Το σύστημα της βρετανικής Allye Energy αποθηκεύει ενέργεια σε επαναχρησιμοποιημένες μπαταρίες και μπορεί να λειτουργήσει με τριφασική παροχή μόλις 16 Α.

Ένας ισχυρός ταχυφορτιστής δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνδέεται σε μια εξίσου ισχυρή ηλεκτρική παροχή. Η βρετανική Allye Energy αξιοποιεί μπαταρίες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δημιουργώντας ένα σύστημα φόρτισης ισχύος έως 400 kW με ενσωματωμένη αποθήκευση ενέργειας.

Το νέο MEV μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστη σύνδεση στο δίκτυο μια τριφασική παροχή 16 Α. Το μυστικό δεν βρίσκεται στην παραγωγή περισσότερης ενέργειας από όση προσφέρει η σύνδεση, αλλά στην αποθήκευσή της στις μπαταρίες και στην απόδοσή της με υψηλότερη ισχύ όταν χρειάζεται να φορτιστεί ένα όχημα.

Οι μπαταρίες ως ενδιάμεση αποθήκη

Στο εσωτερικό του συστήματος βρίσκονται επαναχρησιμοποιημένες συστοιχίες μπαταριών από ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και ηλικιών. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης είναι 155 ή 232 kWh.

Όταν οι θύρες φόρτισης δεν χρησιμοποιούνται, το σύστημα αντλεί ενέργεια από το δίκτυο και φορτίζει τις ενσωματωμένες μπαταρίες του. Όταν συνδεθεί ένα αυτοκίνητο, η αποθηκευμένη ενέργεια επιτρέπει την παροχή ισχύος πολύ μεγαλύτερης από εκείνη που θα μπορούσε να υποστηρίξει απευθείας η συγκεκριμένη ηλεκτρική σύνδεση.

Το MEV υποστηρίζει παροχές από 16 έως 125 Α και μπορεί να φορτίζει ταυτόχρονα δύο ηλεκτρικά οχήματα μέσω των ενσωματωμένων καλωδίων του. Η αναφερόμενη μέγιστη ισχύς του συστήματος είναι 400 kW, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρέχει 400 kW σε καθένα από τα δύο οχήματα. Εναλλακτικά, μπορεί να τροφοδοτεί πολλαπλές ξεχωριστές μονάδες φόρτισης.

Λύση για στόλους και προσωρινές εγκαταστάσεις

Η Allye προτείνει το σύστημα κυρίως για αμαξοστάσια και εγκαταστάσεις στόλων, όπου υπάρχει ήδη διαθέσιμη βιομηχανική ηλεκτρική σύνδεση. Η μονάδα τοποθετείται στο έδαφος και συνδέεται είτε μέσω βιομηχανικού ρευματοδότη είτε με μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση.

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για αναβάθμιση της παροχής, μια διαδικασία που συχνά συνεπάγεται σημαντικό κόστος και χρόνο αναμονής. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εγκατάσταση του συστήματος μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγες ώρες, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα μεταφοράς. Αν μια επιχείρηση αλλάξει εγκαταστάσεις ή ολοκληρωθεί η μίσθωση ενός χώρου, η μονάδα μπορεί να φορτωθεί σε φορτηγό και να μεταφερθεί στη νέα τοποθεσία.

Τι σημαίνουν τα 400 kW στην πράξη

Η ενσωματωμένη αποθήκευση δεν καταργεί τους περιορισμούς της ηλεκτρικής σύνδεσης. Επιτρέπει την προσωρινή παροχή υψηλής ισχύος, αξιοποιώντας ενέργεια που έχει συγκεντρωθεί νωρίτερα.

Αν διαδέχονται η μία την άλλη πολλές απαιτητικές φορτίσεις, οι μπαταρίες του συστήματος θα χρειαστούν χρόνο για να αναπληρώσουν την ενέργειά τους. Ο ρυθμός αναπλήρωσης εξαρτάται από την ισχύ της διαθέσιμης παροχής. Επομένως, η καταλληλότητα της λύσης συνδέεται με τον αριθμό των οχημάτων, τις ενεργειακές τους ανάγκες και τα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στις φορτίσεις.

Η διάκριση ανάμεσα στην ισχύ και στην ενέργεια είναι καθοριστική: τα 400 kW περιγράφουν τη μέγιστη ισχύ φόρτισης, ενώ οι 155 ή 232 kWh τη χωρητικότητα της ενσωματωμένης αποθήκης. Πρόκειται για διαφορετικά μεγέθη, που μαζί καθορίζουν τις δυνατότητες του συστήματος.

Συμβατότητα και συστήματα προστασίας

Το MEV υποστηρίζει ηλεκτρικά οχήματα με αρχιτεκτονική τόσο 400 όσο και 800 volt. Σύμφωνα με την Allye, το 95% των εξαρτημάτων του προέρχεται από τη Βρετανία, ενώ οι επαναχρησιμοποιημένες μπαταρίες προέρχονται από αυτοκίνητα που είχαν ταξινομηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο εξοπλισμός προστασίας περιλαμβάνει πυροτεχνική ασφάλεια για κάθε συστοιχία μπαταρίας, ανίχνευση εκλυόμενων αερίων και πυράντοχα διαχωριστικά ανάμεσα στις συστοιχίες.

Για την αντιμετώπιση της κλοπής καλωδίων, το σύστημα διαθέτει ανίχνευση κοπής, σήμανση που διευκολύνει την ταυτοποίησή τους και συνδέσεις ταχείας αποδέσμευσης για γρηγορότερη αντικατάσταση.

Η εφαρμογή στη Γλασκώβη

Η εταιρεία αναφέρει ως παράδειγμα εγκατάσταση σε αμαξοστάσιο απορριμματοφόρων της J&M Murdoch στη Γλασκώβη. Για τον συγκεκριμένο χώρο, το κόστος αναβάθμισης της ηλεκτρικής σύνδεσης είχε εκτιμηθεί στις 300.000 λίρες.

Αντί να προχωρήσει στη συγκεκριμένη αναβάθμιση, η επιχείρηση επέλεξε σύστημα φόρτισης με ενσωματωμένες μπαταρίες. Σύμφωνα με την Allye, τέθηκε σε λειτουργία μέσα σε μία ημέρα και παρέχει περίπου 200 kWh ενέργειας ημερησίως.

Το ποσό των 300.000 λιρών αφορά την προσφορά για την αναβάθμιση της σύνδεσης και όχι το κόστος αγοράς του φορτιστή. Χωρίς αναλυτικά στοιχεία για την τιμή και τη λειτουργία του συστήματος, δεν προκύπτει αντίστοιχο ποσό καθαρής εξοικονόμησης.

Η ουσία της πρότασης βρίσκεται στη δυνατότητα να προστεθεί ισχυρή φόρτιση εκεί όπου η διαθέσιμη παροχή αποτελεί εμπόδιο, δίνοντας παράλληλα δεύτερη χρήση σε μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Δεν υποκαθιστά κάθε ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου, αλλά προσφέρει μια εναλλακτική για εγκαταστάσεις των οποίων το πρόγραμμα φόρτισης ταιριάζει στις δυνατότητές της.