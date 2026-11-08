Έπειτα από επτά αποτυχημένες προσπάθειες και ορισμένους δύσκολους αγώνες, ο Λάντο Νόρις επέστρεψε στις νίκες στη Formula 1.

Μια απαιτητική δοκιμασία περίμενε τον Λάντο Νόρις στο Grand Prix Βραζιλίας, με τον Βρετανό με μία φανταστική εμφάνιση να κατακτά τη νίκη παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εκκίνηση και τις συνεχείς μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Ο οδηγός της McLaren έχασε δύο θέσεις στους πρώτους γύρους, όμως κατάφερε να ανακτήσει την πρωτοπορία και να διατηρήσει τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία.

Η εναλλαγή βρεγμένης και στεγνής πίστας, σε συνδυασμό με τις απαιτητικές επιλογές ελαστικών, δημιούργησε αρκετές προκλήσεις για τους οδηγούς. Έτσι, έφτασε στην τρίτη του νίκη στη σεζόν και ισοφάρισε τους Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ στη σχετική λίστα.

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Η ψυχραιμία έκανε τη διαφορά

Ο Νόρις κατάφερε να αποφύγει τα λάθη στις κρίσιμες στιγμές και να αξιοποιήσει τον ρυθμό του, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Ιντερλάγκος. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο πρωταθλητής του 2025 είπε:

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, πραγματικά πολύ δύσκολος. Δεν έκανα την καλύτερη εκκίνηση και αντιμετωπίσαμε αρκετές προκλήσεις με τις συνθήκες. Το να περάσεις σε σλικ ελαστικά όταν η πίστα είναι ακόμη βρεγμένη είναι πάντα δύσκολο, ιδιαίτερα όταν πιέζεις για την πρωτοπορία και προσπαθείς να καλύψεις τη διαφορά».

Παρά την απώλεια της πρώτης θέσης στην εκκίνηση, ο Βρετανός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η διαχείριση των απαιτητικών συνθηκών, καθώς οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να του στερήσει τη νίκη.

«Το σημαντικότερο σήμερα ήταν ότι διατήρησα την ψυχραιμία μου, δεν έκανα λάθη και είχα τον απαιτούμενο ρυθμό όταν τον χρειαζόμουν. Είναι ωραίο να επιστρέφεις στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και μάλιστα σε μια πίστα όπως αυτή. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό. Αυτό το τριήμερο είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε την pole position και να κερδίσουμε τον αγώνα. Θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές φέτος, όταν παρουσιάστηκε μια ευκαιρία, την κυνηγήσαμε και καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας», εξήγησε.

Η ανταμοιβή για τη McLaren

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθεια των εργαζομένων της βρετανικής ομάδας, οι οποίοι συνεχίζουν να εξελίσσουν το μονοθέσιο παρά το γεγονός ότι η σεζόν πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Η νίκη στη Βραζιλία αποτέλεσε για τον ίδιο μια σημαντική ανταμοιβή για τη δουλειά που πραγματοποιείται στο εργοστάσιο και στην πίστα.

«Πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα, γιατί εξακολουθεί να εργάζεται πολύ σκληρά. Είναι εκνευριστικό όταν δεν μπορείς να τους ανταποδώσεις αυτή την προσπάθεια με ένα καλό αποτέλεσμα, όπως συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό το τριήμερο, όμως, αισθάνομαι ότι καταφέραμε να τους προσφέρουμε κάτι ως ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά τους», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Νόρις ξεκαθάρισε ότι η McLaren δεν πρόκειται να χαλαρώσει την προσπάθειά της στους εναπομείναντες αγώνες του πρωταθλήματος: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς».

