Η Dacia στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με το Duster Tribrid 4×4

Η Dacia στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με το Duster Tribrid 4×4

Κώστας Παστρίμας
Η Dacia στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με το Duster Tribrid 4×4
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Για δεύτερη χρονιά επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ, η Dacia υποστηρίζει τη διοργάνωση στις 7 και 8 Νοεμβρίου, με το νέο Duster Tribrid 150 4×4 auto σε ρόλο πλοηγού.

Η Dacia συνεχίζει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη συνεργασία της με τον ΣΕΓΑΣ ως επίσημος χορηγός, υποστηρίζοντας και τον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.

Επίσημο αυτοκίνητο της διοργάνωσης θα είναι το νέο Dacia Duster Tribrid 150 4×4 auto. Το SUV θα αναλάβει ρόλο πλοηγού στους βασικούς αγώνες του διημέρου, δηλαδή στις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και στον Μαραθώνιο.

Dacia

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συμμετοχές στο σύνολο των αγώνων που πλαισιώνουν τη διοργάνωση ξεπερνούν τις 82.000. Για την κάλυψη των αναγκών της, η Dacia θα διαθέσει επίσης στόλο οχημάτων για τη μετακίνηση στελεχών και αθλητών, με μοντέλα που χρησιμοποιούν υβριδικά συστήματα κίνησης ή κινητήρες διπλού καυσίμου βενζίνης και LPG.

 

Το Duster με υβριδική τετρακίνηση και LPG

Το Duster Tribrid 150 4×4 auto συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V, και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 154 ίππους, ενώ το σύνολο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και δυνατότητα χρήσης βενζίνης ή υγραερίου.

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα εξασφαλίζει την ηλεκτρική τετρακίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το μοντέλο μπορεί να κινείται αποκλειστικά ηλεκτρικά έως και για το 60% του χρόνου στην πόλη. Με δύο δεξαμενές καυσίμου χωρητικότητας 50 λίτρων η καθεμία, η ανακοινώσιμη συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.500 χιλιόμετρα.

Dacia

Παρουσία και στο Sponsors’ Village

Η Dacia θα βρίσκεται και στο Sponsors’ Village του Μαραθωνίου, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδραστική δράση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και να διεκδικήσουν δώρα της μάρκας.

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@Photo credits: Dacia

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