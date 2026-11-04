Η αυλαία του WEC πέφτει στη θρυλική Μόντσα, με τρεις τίτλους να παραμένουν ανοιχτοί και τα δύο πληρώματα της Toyota να ετοιμάζονται για την απόλυτη αναμέτρηση.

Η ώρα της τελικής μάχης έφτασε στο WEC. Οι 6 Ώρες Μόντσα, το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, θα κρίνουν τους τελευταίους τίτλους του 2026, σε έναν αγώνα όπου κάθε θέση και κάθε στρατηγική απόφαση μπορεί να καθορίσει την έκβαση ολόκληρης της χρονιάς. Το WEC επιστρέφει στον περίφημο «Ναό της Ταχύτητας» για πρώτη φορά από το 2023, με 35 αυτοκίνητα να ετοιμάζονται για την τελευταία αναμέτρηση της σεζόν.

Η Toyota έρχεται στην Ιταλία έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών, μετά το εντυπωσιακό 1-2 στη βροχερή Βαρκελώνη. Ωστόσο, η μεταξύ τους μάχη για τον τίτλο οδηγών στα Hypercar παραμένει ανοιχτή, ενώ δύο ακόμη πρωταθλήματα θα κριθούν στην κατηγορία LMGT3.

Παράλληλα, BMW, Ferrari και Cadillac διεκδικούν τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές, προσθέτοντας ένα ακόμη μέτωπο σε έναν τελικό γεμάτο βαθμολογικά διακυβεύματα.

The GRAND FINALE is here! 🤩 For one last time in 2026: IT'S RACE WEEK! With lots of stories still to be written and plenty left to play for, get ready for an EPIC race at the Temple of Speed. #WEC #6HMonza @Autodromo_Monza https://t.co/kyPpmxLy4Q November 2, 2026

Η τελευταία μάχη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα

Οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα με το #8 Toyota προηγούνται στη βαθμολογία των οδηγών με 114 βαθμούς, έχοντας διαφορά 17 βαθμών από τους Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Βρις του #7 Toyota.

Το πλήρωμα του #8 έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα, καθώς μια θέση στην πρώτη πεντάδα αρκεί για να εξασφαλίσει τον τίτλο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του έτερου Toyota. Ωστόσο, ο Κομπαγιάσι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξουν εντολές ομάδας, αφήνοντας τους έξι οδηγούς να διεκδικήσουν ελεύθερα την κορυφή. Για τον Κόνγουεϊ, μάλιστα, η Μόντσα θα αποτελέσει τον τελευταίο επαγγελματικό αγώνα της καριέρας του.

Στην LMGT3, τέσσερα πληρώματα παραμένουν στη διεκδίκηση των τίτλων οδηγών και ομάδων. Η Corvette #33 της TF Sport προηγείται με 92 βαθμούς, μπροστά από την Porsche #92 της Manthey με 74, τη δεύτερη Corvette #34 με 70 και την BMW #69 της Team WRT με 66. Η νίκη της Manthey στη Βαρκελώνη διατήρησε ζωντανή τη μάχη, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για την τελική αναμέτρηση.

WEC Full Access: Barcelona is here! 🇪🇸 Relive all the drama from Round 7 with exclusive behind-the-scenes moments, standout on-track action and a closer look at Toyota’s championship-winning celebrations. The countdown to the season finale is on, so catch up before we go racing one last time this weekend. Watch now on https://t.co/ojC9ETL7xu! #WEC #6HBarcelona — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 2, 2026

Ο «Ναός της Ταχύτητας» θα κρίνει τα πάντα

Η Μόντσα είναι μια από τις πιο ιστορικές και απαιτητικές πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με μήκος 5,793 χλμ και 11 στροφές, η διαδρομή χαρακτηρίζεται από μεγάλες ευθείες, υψηλές τελικές ταχύτητες και έντονα φρεναρίσματα, στοιχεία που καθιστούν καθοριστικές την αεροδυναμική αποδοτικότητα και τη σταθερότητα των αυτοκινήτων.

Συνολικά 35 αυτοκίνητα θα συμμετάσχουν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, με 17 Hypercars και 18 LMGT3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία της Ferrari μπροστά στο ιταλικό κοινό, καθώς η πρωταθλήτρια του 2025 αναζητά ένα δυνατό αποτέλεσμα στην έδρα της, την ώρα που η BMW προσπαθεί να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές.

Οι ομάδες θα έχουν δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή και μία ακόμη το Σάββατο, πριν από τις κατατακτήριες και τις Hyperpole των δύο κατηγοριών. Την Κυριακή, έξι ώρες αγώνα θα καθορίσουν τους τελευταίους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2026.

Ragazzi, are you ready to do it all over again? 🔥 The Tifosi always make sure we feel right at home. Now, we’re just days away from being back in the heart of Italian motorsport! Ci vediamo presto! 🙌 #WEC #6HMonza https://t.co/edygqqSs6o October 30, 2026

Πρόγραμμα και μετάδοση αγώνα

Οι 6 Ώρες Μόντσα θα μεταδοθούν ζωντανά από το Eurosport, ενώ οι φίλοι του WEC θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα και μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμα FIAWEC+

Πρόγραμμα 6 Ωρών Μόντσα σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

11:30-13:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:30-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

11:30-12:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:20-16:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

12:00-18:00 – Αγώνας