λεκλέρ υποστήριξε ότι πρόκειται για μια αδυναμία που χαρακτηρίζει τη Ferrari εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα σε αγώνες με χαμηλές θερμοκρασίες και μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

«Δυστυχώς, από τότε που βρίσκομαι στη Ferrari, ελάχιστες φορές έχουμε καταφέρει να αποδώσουμε καλά σε τέτοιες συνθήκες. Ως ομάδα δυσκολευόμαστε. Ο Λιούις ήταν πολύ πιο γρήγορος στην αρχή και αυτό είναι κάτι θετικό που πρέπει να κρατήσουμε. Με τη μαλακή γόμα στο στεγνό ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά μόνο σε εκείνες τις συνθήκες», τόνισε.

Triple header done and dusted 🇺🇸🇲🇽🇧🇷 https://t.co/9e18wNAwfn — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 8, 2026

Από την εντυπωσιακή εκκίνηση του Χάμιλτον στα προβλήματα

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση από την 20ή θέση, κερδίζοντας έντεκα θέσεις στον πρώτο γύρο. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε γρήγορα, καθώς τα πίσω ελαστικά της Ferrari υπερθερμάνθηκαν και έχασαν σημαντικό μέρος της απόδοσής τους.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη ημέρα και ένα πολύ δύσκολο τριήμερο για ολόκληρη την ομάδα. Οι μηχανικοί έκαναν εξαιρετική δουλειά με την αντικατάσταση του κινητήρα, προσπαθώντας να διασφαλίσουν ότι το μονοθέσιο θα βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δυσκολευτήκαμε στο στεγνό, αλλά έκανα μια εξαιρετική εκκίνηση. Δυστυχώς, τα πίσω ελαστικά υπερθερμάνθηκαν υπερβολικά και άρχισα να αντιμετωπίζω προβλήματα. Πίεζα για να περάσουμε στα σλικ, κάτι που τελικά κάναμε σχετικά νωρίς, και η αίσθηση ήταν αρκετά καλή. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Στη συνέχεια χρειάστηκε να κάνουμε μία επιπλέον στάση, γεγονός που με άφησε με πολύ έδαφος να καλύψω», δήλωσε στο Sky Sports.

Το σημαντικότερο περιστατικό σημειώθηκε στο τελευταίο μέρος του αγώνα, όταν η βροχή επέστρεψε στο Ιντερλάγκος. Ο Χάμιλτον βρισκόταν με σλικ ελαστικά και προσπαθούσε να πλησιάσει τον Λίαμ Λόσον, βασιζόμενος στην τελευταία ενημέρωση της Ferrari ότι η ένταση της βροχόπτωσης θα παρέμενε σταθερή.

Η ομάδα τον κάλεσε στα pit εξαιρετικά αργά, όταν είχε ήδη φτάσει στην τελευταία στροφή, ελάχιστα πριν από την είσοδο. Ο Βρετανός συνέχισε, χωρίς να γνωρίζει ότι οι συνθήκες είχαν επιδεινωθεί σημαντικά στο πρώτο τμήμα της πίστας.

«Η τελευταία ενημέρωση που είχα ήταν ότι θα συνέχιζε να ψιχαλίζει με την ίδια ένταση. Σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου να συνεχίσω να πιέζω, επειδή μπορούσα να παραμείνω στην πίστα με αυτές τις συνθήκες. Δεν άκουσα κάποια ενημέρωση ότι έβρεχε περισσότερο στο πρώτο τμήμα της πίστας. Πέρασα την είσοδο των pit και όταν έφτασα στην πρώτη στροφή η πίστα ήταν πολύ βρεγμένη. Δυστυχώς, αυτό μας κόστισε μερικές θέσεις, αλλά κατά τα άλλα η ομάδα έκανε καλή δουλειά. Πιστεύω ότι η ομάδα άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα», εξήγησε.

Ο Βασέρ εστίασε σα ελαστικά

Από την πλευρά του, ο Φρεντ Βασέρ αναγνώρισε ότι η Ferrari παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις στην απόδοσή της, με τη συμπεριφορά των ελαστικών να αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα. Ο Γάλλος εξήγησε ότι οι δυσκολίες επηρέασαν και τους δύο οδηγούς, παρά τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολούθησαν.

«Γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας λόγω των θέσεων εκκίνησης και των χαμηλών θερμοκρασιών. Ο Λιούις έκανε μια φανταστική εκκίνηση και κέρδισε πολλές θέσεις, αλλά όσο προχωρούσε το stint η απόδοσή του μειωνόταν, όπως συνέβη και με τον Σαρλ. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δυσκολευτήκαμε να φέρουμε τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο λειτουργίας, γεγονός που έκανε το μονοθέσιο δύσκολο στην οδήγηση και οδήγησε σε ασταθή ρυθμό και για τους δύο οδηγούς. Μας έλειπε η απόδοση και πρέπει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε σε τέτοιες συνθήκες», ανέφερε.

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