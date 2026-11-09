F1, Βραζιλία: Ποινές σε Λεκλέρ και Αντονέλι – Τι αλλάζει στην κατάταξη

F1, Βραζιλία: Ποινές σε Λεκλέρ και Αντονέλι – Τι αλλάζει στην κατάταξη
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Μετά το τέλος του αγώνα στο Ιντερλάγκος, οι Σαρλ Λεκλέρ και Κίμι Αντονέλι τιμωρήθηκαν με ποινές χρόνου από τους αγωνοδίκες του Grand Prix.

Ανακατατάξεις στην τελική κατάταξη του Grand Prix Βραζιλίας προκάλεσαν οι αποφάσεις των αγωνοδικών, οι οποίοι εξέτασαν περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Ιντερλάγκος. Ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Κίμι Αντονέλι τιμωρήθηκαν με ποινές πέντε δευτερολέπτων, με τον Μονεγάσκο να χάνει μία θέση και πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος.

Οι αποφάσεις επηρέασαν την τελική βαθμολογία, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών από τη Mercedes, η οποία εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο στη Βραζιλία.

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Η ποινή που κόστισε στον Λεκλέρ

Ο οδηγός της Ferrari τιμωρήθηκε για την επαφή του με τον Λίαμ Λόσον στη 12η στροφή, κατά τη μεταξύ τους μονομαχία στους τελευταίους γύρους. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι, παρότι η επαφή ήταν μικρής έντασης, επηρέασε την πορεία του Νεοζηλανδού και επέτρεψε στον Λεκλέρ να πλησιάσει αρκετά ώστε να ολοκληρώσει το προσπέρασμα λίγες στροφές αργότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις βρεγμένες συνθήκες και τη μικρή ένταση της επαφής, επιβλήθηκε ποινή πέντε αντί δέκα δευτερολέπτων. Έτσι, ο Λεκλέρ υποχώρησε από την 7η στην 8η θέση, με τον Λόσον να κερδίζει μία θέση και δύο επιπλέον βαθμούς.

 

Ποινή χωρίς απώλεια θέσης για τον Αντονέλι

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής τιμωρήθηκε επίσης με πέντε δευτερόλεπτα, αυτή τη φορά για μη ασφαλή έξοδο από τα pit. Η Mercedes επέτρεψε στον Αντονέλι να επιστρέψει στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας ενώ πλησίαζε ο Φράνκο Κολαπίντο, δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση.

Παρά την ποινή, ο Ιταλός διατήρησε την 5η θέση, καθώς η διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι ήταν αρκετά μεγάλη. Για αντίστοιχη παράβαση τιμωρήθηκε και ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, χωρίς να αλλάξει η 17η θέση του.

Μετά τις αποφάσεις των αγωνοδικών, η Mercedes προηγείται στη βαθμολογία των Κατασκευαστών με 652 βαθμούς, έχοντας κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Η Ferrari ακολουθεί με 510 βαθμούς, ενώ στο Πρωτάθλημα Οδηγών ο Αντονέλι βρίσκεται στην κορυφή με 390 βαθμούς.

Οι νέες Βαθμολογίες Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes390
2Μαξ ΦερστάπενRed Bull279
3Τζορτζ ΡάσελMercedes262
4Λιούις ΧάμιλτονFerrari261
5Σαρλ ΛεκλέρFerrari249
6Λάντο ΝόριςMcLaren246
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren152
8Ίσακ ΧατζάρRed Bull122
9Λίαμ ΛόσονRacing Bulls89
10Πιέρ ΓκασλίAlpine42
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls38
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine27
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas23
14Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi14
15Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi14
16Εστεμπάν ΟκόνHaas7
17Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin7
18Κάρλος ΣάινθWilliams7
19Άλεξ ΆλμπονWilliams5
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Ρίο ΧιρακάβαHaas1
22Λανς ΣτρολAston Martin0
23Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
24Σέρχιο ΠέρεζCadillac0
25Ραφαέλ ΚαμάραHaas0

Οι νέες Βαθμολογίες Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes652
2Ferrari510
3Red Bull Racing415
4McLaren398
5Racing Bulls114
6Alpine69
7Haas31
8Audi28
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0

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Συντονιστείτε σήμερα Δευτέρα 9/11 στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή Pole Position by Allwyn με την ανάλυση του Grand Prix στη Βραζιλία.

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@Photo credits: Scuderia Ferrari Press media

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