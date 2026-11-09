Η Suzuki χορηγός των Vikos Falcons στην πρώτη τους σεζόν στην GBL

Η συνεργασία με την ομάδα μπάσκετ των Ιωαννίνων περιλαμβάνει παρουσία στους εντός έδρας αγώνες και προοπτική κοινών δράσεων για τους φιλάθλους.

Η Suzuki ανακοίνωσε τη χορηγική συνεργασία της με τους Vikos Falcons, την ομάδα μπάσκετ των Ιωαννίνων που πραγματοποιεί την πρώτη συμμετοχή της στη Stoiximan Greek Basketball League τη σεζόν 2026-2027.

Η συμφωνία συνδέει την εταιρεία με την ομάδα της Ηπείρου σε μια σημαντική περίοδο για τον σύλλογο, καθώς αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Suzuki θα έχει παρουσία στους εντός έδρας αγώνες των Vikos Falcons. Παράλληλα, εξετάζεται η ανάπτυξη κοινών δράσεων με αποδέκτες τους φιλάθλους, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ενέργειες.

Η Suzuki συνδέει τη χορηγία με τη στήριξη του αθλητισμού στην ελληνική περιφέρεια, επισημαίνοντας την ομαδικότητα, την επιμονή και τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση ως κοινά στοιχεία με την ομάδα των Ιωαννίνων.