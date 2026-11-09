F1, Βραζιλία: Ποινές σε Λεκλέρ και Αντονέλι – Τι αλλάζει στην κατάταξη
- Η ποινή που κόστισε στον Λεκλέρ
- Ποινή χωρίς απώλεια θέσης για τον Αντονέλι
- Οι νέες Βαθμολογίες Οδηγών
- Οι νέες Βαθμολογίες Κατασκευαστών
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Ανακατατάξεις στην τελική κατάταξη του Grand Prix Βραζιλίας προκάλεσαν οι αποφάσεις των αγωνοδικών, οι οποίοι εξέτασαν περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Ιντερλάγκος. Ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Κίμι Αντονέλι τιμωρήθηκαν με ποινές πέντε δευτερολέπτων, με τον Μονεγάσκο να χάνει μία θέση και πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος.
Οι αποφάσεις επηρέασαν την τελική βαθμολογία, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών από τη Mercedes, η οποία εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο στη Βραζιλία.
- Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.
Η ποινή που κόστισε στον Λεκλέρ
Ο οδηγός της Ferrari τιμωρήθηκε για την επαφή του με τον Λίαμ Λόσον στη 12η στροφή, κατά τη μεταξύ τους μονομαχία στους τελευταίους γύρους. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι, παρότι η επαφή ήταν μικρής έντασης, επηρέασε την πορεία του Νεοζηλανδού και επέτρεψε στον Λεκλέρ να πλησιάσει αρκετά ώστε να ολοκληρώσει το προσπέρασμα λίγες στροφές αργότερα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις βρεγμένες συνθήκες και τη μικρή ένταση της επαφής, επιβλήθηκε ποινή πέντε αντί δέκα δευτερολέπτων. Έτσι, ο Λεκλέρ υποχώρησε από την 7η στην 8η θέση, με τον Λόσον να κερδίζει μία θέση και δύο επιπλέον βαθμούς.
Contact between Leclerc and Lawson 💥 Stewards handed Charles a five-second penalty for this collision after the race, dropping him to P8 while Liam moved up to P7 🔀 #F1 #BrazilGP https://t.co/T1pk1DcID4— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
Ποινή χωρίς απώλεια θέσης για τον Αντονέλι
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής τιμωρήθηκε επίσης με πέντε δευτερόλεπτα, αυτή τη φορά για μη ασφαλή έξοδο από τα pit. Η Mercedes επέτρεψε στον Αντονέλι να επιστρέψει στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας ενώ πλησίαζε ο Φράνκο Κολαπίντο, δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση.
Παρά την ποινή, ο Ιταλός διατήρησε την 5η θέση, καθώς η διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι ήταν αρκετά μεγάλη. Για αντίστοιχη παράβαση τιμωρήθηκε και ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, χωρίς να αλλάξει η 17η θέση του.
Μετά τις αποφάσεις των αγωνοδικών, η Mercedes προηγείται στη βαθμολογία των Κατασκευαστών με 652 βαθμούς, έχοντας κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Η Ferrari ακολουθεί με 510 βαθμούς, ενώ στο Πρωτάθλημα Οδηγών ο Αντονέλι βρίσκεται στην κορυφή με 390 βαθμούς.
Οι νέες Βαθμολογίες Οδηγών
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Κίμι Αντονέλι
|Mercedes
|390
|2
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull
|279
|3
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes
|262
|4
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari
|261
|5
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari
|249
|6
|Λάντο Νόρις
|McLaren
|246
|7
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren
|152
|8
|Ίσακ Χατζάρ
|Red Bull
|122
|9
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls
|89
|10
|Πιέρ Γκασλί
|Alpine
|42
|11
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls
|38
|12
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine
|27
|13
|Όλιβερ Μπέρμαν
|Haas
|23
|14
|Γκαμπριέλ Μπορτολέτο
|Audi
|14
|15
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Audi
|14
|16
|Εστεμπάν Οκόν
|Haas
|7
|17
|Φερνάντο Αλόνσο
|Aston Martin
|7
|18
|Κάρλος Σάινθ
|Williams
|7
|19
|Άλεξ Άλμπον
|Williams
|5
|20
|Γιούκι Τσουνόντα
|Racing Bulls
|1
|21
|Ρίο Χιρακάβα
|Haas
|1
|22
|Λανς Στρολ
|Aston Martin
|0
|23
|Βάλτερι Μπότας
|Cadillac
|0
|24
|Σέρχιο Πέρεζ
|Cadillac
|0
|25
|Ραφαέλ Καμάρα
|Haas
|0
Οι νέες Βαθμολογίες Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|652
|2
|Ferrari
|510
|3
|Red Bull Racing
|415
|4
|McLaren
|398
|5
|Racing Bulls
|114
|6
|Alpine
|69
|7
|Haas
|31
|8
|Audi
|28
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|0
Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1
Συντονιστείτε σήμερα Δευτέρα 9/11 στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή Pole Position by Allwyn με την ανάλυση του Grand Prix στη Βραζιλία.