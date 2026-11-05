Η Dacia στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με το Duster Tribrid 4×4

Για δεύτερη χρονιά επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ, η Dacia υποστηρίζει τη διοργάνωση στις 7 και 8 Νοεμβρίου, με το νέο Duster Tribrid 150 4×4 auto σε ρόλο πλοηγού.

Η Dacia συνεχίζει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη συνεργασία της με τον ΣΕΓΑΣ ως επίσημος χορηγός, υποστηρίζοντας και τον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.

Επίσημο αυτοκίνητο της διοργάνωσης θα είναι το νέο Dacia Duster Tribrid 150 4×4 auto. Το SUV θα αναλάβει ρόλο πλοηγού στους βασικούς αγώνες του διημέρου, δηλαδή στις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και στον Μαραθώνιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συμμετοχές στο σύνολο των αγώνων που πλαισιώνουν τη διοργάνωση ξεπερνούν τις 82.000. Για την κάλυψη των αναγκών της, η Dacia θα διαθέσει επίσης στόλο οχημάτων για τη μετακίνηση στελεχών και αθλητών, με μοντέλα που χρησιμοποιούν υβριδικά συστήματα κίνησης ή κινητήρες διπλού καυσίμου βενζίνης και LPG.

Το Duster με υβριδική τετρακίνηση και LPG

Το Duster Tribrid 150 4×4 auto συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V, και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 154 ίππους, ενώ το σύνολο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και δυνατότητα χρήσης βενζίνης ή υγραερίου.

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα εξασφαλίζει την ηλεκτρική τετρακίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το μοντέλο μπορεί να κινείται αποκλειστικά ηλεκτρικά έως και για το 60% του χρόνου στην πόλη. Με δύο δεξαμενές καυσίμου χωρητικότητας 50 λίτρων η καθεμία, η ανακοινώσιμη συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.500 χιλιόμετρα.

Παρουσία και στο Sponsors’ Village

Η Dacia θα βρίσκεται και στο Sponsors’ Village του Μαραθωνίου, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδραστική δράση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και να διεκδικήσουν δώρα της μάρκας.