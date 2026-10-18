Σε έναν αγώνα απόλυτης κυριαρχίας η Toyota Racing κέρδισε τις 6 Ώρες Βαρκελώνης και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια κατασκευαστών στο WEC.

Με ονειρικό τρόπο εξελίχθηκαν οι 6 Ώρες Βαρκελώνης για την Toyota Racing. O έβδομος αγώνας του WEC στο 2026 είχε την υπογραφή της ιαπωνικής ομάδας, η οποία έκανε το 1-2 και αναδείχθηκε για 8η φορά στην ιστορία της Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Ρίο Χιρακάβα, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Μπρέντον Χάρτλεϊ με το #8 TR010 Hypercar, έχοντας έναν εξαιρετικό αγώνα. Παρά την εκκίνηση υπό βροχή, η Toyota έδειξε να έχει το κάτι παραπάνω στην πίστα της Βαρκελώνης από πλευράς ρυθμού αγώνα, με τα δύο της πρωτότυπα να είναι με διαφορά τα ταχύτερα στην πίστα. Παρά τις δύο παρεμβάσεις του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, η στρατηγική ήταν μία: Η νίκη, η οποία ήρθε και μάλιστα με τον ποιο γλυκό τρόπο.

CHAMPIONS OF THE WORLD! 🏆 TOYOTA win the 2026 FIA Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship. #WEC #6HBarcelona #Toyota @ToyotaRacingWEC @fia https://t.co/Uu4sMS7qlk — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για το πλήρωμα εντός της σεζόν και πλέον απολαμβάνουν μια διαφορά 17 βαθμών στο πρωτάθλημα οδηγών από το αδελφικό #7 με έναν αγώνα να απομένει.

Απόλυτη κυριαρχία στην Hypercar

Στη 2η θέση τερμάτισε τον αγώνα το #7 Toyota των Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Βρις. Το πλήρωμα παρά την κακή θέση εκκίνησης κέρδισε πολλές θέσεις την πρώτη ώρα, όμως δεν είχε την ταχύτητα να απειλήσει το #8 Toyota. Στην 3η θέση βρέθηκε η Ferrari #50 των Αντόνιο Φουόκο, Νίκλας Νίλσεν και Μιγκέλ Μολίνα, δίνοντας στη Ferrari πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Over the line as RACE WINNERS AND WORLD CHAMPIONS!🏆🏆 Congratulations to TOYOTA who claim double victory after six hours in Barcelona! #WEC #6HBarcelona #Toyota https://t.co/K98HxznnNs October 18, 2026

Στην 4η θέση βρέθηκε η Cadillac Jota με το #38 Hypercar. H αγγλοαμερικανική ομάδα έκανε την τέλεια στρατηγική στις τελευταίες δύο ώρες κερδίζοντας 4 θέσεις και μάζεψε πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η κίτρινη Ferrari #83 πήρε την 5η θέση, μπροστά από το #12 Cadillac.

Πολύ κακός αγώνας για την BMW η οποία έχασε κάθε ελπίδα για τίτλο σε οδηγούς και κατασκευαστές. Καλύτερη επίδοση ήταν της #15 M Hybrid V8 στην 7η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα εξής αγωνιστικά: #36 Alpine, #009 Aston Martin και #35 Alpine.

Our favourite kind of traffic 🔥 Yifei Ye in the #83 Ferrari and Alex Riberas in the #009 Aston Martin take advantage of LMGT3 traffic to overtake James Caldo in #51. #WEC #6HBarcelona https://t.co/8XvMdkYVEi October 18, 2026

Η ιστορία του αγώνα

Η βροχή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για έναν απρόβλεπτο αγώνα στη Βαρκελώνη, όμως η Toyota επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Η Genesis είχε εξασφαλίσει την pole position με το #17, ενώ ο Ντάνιελ Χουνκαντέγια πέρασε πρώτος στην πρώτη στροφή με το #19. Λίγες στιγμές αργότερα, όμως, ο Ισπανός βγήκε εκτός πίστας, επιτρέποντας στον Σεμπαστιάν Μπουεμί να αναλάβει την πρωτοπορία με το Toyota #8.

A dramatic start for our maiden Spanish race 💥 #WEC #6HBarcelona https://t.co/KQbd5OxLa1 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Οι δύο εξουδετερώσεις της πρώτης ώρας δεν άλλαξαν την εικόνα στην κορυφή. Ο Νικ ντε Βρις ανέβασε το Toyota #7 από την ένατη στη δεύτερη θέση, ενώ η BMW #20 έχασε πολύτιμο έδαφος εξαιτίας προβλήματος με την πίεση των ελαστικών. Παράλληλα, το Toyota #8 δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για παράβαση στη διαδικασία εκκίνησης.

Η μετάβαση από τα βρόχινα στα σλικ ελαστικά έφερε προσωρινά την Toyota #7 μπροστά, όμως ο Μπρέντον Χάρτλεϊ ανέκτησε την πρωτοπορία και άρχισε να απομακρύνεται. Στα μισά του αγώνα, οι δύο Toyota είχαν δημιουργήσει σημαντική διαφορά από τη Ferrari #50.

Championship leaders Toyota pushing the limits as they lead 1-2 😮‍💨 That could've ended in tears! #WEC #6HBarcelona #Toyota https://t.co/4fnONX6E4a — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Η έξοδος της Aston Martin #27 στην τέταρτη ώρα προκάλεσε νέα εμφάνιση του Safety Car, μηδενίζοντας τις διαφορές. Ωστόσο, ούτε αυτή η εξέλιξη ανέκοψε την πορεία της Toyota προς το 1-2. Η Ferrari #50 εξασφάλισε την τρίτη θέση, παρά τη διαφορετική στρατηγική της Alpine #36, ενώ οι δύο Toyota πλησίασαν στον τερματισμό για μια εντυπωσιακή κοινή διέλευση.

Η Porsche κράτησε ανοικτό το πρωτάθλημα στην LMGT3

Στην κατηγορία LMGT3 η Porsche πήρε μία ακόμη νίκη που την κρατάει στη μάχη του πρωταθλήματος. Οι Γιάσερ Σαχίν, Ρικάρντο Πέρα και Ρίχαρντ Λιτς με τη #92 The Bend Manthey 911 GT3 πήραν την πρωτοπορία από την πρώτη ώρα και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Με μία εξαιρετική εμφάνιση πήραν τη νίκη και πλέον βρίσκονται 20 βαθμούς μακριά από την κορυφή έναν αγώνα πριν το φινάλε της σεζόν.

Victory for #92 The Bend Manthey! 🏁🥇 Riccardo Pera takes the chequered flag to win the 6 Hours of Barcelona Presented by Visit Qatar! #WEC #6HBarcelona #Porsche https://t.co/Tziw5DyoWd — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Η 2η θέση κρίθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Η McLaren #10 των Μάρβιν Κιρχόφερ, Τόμας Φλέμινγκ και Αντάρες Άου της Garage 59 προσπέρασαν τη #69 BMW M4 GT3 και πήραν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οι Νταν Χάρπερ, Πάρκερ Τόμσον και Άντονι ΜακΝτος με τη #69 BMW κατέλαβαν την 3η θέση και το δεύτερο βάθρο τους στη σεζόν.

Η Corvette #33 της TF Sport κατέλαβε την 5η θέση κι έτσι ο Τζόνι Έντγκαρ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με 94 βαθμούς. Η διαφορά του από το πλήρωμα της #92 Porsche είναι 20 βαθμοί με έναν αγώνα για το φινάλε.

Επόμενος και τελευταίος αγώνας του WEC στο 2026 είναι οι 6 Ώρες της Μόντσα στις 8 Νοεμβρίου.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.