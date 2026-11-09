Το ηλεκτρικό hypercar της BYD έφτασε τα 503,17 χλμ./ώρα σε κλειστό δρόμο στο Άμπου Ντάμπι, κατακτώντας δύο ρεκόρ Guinness για πέρασμα μίας κατεύθυνσης.

Το όριο των 500 χλμ./ώρα ξεπέρασε το Yangwang U9 Xtreme, καταγράφοντας τελική ταχύτητα 503,17 χλμ./ώρα σε ελεγχόμενη προσπάθεια στο Άμπου Ντάμπι. Το ηλεκτρικό hypercar της πολυτελούς μάρκας της BYD βελτίωσε το προηγούμενο δικό του επίτευγμα των 496,22 χλμ./ώρα, με τη νέα ταχύτητα να αναγνωρίζεται επισήμως από τη FIA.

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026, με τον Γερμανό οδηγό αγώνων Μαρκ Μπάσενγκ στο τιμόνι. Ο ίδιος είχε οδηγήσει το U9 Xtreme και στο προηγούμενο ρεκόρ του, στο κέντρο δοκιμών ATP Papenburg της Γερμανίας, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τι ακριβώς πιστοποιεί το ρεκόρ

Τα 503,17 χλμ./ώρα χάρισαν στο U9 Xtreme δύο τίτλους Guinness: την υψηλότερη ταχύτητα αυτοκινήτου παραγωγής και την υψηλότερη ταχύτητα ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραγωγής σε πέρασμα μίας κατεύθυνσης.

Η διευκρίνιση έχει σημασία, καθώς η επίδοση αφορά τη μέγιστη ταχύτητα σε μία κατεύθυνση και όχι τον μέσο όρο δύο περασμάτων με αντίθετη φορά. Η FIA αναγνώρισε την ταχύτητα που επιτεύχθηκε, χαρακτηρίζοντας το U9 Xtreme πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που ξεπερνά το όριο των 500 χλμ./ώρα.

Μια ευθεία επτά χιλιομέτρων

Για τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε τμήμα της Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, στην περιοχή Αλ Ντάφρα του Άμπου Ντάμπι. Με τη συνεργασία των τοπικών αρχών έκλεισε τμήμα δρόμου μήκους 10 χιλιομέτρων, το οποίο περιλάμβανε ευθεία επτά χιλιομέτρων για τις προσπάθειες τελικής ταχύτητας.

Η προετοιμασία περιλάμβανε καθαρισμό και λεπτομερή επιθεώρηση του οδοστρώματος. Σύμφωνα με την BYD, η ομάδα έλεγξε ακόμη και την πιθανή παρουσία μεταλλικών υπολειμμάτων από τις βούρτσες καθαρισμού, καθώς σε τέτοιες ταχύτητες ένα μικρό ξένο σώμα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα.

Στις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν δύο περάσματα, με την ταχύτητα να φτάνει έως τα 490 χλμ./ώρα. Οι μηχανικοί εργάστηκαν στη συνέχεια στις θερμοκρασίες λειτουργίας μπαταρίας και ηλεκτροκινητήρων, στη γωνία της πίσω πτέρυγας, στις ρυθμίσεις της ανάρτησης και στις πιέσεις των ελαστικών.

Η αλλαγή στη γωνία της πτέρυγας στόχευε στην αύξηση της αεροδυναμικής φόρτισης του πίσω άξονα, ενώ η απόσβεση επαναφοράς προσαρμόστηκε στις μικρές κυματώσεις του δρόμου. Ακολούθησαν δύο ακόμη περάσματα την 1η Νοεμβρίου, με το δεύτερο να δίνει την τελική επίδοση των 503,17 χλμ./ώρα.

Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και 3.019 ίπποι

Το αυτοκίνητο του ρεκόρ είναι η έκδοση Xtreme και όχι το βασικό Yangwang U9. Διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, με συνολική ισχύ 3.019 ίππων, και ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.200 Volt.

Κάθε ηλεκτροκινητήρας μπορεί να φτάσει τις 30.000 στροφές ανά λεπτό, ενώ το σύστημα κατανομής ροπής ρυθμίζει ανεξάρτητα τη ροπή σε κάθε τροχό. Η μπαταρία χρησιμοποιεί την τεχνολογία Blade της BYD, με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP).

Το ενεργό σύστημα ανάρτησης DiSus-X επιτρέπει ανεξάρτητες επεμβάσεις σε κάθε τροχό για τον έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος. Τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων έχουν εξελιχθεί σε συνεργασία με την Giti Tire, με ειδική προσαρμογή στις απαιτήσεις του μοντέλου.

Από το Papenburg στα 503,17 χλμ./ώρα

Η πορεία εξέλιξης της τελικής ταχύτητας ξεκίνησε με το αρχικό U9, το οποίο έφτασε τα 309 χλμ./ώρα σε δοκιμές στην Κίνα τον Ιανουάριο του 2024 και τα 391,94 χλμ./ώρα στο Papenburg τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Το U9 Xtreme ανέβασε την επίδοση στα 472,41 χλμ./ώρα τον Αύγουστο του 2025 και στα 496,22 χλμ./ώρα έναν μήνα αργότερα. Η νέα προσπάθεια στο Άμπου Ντάμπι πρόσθεσε 6,95 χλμ./ώρα, περνώντας πλέον πάνω από το ορόσημο των 500.

Το μοντέλο έχει επίσης σημειώσει χρόνο 6:59.157 στο Nürburgring Nordschleife, επίδοση που η FIA αναφέρει ως ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής. Σύμφωνα με την BYD, οι επιδόσεις στην πίστα και στην τελική ταχύτητα έχουν επιτευχθεί με την ίδια τεχνική προδιαγραφή αυτοκινήτου.

Η παραγωγή του Yangwang U9 Xtreme θα περιοριστεί σε 30 αυτοκίνητα παγκοσμίως. Η εταιρεία αναφέρει ότι ορισμένοι πελάτες έχουν ήδη εγκρίνει τις εξατομικευμένες προδιαγραφές τους και προχωρούν στη διαδικασία υπογραφής συμβολαίων και προγραμματισμού παραγωγής.