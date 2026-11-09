Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον μίλησαν για τη συνάντηση που είχαν μετά την ένταση στο Μεξικό, ξεκαθαρίζοντας ότι η μεταξύ τους αντιπαράθεση θεωρείται λήξασα.

Σε αποκλιμάκωση της έντασης που δημιουργήθηκε μετά το Grand Prix Μεξικού φαίνεται πως προχώρησαν ο Λιούις Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ, έπειτα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Φρεντ Βασέρ στη Βραζιλία. Οι δύο οδηγοί της Ferrari μίλησαν για πρώτη φορά δημόσια μετά τη συζήτηση, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ξεκαθαρίσει τις διαφορές τους.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη μεταξύ τους μονομαχία στον πρώτο γύρο του αγώνα στο Μεξικό, η οποία επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να πάρει τη νίκη. Ο Χάμιλτον είχε επικρίνει δημόσια τη συμπεριφορά του Λεκλέρ, ζητώντας σαφέστερους κανόνες για τις μεταξύ τους μάχες, ενώ ο Βασέρ αποφάσισε να συναντηθεί με αμφότερους πριν από το Grand Prix στο Σάο Πάολο.

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Τι είπεο Χάμιλτον

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξήγησε στο Sky Sports F1 ότι η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα και επέτρεψε στους δύο οδηγούς να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για όσα συνέβησαν στο Μεξικό.

«Καθίσαμε με τον Σαρλ, μιλήσαμε, λύσαμε το ζήτημα και προχωράμε. Εξακολουθούμε να έχουμε τεράστιο σεβασμό ο ένας για τον άλλον και χαίρομαι που κάναμε αυτή τη συζήτηση», δήλωσε ο Χάμιλτον.

Ο Βρετανός διευκρίνισε ότι δεν τέθηκαν απαιτήσεις από καμία πλευρά, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα σημεία όπου μπορούν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσωπική τους σχέση δεν είχε διαταραχθεί στον βαθμό που ενδεχομένως είχε δημιουργηθεί η εντύπωση μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

«Δεν υπήρξαν απαιτήσεις από καμία πλευρά. Απλώς παρουσιάσαμε τις απόψεις μας και τα σημεία στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε και να υποστηρίζουμε περισσότερο ο ένας τον άλλον», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι επόμενοι αγώνες θα εξελιχθούν καλύτερα για τη Ferrari.

Τι δήλωσε ο Λεκλέρ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μονεγάσκος, ο οποίος θεωρεί ότι η ένταση γύρω από το περιστατικό του Μεξικού πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες δικαιολογούσαν τα πραγματικά γεγονότα. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους δύο οδηγούς να συζητήσουν απευθείας και να αφήσουν πίσω τους τη διαφωνία.

«Έχουν συμβεί πολλά πράγματα την τελευταία εβδομάδα, πιθανότατα περισσότερα απ' όσα θα έπρεπε. Μιλήσαμε, θεωρώ ότι όλα έχουν διευθετηθεί και ανυπομονώ να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις», δήλωσε ο Λεκλέρ.

Ο οδηγός της Ferrari εξήγησε επίσης ότι οι προσωπικές του υποχρεώσεις είχαν επηρεάσει τον χρόνο πραγματοποίησης της συνάντησης, ωστόσο η απευθείας επικοινωνία βοήθησε να ξεκαθαρίσουν οι διαφορετικές απόψεις για το περιστατικό.

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