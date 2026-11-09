Έπρεπε να περάσουν πέντε χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα κατασκευαστών η Mercedes F1 και ο Τότο Βολφ το πανηγυρίζει με την καρδιά του.

Η Mercedes F1 επέστρεψε στην κορυφή της Formula 1, κατακτώντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών του 2026, πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη επιτυχία της. Η γερμανική ομάδα εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο στο Grand Prix Βραζιλίας, με τον Τζορτζ Ράσελ να τερματίζει στην τέταρτη θέση και τον Κίμι Αντονέλι στην πέμπτη, ολοκληρώνοντας μια χρονιά που είχε ήδη σημαδευτεί από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Οδηγών από τον Ιταλό.

Για τον Τότο Βολφ, η συγκεκριμένη επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της Mercedes στην κορυφή έπειτα από μια δύσκολη περίοδο με τους προηγούμενους τεχνικούς κανονισμούς. Ο Αυστριακός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά τον αγώνα στο Ιντερλάγκος, αποδίδοντας τα εύσημα στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την ομάδα.

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Η επιστροφή στην κορυφή

Η Mercedes είχε ξεκινήσει το 2026 με εντυπωσιακό τρόπο, δημιουργώντας από τους πρώτους αγώνες ένα σημαντικό βαθμολογικό προβάδισμα. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε ορισμένα από τα τελευταία Grand Prix, κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία της και να εξασφαλίσει τον τίτλο τρεις αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

«Ήταν ένα εκπληκτικό τριήμερο. Ξεκινήσαμε τη χρονιά πολύ δυνατά και αυτό ουσιαστικά μας έφερε μέχρι την κατάκτηση του τίτλου. Οι τελευταίοι αγώνες ήταν κάποιες φορές δύσκολοι, όπως και ο σημερινός, αλλά είμαι απίστευτα υπερήφανος για ολόκληρο τον οργανισμό μας», δήλωσε αρχικά ο Βολφ.

Ο επικεφαλής της Mercedes στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσκολία που αντιμετωπίζει μια ομάδα όταν προσπαθεί να επιστρέψει στην κορυφή έπειτα από αρκετά χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η φετινή επιτυχία αποτελεί επιβεβαίωση της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε στο Μπράκλεϊ και στο Μπρίξγουορθ.

«Χρειάστηκαν μερικά χρόνια για να επιστρέψουμε στην πρώτη θέση. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν καταφέρει να επανέλθουν από μια τέτοια κατάσταση. Αυτό δείχνει την εξαιρετική δουλειά και τους σπουδαίους ανθρώπους που έχουμε στον οργανισμό μας. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι ανάμεσά τους», πρόσθεσε.

Ninth Constructors’ Championship core 😎 https://t.co/zn8IeujXQ3 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 8, 2026

Η ισοφάριση με τη Williams

Η κατάκτηση του φετινού τίτλου έχει και ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον Βολφ, ο οποίος έφτασε τα εννέα Πρωταθλήματα Κατασκευαστών ως επικεφαλής της Mercedes, ισοφαρίζοντας το επίτευγμα του θρυλικού Φρανκ Ουίλιαμς. Ο Αυστριακός αναφέρθηκε με συγκίνηση στον ιδρυτή της Williams, με τον οποίο διατηρούσε στενή προσωπική σχέση, παραδεχόμενος ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ πως θα μπορούσε να φτάσει σε ένα αντίστοιχο επίτευγμα.

«Ο Φρανκ είναι μια απίστευτη προσωπικότητα στην ιστορία του αθλήματος. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να τον ισοφαρίσω σε Πρωταθλήματα Κατασκευαστών. Είχα μια στενή σχέση μαζί του και είναι εκπληκτικό που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω», ανέφερε.

Sweeeeet Constructors' Championship 🎶 https://t.co/TpFdV3z41i — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 8, 2026

Η Mercedes δεν έχει μόνο δύο αστέρες

Το σημαντικότερο μήνυμα του Βολφ, ωστόσο, αφορούσε τους εργαζομένους της Mercedes. Ο ίδιος τόνισε ότι η δημόσια προβολή των οδηγών και της διοίκησης δεν πρέπει να επισκιάζει τη συνεισφορά των χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την επιτυχία της ομάδας.

«Μερικές φορές οι οδηγοί ή εγώ είμαστε εκείνοι που εμφανιζόμαστε περισσότερο στην τηλεόραση, επειδή βρισκόμαστε μπροστά στις κάμερες. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αποτελούν μέρος αυτής της επιτυχίας», εξήγησε.

Ο Αυστριακός ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με μια χαρακτηριστική αναφορά στη συλλογική προσπάθεια που απαιτείται για την κατάκτηση ενός παγκόσμιου τίτλου.

«Λέω πάντα ότι δεν έχουμε δύο αστέρες, τους οδηγούς μας, αλλά 2.500 αστέρες. Όλοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και όλοι συνεισφέρουμε στην κατάκτηση ενός τέτοιου πρωταθλήματος. Αυτό είναι που με κάνει περισσότερο υπερήφανο αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι αποτελώ μέρος ενός τέτοιου οργανισμού».

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