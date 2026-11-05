BYD: Οι εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν και στηρίζουν την ανάπτυξή της

Οι πωλήσεις της BYD αυξήθηκαν κατά 11% τον Οκτώβριο, ενώ οι αποστολές στο εξωτερικό σημείωσαν άνοδο 102,8%, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στην κινεζική αγορά.

Οι αγορές εκτός Κίνας αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για την BYD, η οποία κατέγραψε τον Οκτώβριο τον έκτο συνεχόμενο μήνα αύξησης των πωλήσεών της. Η συνολική άνοδος ήταν μικρότερη από εκείνη του Σεπτεμβρίου, όμως οι αποστολές οχημάτων στο εξωτερικό υπερδιπλασιάστηκαν, στηρίζοντας την ανάπτυξη του ομίλου.

Οι πωλήσεις της BYD διαμορφώθηκαν σε 490.168 οχήματα, αυξημένες κατά 11% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025. Τον Σεπτέμβριο, ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός αύξησης είχε φτάσει το 17%.

Πάνω από 170.000 οχήματα προς το εξωτερικό

Η σημαντικότερη μεταβολή καταγράφηκε στις αποστολές προς τις αγορές εκτός Κίνας. Τον Οκτώβριο έφτασαν τις 170.194 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 102,8% σε ετήσια βάση.

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο ρυθμούς ανάπτυξης αποτυπώνει τη σημασία της διεθνούς επέκτασης για την εταιρεία: ενώ οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11%, οι αποστολές στο εξωτερικό υπερδιπλασιάστηκαν.

Τα στοιχεία αφορούν τις αγορές του εξωτερικού συνολικά και όχι αποκλειστικά την Ευρώπη. Επιπλέον, οι αποστολές οχημάτων δεν πρέπει να συγχέονται με τις ταξινομήσεις ή τις παραδόσεις σε τελικούς πελάτες σε κάθε επιμέρους χώρα.

Η πίεση στην Κίνα ενισχύει τη σημασία των εξαγωγών

Η αύξηση των διεθνών αποστολών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η BYD αντιμετωπίζει υποτονική ζήτηση και έντονο ανταγωνισμό τιμών στην εγχώρια αγορά. Υπό αυτές τις συνθήκες, η παρουσία εκτός Κίνας λειτουργεί ως σημαντικό στήριγμα για τη διατήρηση της αναπτυξιακής της πορείας.

Ο έκτος διαδοχικός μήνας αύξησης δείχνει ότι οι συνολικές πωλήσεις εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά. Η επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού από το 17% του Σεπτεμβρίου στο 11% του Οκτωβρίου δείχνει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη δεν επιταχύνεται σε όλα τα μέτωπα.

Οι συνολικές πωλήσεις που ανακοινώθηκαν δεν αφορούν αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως τέτοιες. Το βασικό συμπέρασμα των στοιχείων του Οκτωβρίου είναι η ταχύτερη ενίσχυση της δραστηριότητας στο εξωτερικό, σε σύγκριση με την αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων της BYD.