MINI Countryman C: Προσφορά Black Friday με δόση από 199 ευρώ

Η καμπάνια αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων Countryman C σε Midnight Black, για παραγγελίες έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Προσφορά χρηματοδότησης για το MINI Countryman C σε απόχρωση Midnight Black ανακοίνωσε η MINI, στο πλαίσιο της καμπάνιας Black Friday Deals. Η πρόταση προβλέπει μηνιαία δόση 199 ευρώ, με προκαταβολή 11.850 ευρώ και τελευταία μεγάλη δόση 18.467,60 ευρώ.

Η ενέργεια αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και ισχύει για παραγγελίες έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026. Η αξία του οχήματος στο χρηματοδοτικό παράδειγμα ανέρχεται σε 33.700 ευρώ, ενώ η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι 36 μήνες.

Το σταθερό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 4,9%, πλέον εισφοράς Ν. 128/75 ύψους 0,6%, με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) να ανέρχεται σε 6,01%. Στους όρους περιλαμβάνονται προστασία δανείου 412,18 ευρώ και αμοιβή μεσίτη 280 ευρώ. Το σύνολο της πίστωσης είναι 22.262,18 ευρώ και η συνολική καταβολή διαμορφώνεται σε 37.763,04 ευρώ.

Η δόση των 199 ευρώ πρέπει επομένως να συνυπολογίζεται με την προκαταβολή και την τελευταία μεγάλη δόση, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από τις μηνιαίες καταβολές. Στους όρους της προσφοράς προβλέπεται επίσης υποχρεωτική εξάμηνη ασφάλιση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο MINI Retail Partners για τη διαθεσιμότητα των αυτοκινήτων και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της MINI.