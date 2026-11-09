Yamaha RW350: Καινοτόμο και Adventure (vid)

Η Yamaha παρουσιάζει ένα εξελιγμένο scooter διπλής χρήσης που επιθυμία του είναι να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των Urban Adventure.

Σιγά σιγά όλοι οι κατασκευαστές φέρνουν στην επιφάνεια scooter με διττό χαρακτήρα, με τη Yamaha να κάνει τη δική της εντυπωσιακή κίνηση παρουσιάζοντας τα δικύλινδρα RW700/700 Explore και το μικρότερο, μονοκύλινδρο αυτή τη φορά, RW350. Στην οικογένεια προστίθεται λοιπόν ένα μοντέλο που, σύμφωνα με την εταιρεία, ξεπερνά κατά πολύ τα δεδομένα της κλάσης του. Το RW350 έχει κατασκευαστεί χωρίς συμβιβασμούς, προσφέροντας πραγματικές επιδόσεις εκεί που έχουν σημασία και χαρίζοντας στον αναβάτη απόλυτη ελευθερία, συνδυάζοντας άνεση και πρακτικότητα. Ένα scooter που σε ενθαρρύνει να φτάσεις πιο μακριά από ποτέ και σου επιτρέπει να επιλέγεις τη δική σου διαδρομή.

Νέος ο κινητήρας

Ο ολοκαίνουριος κινητήρας των 330cc είναι υγρόψυκτος μονοκύλινδρος, φυσικά τετράχρονος, με 1ΕΕΚ, 4 βαλβίδες και ψεκασμό καυσίμου. Έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει την ισχύ που χρειάζεται ο αναβάτης σε αστικό περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα την ευχρηστία κατά την εξερεύνηση της υπαίθρου. Αναπτύχθηκε πρόσφατα και αποτελεί μέρος μιας μοναδικής διαμόρφωσης, διαφορετικής από οτιδήποτε έχει χρησιμοποιήσει η Yamaha στο παρελθόν.

Yamaha Dynamic Ride

Σε αντίθεση με τις διατάξεις τύπου «unit-swing», όπου ο κινητήρας και το περίβλημα του κιβωτίου CVT αποτελούν ενιαίο σύνολο και κινούνται κατακόρυφα ως μία μονάδα, ή τις διατάξεις άκαμπτης έδρασης, όπου το ψαλίδι εκτείνεται πίσω από τον κινητήρα, ενώ η μονάδα του CVT είναι στερεωμένη στο πλαίσιο, το σύστημα Yamaha Dynamic Ride προσφέρει μια διάταξη όπου ο κινητήρας είναι σταθερά προσαρτημένος στο πλαίσιο, ενώ μόνο η μονάδα του CVT κινείται κατακόρυφα, περιστρεφόμενη γύρω από τον στροφαλοφόρο άξονα. Αυτή η νέα, καινοτόμος διάταξη προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στο RW350, όπως σημαντικά μειωμένο μη αναρτώμενο βάρος, βελτιωμένη ακαμψία και μεγαλύτερη ελευθερία στο σχεδιασμό της πίσω ανάρτησης. Ως μέρος του Yamaha Dynamic Ride, το αντικραδασμικό σύστημα τεσσάρων αξόνων λειτουργεί σε αρμονία με τον νέο κινητήρα και τη μονάδα CVT, προσφέροντας μια πιο ομαλή και ευχάριστη εμπειρία οδήγησης. Αυτή η μοναδική διαμόρφωση προσφέρει πολύ καλή συμπεριφορά του πλαισίου στα σκληρά εδάφη, εξασφαλίζοντας εξαιρετικό χειρισμό και σταθερότητα. Επίσης, ο νέος κινητήρας διαθέτει το σύστημα Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T), το οποίο αποτελεί μια ακόμη αποκλειστική καινοτομία της Yamaha στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το σύστημα ανιχνεύει τις μετατοπίσεις του γκαζιού από τον αναβάτη και η ECU υπολογίζει άμεσα τον βαθμό ανοίγματος του γκαζιού που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

Αυτές οι καινοτομίες καθιστούν αναμφίβολα το RW350 μια ξεχωριστή πρόταση στην κατηγορία του, θέτοντας νέα πρότυπα στα scooter μεσαίου κυβισμού.

Ενισχυμένος έλεγχος

Τα προγράμματα YRC επιτρέπουν στον αναβάτη να επιλέξει την απόδοση του κινητήρα σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Προσφέρονται τρεις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης. Το πρόγραμμα Street είναι κατάλληλο για οδήγηση στην πόλη και καλύπτει ποικίλες επιφάνειες. Το Explore διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά επιτρέπει ένα βαθμό ολίσθησης του πίσω τροχού, δίνοντας προτεραιότητα στην ελευθερία κινήσεων κατά την εκτός δρόμου οδήγηση. Το πρόγραμμα ECO περιορίζει την ισχύ, επιτρέποντας βελτιστοποιημένο έλεγχο κατά την οδήγηση στη βροχή ή σε κακής ποιότητας οδόστρωμα. Καθένα από αυτά τα προγράμματα ενεργοποιεί ξεχωριστές ρυθμίσεις για την ισχύ (PWR) και τον έλεγχο πρόσφυσης (TCS), παρέχοντας καλύτερο έλεγχο του scooter σε κάθε έδαφος και σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Το RW350 διαθέτει και σύστημα cruise control, το οποίο προσφέρει επιπλέον άνεση και ευκολία στις μεγάλες διαδρομές και την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο.

Έξυπνο κλειδί, εύκολη εκκίνηση

Το RW350 διαθέτει τεχνολογία smart key, η οποία επιτρέπει στον αναβάτη να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την ανάφλεξη, να ανάβει ή να σβήνει τον κινητήρα, να ξεκλειδώνει το τιμόνι, να ανοίγει ή να κλειδώνει τη σέλα και να ανοίγει ή να κλείνει την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου, αρκεί να έχει το κλειδί μαζί του. Ένα σύστημα εκκίνησης με το πάτημα ενός κουμπιού επιτρέπει την ενεργοποίηση του κινητήρα, εφόσον έχει πατηθεί η μανέτα του φρένου και είναι ανοικτός ο διακόπτης ανάφλεξης. Στη συνέχεια, η μίζα αποσυνδέεται αυτόματα, εξαλείφοντας την ανάγκη να διατηρηθεί πατημένος ο διακόπτης από τον αναβάτη.

Σταθερότητα και ευελιξία

Χαρακτηριστικά όπως οι αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής, η άφθονη απόσταση από το έδαφος και το καλά ζυγισμένο μεταξόνιο εξασφαλίζουν σταθερή οδήγηση, ενώ η διαμόρφωση της σέλας, σε συνδυασμό με τα μαρσπιέ και τα υποπόδια, παρέχει στον αναβάτη την ελευθερία να αλλάζει εύκολα από καθιστή σε όρθια θέση, προσφέροντας ευελιξία σε κάθε είδους έδαφος. Το RW350 δίνει την αίσθηση μιας φυσικής προέκτασης του σώματος του αναβάτη, προσφέροντας στενή αλλά ασφαλή εφαρμογή στο κάτω μέρος του σώματος και εξασφαλίζοντας εξαιρετικό κράτημα και σταθερότητα. Το ατσάλινο κωνικό τιμόνι προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαμψία, απόσβεση κραδασμών και αντοχή στις κρούσεις, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ευκολία οδήγησης σε στενούς δρόμους ή δασικά μονοπάτια. Επιπλέον, η ποδιά που έχει τοποθετηθεί κάτω από το πλαίσιο παρέχει επιπλέον προστασία σε κρίσιμα εξαρτήματα, προσφέροντας στον αναβάτη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν αντιμετωπίζει σκληρά εδάφη. Το RW350 διατηρεί μια πολύ καλή απόσταση 185mm από το έδαφος.

Κορυφαίες προδιαγραφές

Με ανεστραμμένο πιρούνι 37mm που προσφέρει διαδρομή 140mm και δύο πίσω αμορτισέρ με διαδρομή 105mm, ενισχύεται η απόσβεση των κραδασμών σε ανώμαλες επιφάνειες και σε σκληρά εδάφη. Με εξαιρετική ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε ποικίλα εδάφη, φέρνει την άνεση σε πρώτη προτεραιότητα, είτε κινείστε σε ομαλή άσφαλτο είτε εξερευνάτε πλακόστρωτους δρόμους. Η ανάρτηση διαθέτει επτά ρυθμίσεις, οι οποίες επιτρέπουν την προσαρμογή του οχήματος ανάλογα με τις οδικές συνθήκες και το πιθανό βάρος συνεπιβάτη και αποσκευών, διασφαλίζοντας ότι δεν επηρεάζεται η οδική συμπεριφορά, ακόμη και σε κατάσταση πλήρους φόρτωσης. Το ατσάλινο —τύπου διαμάντι— υψηλής αντοχής πλαίσιο μονής ραχοκοκαλιάς αξιοποιεί πλήρως το διαθέσιμο χώρο. Αυτό επιτρέπει μια εξαιρετικά ευέλικτη θέση οδήγησης, η οποία παραμένει άνετη είτε ο αναβάτης οδηγεί καθιστός κατά τις καθημερινές μετακινήσεις του είτε όρθιος όταν εξερευνά πιο απομακρυσμένες διαδρομές. Η ελευθερία κινήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της σέλας, η οποία συνδυάζει τη σπορ αίσθηση της εύκολης μετατόπισης του σώματος με άνεση για την καθημερινή οδήγηση. Η σέλα του οδηγού είναι κωνική στο μπροστινό μέρος για να διευκολύνει την επιβίβαση και αποβίβαση από το scooter, επιτρέποντας παράλληλα εύκολη πρόσβαση των ποδιών στο έδαφος κατά την ακινητοποίηση του οχήματος. Επιπλέον, ο χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα μπορεί να χωρέσει ένα κράνος full-face καθώς και άλλες αποσκευές.

Για περισσότερη άνεση, το RW350 διαθέτει φαρδιά μαρσπιέ με λαστιχένια ένθετα και προστατευτικά φτέρνας, τα οποία προσφέρουν εξαιρετική στήριξη και καλύτερη απόσβεση κραδασμών. Όταν ο αναβάτης στέκεται όρθιος, το καουτσούκ συμπιέζεται υπό το βάρος του, επιτρέποντάς του να ασκήσει σωστή πίεση στα μαρσπιέ και προσφέροντας την αίσθηση χειρισμού και ελέγχου που χαρακτηρίζει τις μοτοσικλέτες. Τα λαστιχένια ένθετα μπορούν να αφαιρεθούν από τα μαρσπιέ όταν απαιτείται αυξημένη πρόσφυση, όπως ισχύει στα εκτός δρόμου εδάφη. Εκτός από τα μαρσπιέ, το RW350 διαθέτει και αναδιπλούμενα υποπόδια. Αυτά είναι τοποθετημένα πιο μπροστά για να προσφέρουν επιπλέον προστασία από τον αέρα, καθώς και αυξημένη άνεση σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ή κατά την οδήγηση με υψηλές ταχύτητες.

Τροχοί τύπου Ράλι

Ο σχεδιασμός των τροχών του RW350 είναι εμπνευσμένος από τους τροχούς των αυτοκινήτων ράλι, με ένα βαθύ κοίλο σχήμα γύρω από το κέντρο του τροχού, το οποίο αναδεικνύει την αντοχή και τη στιβαρότητα του κάτω μέρους του πλαισίου. Μια ακόμη πρωτιά για τη Yamaha αποτελεί ο πίσω τροχός από χυτό αλουμίνιο, ο οποίος ενσωματώνει έναν αποσβεστήρα στο κέντρο του για μείωση των κραδασμών τόσο κατά την επιτάχυνση όσο και κατά την επιβράδυνση. Οι τροχοί των 16 και 14 ιντσών συνδυάζονται με διπλής χρήσης tubeless ελαστικά Dunlop D615, τα οποία εξελίχθηκαν ειδικά για το RW350 ώστε να προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση σε ένα ευρύ φάσμα οδικών συνθηκών, καθώς και σαφή πληροφόρηση από το έδαφος.

Οθόνη ό,τι πρέπει

Η έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών επιτρέπει στους αναβάτες να συνδέουν το smartphone τους μέσω της δωρεάν εφαρμογής MyRide, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απαντούν σε κλήσεις και να διαχειρίζονται τη μουσική τους εν κινήσει, καθώς και να πραγματοποιούν αλλαγές στα προγράμματα YRC του οχήματος. Οι αναβάτες μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν τη δωρεάν εφαρμογή Garmin StreetCross και να τη συνδέσουν με την οθόνη του RW350 για να έχουν στη διάθεσή τους πλοήγηση σε πλήρη χάρτη ή από στροφή σε στροφή, καθώς και πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Η οθόνη εμφανίζει επίσης την τρέχουσα ταχύτητα, τις στροφές του κινητήρα μέσω ψηφιακού στροφόμετρου τύπου μπάρας, το υπολειπόμενο καύσιμο, τη μέση κατανάλωση καυσίμου, τη θερμοκρασία του κινητήρα, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και άλλα. Η εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω διακοπτών στο τιμόνι.

Τα θέματα απεικόνισης δίνουν προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και το συναίσθημα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή αναγνωσιμότητα ως βασικό χαρακτηριστικό. Διατίθενται τρία θέματα απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένου ενός αποκλειστικού θέματος RW που περιλαμβάνει βουνά στο φόντο, το οποίο σχεδιάστηκε για να εμπνέει τους αναβάτες να προχωρήσουν ακόμη πιο μακριά. Το δεύτερο θέμα παρουσιάζει μια απλοποιημένη απεικόνιση όπου είναι ορατή η ενεργοποίηση του γκαζιού, ενώ το τρίτο θέμα προσφέρει μια απλοποιημένη διάταξη για τους αναβάτες που επιθυμούν να βλέπουν μόνο τις πιο σημαντικές πληροφορίες. Στον πίνακα οργάνων του RW350 υπάρχει μια πρίζα USB-C, η οποία επιτρέπει στους αναβάτες να φορτίζουν εύκολα το τηλέφωνό τους εν κινήσει.

Σχεδίαση Adventure

Οι προβολείς είναι εμπνευσμένοι από τη γκάμα μοντέλων Adventure της Yamaha και περιλαμβάνουν τέσσερις μονάδες LED, οι οποίες συμβάλλουν στο χαρακτηριστικό σχήμα και την εμφάνιση του μπροστινού μέρους. Η τεχνολογία LED αξιοποιείται και στα φλας και το πίσω φως, γεγονός που καθιστά το RW350 εξαιρετικά ορατό κατά την οδήγηση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Εκτός από τη λειτουργία αριστερής/δεξιάς κατεύθυνσης και τη λειτουργία των φώτων έκτακτης ανάγκης (αλάρμ), το RW350 διαθέτει τρία επιπλέον χαρακτηριστικά στο βασικό του εξοπλισμό. Με μια ελαφριά πίεση, το σινιάλο αλλαγής λωρίδας αναβοσβήνει τρεις φορές, ενώ με μια πλήρη πίεση, το σινιάλο αναβοσβήνει συνεχόμενα. Το Σινιάλο Έκτακτης Στάσης (ESS) ενεργοποιεί τα φλας όταν ανιχνεύσει απότομο φρενάρισμα, ενώ μια λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης σβήνει τα φλας μετά από 15 δευτερόλεπτα, εφόσον το όχημα έχει διανύσει περισσότερα από 150 μέτρα.

Το νέο RW350 θα είναι διαθέσιμο στους χρωματισμούς Sage Blue, Arashi Sand και Midnight Black.