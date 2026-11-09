Μετά το τέλος του αγώνα στο Ιντερλάγκος, οι Σαρλ Λεκλέρ και Κίμι Αντονέλι τιμωρήθηκαν με ποινές χρόνου από τους αγωνοδίκες του Grand Prix.

Ανακατατάξεις στην τελική κατάταξη του Grand Prix Βραζιλίας προκάλεσαν οι αποφάσεις των αγωνοδικών, οι οποίοι εξέτασαν περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Ιντερλάγκος. Ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Κίμι Αντονέλι τιμωρήθηκαν με ποινές πέντε δευτερολέπτων, με τον Μονεγάσκο να χάνει μία θέση και πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος.

Οι αποφάσεις επηρέασαν την τελική βαθμολογία, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών από τη Mercedes, η οποία εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο στη Βραζιλία.

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Η ποινή που κόστισε στον Λεκλέρ

Ο οδηγός της Ferrari τιμωρήθηκε για την επαφή του με τον Λίαμ Λόσον στη 12η στροφή, κατά τη μεταξύ τους μονομαχία στους τελευταίους γύρους. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι, παρότι η επαφή ήταν μικρής έντασης, επηρέασε την πορεία του Νεοζηλανδού και επέτρεψε στον Λεκλέρ να πλησιάσει αρκετά ώστε να ολοκληρώσει το προσπέρασμα λίγες στροφές αργότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις βρεγμένες συνθήκες και τη μικρή ένταση της επαφής, επιβλήθηκε ποινή πέντε αντί δέκα δευτερολέπτων. Έτσι, ο Λεκλέρ υποχώρησε από την 7η στην 8η θέση, με τον Λόσον να κερδίζει μία θέση και δύο επιπλέον βαθμούς.

Contact between Leclerc and Lawson 💥 Stewards handed Charles a five-second penalty for this collision after the race, dropping him to P8 while Liam moved up to P7 🔀 #F1 #BrazilGP https://t.co/T1pk1DcID4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Ποινή χωρίς απώλεια θέσης για τον Αντονέλι

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής τιμωρήθηκε επίσης με πέντε δευτερόλεπτα, αυτή τη φορά για μη ασφαλή έξοδο από τα pit. Η Mercedes επέτρεψε στον Αντονέλι να επιστρέψει στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας ενώ πλησίαζε ο Φράνκο Κολαπίντο, δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση.

Παρά την ποινή, ο Ιταλός διατήρησε την 5η θέση, καθώς η διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι ήταν αρκετά μεγάλη. Για αντίστοιχη παράβαση τιμωρήθηκε και ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, χωρίς να αλλάξει η 17η θέση του.

Μετά τις αποφάσεις των αγωνοδικών, η Mercedes προηγείται στη βαθμολογία των Κατασκευαστών με 652 βαθμούς, έχοντας κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Η Ferrari ακολουθεί με 510 βαθμούς, ενώ στο Πρωτάθλημα Οδηγών ο Αντονέλι βρίσκεται στην κορυφή με 390 βαθμούς.

Οι νέες Βαθμολογίες Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 390 2 Μαξ Φερστάπεν Red Bull 279 3 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 262 4 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 261 5 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 249 6 Λάντο Νόρις McLaren 246 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 152 8 Ίσακ Χατζάρ Red Bull 122 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 89 10 Πιέρ Γκασλί Alpine 42 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 27 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 23 14 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 14 15 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 14 16 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 17 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 18 Κάρλος Σάινθ Williams 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Ρίο Χιρακάβα Haas 1 22 Λανς Στρολ Aston Martin 0 23 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 24 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0 25 Ραφαέλ Καμάρα Haas 0

Οι νέες Βαθμολογίες Κατασκευαστών

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Mercedes 652 2 Ferrari 510 3 Red Bull Racing 415 4 McLaren 398 5 Racing Bulls 114 6 Alpine 69 7 Haas 31 8 Audi 28 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

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Συντονιστείτε σήμερα Δευτέρα 9/11 στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή Pole Position by Allwyn με την ανάλυση του Grand Prix στη Βραζιλία.