Από τη Vanwall του 1958 μέχρι τη Mercedes του 2026, το gMotion παρουσιάζει όλες τις ομάδες που έχουν κατακτήσει το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1.

Η Mercedes επέστρεψε στην κορυφή της Formula 1, εξασφαλίζοντας μαθηματικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών του 2026 στο Grand Prix Βραζιλίας. Η γερμανική ομάδα κατέκτησε τον ένατο τίτλο της ιστορίας της, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο τεσσάρων ετών χωρίς πρωτάθλημα και ισοφαρίζοντας τη Williams στην τρίτη θέση της ιστορικής κατάταξης.

Η επιτυχία της ομάδας του Τότο Βολφ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Mercedes είχε κυριαρχήσει από το 2014 έως το 2021, κατακτώντας οκτώ συνεχόμενα πρωταθλήματα. Μετά την αλλαγή των τεχνικών κανονισμών το 2022, η Red Bull κατέκτησε δύο διαδοχικούς τίτλους, ενώ η McLaren επικράτησε το 2024 και το 2025. Η νέα αλλαγή κανονισμών το 2026 έφερε τη Mercedes ξανά στην κορυφή.

Όλοι οι Πρωταθλητές Κατασκευαστών της F1

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών θεσπίστηκε το 1958, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Οδηγών. Πρώτη πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η βρετανική Vanwall, με τη Ferrari να παραμένει μέχρι σήμερα η πολυνίκης του θεσμού, έχοντας κατακτήσει 16 τίτλους. Η τελευταία επιτυχία της Scuderia σημειώθηκε το 2008.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η McLaren με 10 πρωταθλήματα, ενώ Mercedes και Williams ακολουθούν με εννέα. Η Lotus έχει κατακτήσει επτά τίτλους και η Red Bull έξι, με την τελευταία να έχει κυριαρχήσει σε δύο διαφορετικές περιόδους, από το 2010 έως το 2013 και από το 2022 έως το 2023.

Συνολικά, 15 διαφορετικοί κατασκευαστές έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 1958 μέχρι σήμερα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Brawn GP, η οποία πανηγύρισε τον μοναδικό της τίτλο το 2009, στην πρώτη και μοναδική σεζόν της στη Formula 1.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα όλων των Πρωταθλητών Κατασκευαστών της Formula 1, μαζί με τις χώρες τους, τον αριθμό των τίτλων και τις χρονιές κατάκτησής τους.

Κατασκευαστής Χώρα Τίτλοι Χρονιές Ferrari Ιταλία 16 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 McLaren Μ. Βρετανία 10 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025 Williams Μ. Βρετανία 9 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 Mercedes Γερμανία 9 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026 Lotus Μ. Βρετανία 7 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 Red Bull Racing Αυστρία 6 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 Cooper Μ. Βρετανία 2 1959, 1960 Brabham Μ. Βρετανία 2 1966, 1967 Renault Γαλλία 2 2005, 2006 Vanwall Μ. Βρετανία 1 1958 BRM Μ. Βρετανία 1 1962 Matra Γαλλία 1 1969 Tyrrell Μ. Βρετανία 1 1971 Benetton Μ. Βρετανία 1 1995 Brawn GP Μ. Βρετανία 1 2009

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.