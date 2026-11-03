Yamaha RW700: Επιδρομή στα Mega Adventure Scooter

Η απάντηση της Yamaha σε μια κατηγορία που έχει μεγάλη ζήτηση αφορά σε ένα μοντέλο με δυνατό δικύλινδρο κινητήρα και πληθώρα ηλεκτρονικών βοηθημάτων

Η ολοκαίνουρια σειρά RW της Yamaha είναι σχεδιασμένη για να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα της κατηγορίας σε επιδόσεις και δυνατότητες, τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα. Σχεδιασμένα για να αφυπνίσουν το πνεύμα της περιπέτειας, τα RW700 και RW700 Explore, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία, σηματοδοτούν την απαρχή της πρώτης πραγματικής κατηγορίας Adventure Scooter. Με μετρήσιμη αυτοπεποίθηση, έλεγχο και ευελιξία σε κάθε περιβάλλον οδήγησης, η σειρά RW έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον αναβάτη. Μια σέλα σχεδιασμένη για να επιτρέπει την αλλαγή θέσης και όχι για να σας κρατά καθηλωμένο σε ένα σημείο. Μαρσπιέ που προσφέρουν άνεση όταν τη ζητάτε και πρόσφυση όταν τη χρειάζεστε και ένας κινητήρας που θέτει όλη τη δύναμη στη διάθεσή σας. Η σειρά RW δεν ήρθε για να μπει στο παιχνίδι, ήρθε για να το αλλάξει.

Με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κινητήρα CP2 και πλαίσιο από στιβαρούς ατσάλινους σωλήνες, το RW700 αποτελεί ένα πραγματικό crossover με χαρακτηριστικά μοτοσικλέτας και scooter. Συνοδεύεται από την έκδοση RW700 Explore, η οποία διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα πρόσθετα στοιχεία που προσφέρουν περισσότερη πολυτέλεια και άνεση.

Κινητήρας εγγύηση

Στην καρδιά των RW700 και RW700 Explore βρίσκεται ο καταξιωμένος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας CP2 των 689cc, ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς στους κινητήρες μεσαίου κυβισμού για μια σειρά μοντέλων της Yamaha (MT, Tracer, Tenere). Η απόδοσή του φτάνει τους 69,3 ίππους στις 8.250 στροφές, ενώ η μέγιστη ροπή των 65Nm αποδίδεται μεταξύ 6.500 και 6.750rpm. Το σύστημα Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) εξασφαλίζει ομαλή απόδοση της ροπής σε όλο το εύρος των στροφών και είναι ρυθμισμένο ώστε να προσφέρει άμεση απόκριση με ελάχιστο άνοιγμα του γκαζιού.

Το Y-AMT κάνει τη διαφορά

Ειδικά βελτιστοποιημένο για τη σειρά, το RW700 αξιοποιεί ένα αναβαθμισμένο σύστημα Αυτοματοποιημένου Χειροκίνητου Κιβωτίου Ταχυτήτων της Yamaha (Y-AMT), επιτρέποντας στους αναβάτες να αλλάζουν ταχύτητες χωρίς να απαιτείται η χρήση μανέτας συμπλέκτη ή μοχλού ταχυτήτων. Αυτή η τεχνολογία καθιστά το RW700 ως το πρώτο scooter της Yamaha με δυνατότητα αλλαγής ταχυτήτων. Είναι και η πρώτη φορά που το σύστημα Y-AMT αναπτύσσεται για εκτός δρόμου χρήση.

Το σύστημα Y-AMT παρουσιάστηκε το 2024. Παρείχε στους αναβάτες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ χειροκίνητων αλλαγών ταχυτήτων μέσω ενός διακόπτη τύπου «see-saw» ενσωματωμένου στο τιμόνι (MT) και πλήρως αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων (AT). Αυτή η λειτουργία έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα μοντέλα μοτοσυκλετών, επιτρέποντας ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων σε 0,1 δευτερόλεπτα, προσφέροντας στον αναβάτη καλύτερη αίσθηση και δίνοντάς του τη δυνατότητα να εστιάσει στην οδήγηση και να απολαύσει τη διαδρομή του χωρίς περισπασμούς.

Στο RW700, το σύστημα Y-AMT προσφέρει πλέον ομαλότερες αλλαγές ταχυτήτων, χάρη σε έναν ελαστικό αποσβεστήρα του συμπλέκτη και σε αναθεωρημένες ρυθμίσεις προφόρτισης ελατηρίου στη ράβδο αλλαγής ταχυτήτων. Αυτές οι ρυθμίσεις επιτρέπουν τη χρήση τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ευχρηστία. Το σχήμα και η διάταξη του διακόπτη τύπου «see-saw» έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να ταιριάζουν στο τιμόνι και τη μανέτα φρένου του RW700, επιτρέποντας πιο αξιόπιστες αλλαγές ταχυτήτων, καθώς και ακριβέστερο και πιο διαισθητικό έλεγχο του φρένου.

Και αδρανειακή μονάδα μέτρησης έχουμε

Η μονάδα IMU έξι αξόνων της Yamaha έχει αναπτυχθεί κατά την τελευταία δεκαετία και συναντάται σε πολλά από τα κορυφαία μοντέλα της. Ενσωματώνοντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία στο RW700, η αδρανειακή μονάδα μέτρησης (IMU) έξι αξόνων αποστέλλει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στην ECU, η οποία ελέγχει τη σουίτα των ηλεκτρονικών βοηθημάτων για τον αναβάτη, όπως το Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS), το Σύστημα Ελέγχου Ολίσθησης (SCS) και το Σύστημα Ελέγχου Πέδησης (BCS), προσφέροντας το απόλυτο πακέτο για κάθε είδους και μεγέθους εξερεύνηση.

Περαιτέρω έλεγχος YRC

Αναδεικνύοντας τις περαιτέρω δυνατότητες ελέγχου του RW700, το σύστημα Yamaha Ride Control (YRC) επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέγει τα χαρακτηριστικά απόδοσης ισχύος του κινητήρα καθώς και το βαθμό παρέμβασης των ηλεκτρονικών βοηθημάτων ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Το YRC προσφέρει μια σειρά από προγράμματα οδήγησης τα οποία λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία με το Y-AMT και χωρίζονται σε δύο ομάδες: Road και Gravel. Στο πρώτο υπάρχουν τρεις προεπιλογές: η Sport, η οποία προσφέρει άμεση απόκριση του κινητήρα, η Street, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οδοστρωμάτων και είναι ιδανική για οδήγηση στην πόλη, και η ECO, η οποία περιορίζει την απόδοση ισχύος δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομία καυσίμου και την ευκολία χρήσης.

Στο πρόγραμμα Gravel υπάρχουν δύο προκαθορισμένες ρυθμίσεις για εκτός δρόμου οδήγηση: Explore, το οποίο προσαρμόζει τις αλλαγές ταχυτήτων και τη συμπεριφορά του οχήματος στο χώμα, και Explore+, το οποίο προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη απόκριση του κινητήρα. Επιπλέον, μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως ανάλογα με τις προτιμήσεις του αναβάτη... Τα RW700 και RW700 Explore είναι επίσης εφοδιασμένα με μια σειρά από ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον αναβάτη. Το πρόγραμμα Παροχής Ισχύος (PWR) μεταβάλλει την απόκριση του γκαζιού από σπορ σε πιο ήπια, το Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS) διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη δύναμη στον πίσω τροχό με επίπεδα παρέμβασης που κυμαίνονται από χαμηλό έως υψηλό, ενώ το Σύστημα Ελέγχου Ολίσθησης (SCS) ανιχνεύει την ολίσθηση του πίσω τροχού και ρυθμίζει την απόδοση του κινητήρα, με επίπεδα παρέμβασης που κυμαίνονται επίσης από χαμηλό έως υψηλό. Το Σύστημα Ελέγχου Πέδησης (BCS) ανιχνεύει την ολίσθηση όταν το όχημα βρίσκεται υπό κλίση και ρυθμίζει ανάλογα την πίεση στα φρένα, ενώ ο Ρυθμιστής Ολίσθησης του Πίσω Τροχού (BSR) ελέγχει τη ροπή του κινητήρα όταν μπλοκάρει ο πίσω τροχός. Τόσο το BCS όσο και το BSR μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται σε όλα τα προγράμματα. Το ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί στον πίσω τροχό μόνο όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα Gravel.

Εκτός δρόμου; Ναι, χάρη στο Gravel Shift

Κατά τη λειτουργία AT (πλήρως αυτόματες αλλαγές ταχυτήτων μέσω του συστήματος Y-AMT), ο χρόνος αλλαγής ταχυτήτων καθορίζεται με βάση την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα, το άνοιγμα του γκαζιού και την επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων. Με τη χρήση του προγράμματος Gravel, το ανέβασμα ταχυτήτων αναστέλλεται μετά το άνοιγμα του γκαζιού, καθώς και κατά τη διάρκεια ολίσθησης του πίσω τροχού. Αυτό επιτρέπει τη λεπτομερή διαχείριση του γκαζιού και έναν ελεγχόμενο βαθμό ολίσθησης του πίσω τροχού, δίνοντας στους αναβάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν και να διατηρούν πρόσφυση σε χαλαρά εδάφη. Στο ίδιο πρόγραμμα, το ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί στον πίσω τροχό. Έχει υιοθετηθεί μια ειδική στρατηγική ελέγχου για τη μείωση του κινδύνου σβησίματος του κινητήρα. Όταν ανιχνεύεται μπλοκάρισμα του πίσω τροχού ή απότομο φρενάρισμα, η απόδοση του συμπλέκτη μειώνεται ώστε να αποτραπεί το σβήσιμο του κινητήρα. Αυτός ο έλεγχος βοηθά επίσης τον αναβάτη σε πραγματικές εκτός δρόμου συνθήκες οδήγησης. Για παράδειγμα, όταν ένας τροχός σπινάρει πάνω σε έναν κορμό, διατηρείται μια πιο ομαλή και προβλέψιμη συμπεριφορά.

Όλα τα καλά

Το RW700 διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό σύστημα ελέγχου ταχύτητας (cruise control), καθώς και σύστημα μεταβλητού περιορισμού ταχύτητας της Yamaha (YVSL). Διαθέτει και έγχρωμη οθόνη πέντε ιντσών, η οποία μπορεί να συνδεθεί εύκολα με το smartphone του αναβάτη μέσω της δωρεάν εφαρμογής MyRide, επιτρέποντας στους χρήστες να απαντούν σε κλήσεις και να διαχειρίζονται τη μουσική τους εν κινήσει. Στη διάθεση του αναβάτη βρίσκεται και πλοήγηση στην οθόνη μέσω της δωρεάν εφαρμογής Garmin StreetCross, η οποία προσφέρει είτε πλήρη χάρτη είτε πλοήγηση με οδηγίες από στροφή σε στροφή, καθώς και πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει πρίζα USB-C. Τα θέματα απεικόνισης δίνουν προτεραιότητα στη λειτουργικότητα, με τον αναβάτη να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις μορφές θέασης. Το αποκλειστικό θέμα RW εκφράζει την τοποθέτηση του μοντέλου, με απομακρυσμένα βουνά στο φόντο, ενώ η διάταξη παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση του οχήματος με σαφή τρόπο. Το δεύτερο θέμα υιοθετεί μια πιο λιτή εμφάνιση, προβάλλοντας την κίνηση του γκαζιού. Το τρίτο διαθέσιμο θέμα παρέχει μια απλοποιημένη διάταξη, για τους αναβάτες που επιθυμούν να βλέπουν μόνο τις πιο ουσιαστικές πληροφορίες. Ο προβολέας του RW700 είναι εμπνευσμένος από τα μοντέλα Adventure της Yamaha και αποτελείται από τέσσερις μονάδες LED, οι οποίες συμβάλλουν στο χαρακτηριστικό σχήμα και την εμφάνιση του μπροστινού μέρους. Το RW700 διαθέτει και τεχνολογία έξυπνου κλειδιού (smart key), η οποία επιτρέπει στον αναβάτη να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την ανάφλεξη, να ανάβει ή να σβήνει τον κινητήρα, να ξεκλειδώνει το τιμόνι, να ανοίγει ή να κλειδώνει τη σέλα και να ανοίγει ή να κλείνει την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου, αρκεί να έχει το κλειδί μαζί του. Ένα σύστημα εκκίνησης με το πάτημα ενός κουμπιού επιτρέπει την ενεργοποίηση του κινητήρα, εφόσον έχει πατηθεί η μανέτα του φρένου και είναι ανοικτός ο διακόπτης ανάφλεξης. Στη συνέχεια, η μίζα αποσυνδέεται αυτόματα, εξαλείφοντας την ανάγκη να διατηρηθεί πατημένος ο διακόπτης από τον αναβάτη.

Ατσάλινο πλαίσιο

Τα RW700 και RW700 Explore διαθέτουν σκελετό μονής ραχοκοκαλιάς από ατσάλινους σωλήνες υψηλής αντοχής, ο οποίος περιορίζει αποτελεσματικά τις κινήσεις του πλαισίου ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες. Η υβριδική κατασκευή από ατσάλι και πλαστική ρητίνη ξεχωρίζει, παρέχοντας στον αναβάτη την ελευθερία να επιλέγει ανάμεσα σε καθιστή και όρθια θέση οδήγησης και προσφέροντας επαρκή χώρο για μετακινήσεις, καθώς και σημεία κρατήματος.

Το σύστημα ανάρτησης περιλαμβάνει ανεστραμμένο πιρούνι 41mm με διαδρομή 160mm στο μπροστινό τροχό, σε συνδυασμό με μονό αμορτισέρ με μοχλικό, το οποίο παρέχει διαδρομή 155mm στον πίσω τροχό και διαθέτει ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου σε 7 στάδια και απόσβεσης επαναφοράς σε 2,5 στάδια. Το RW700 Explore προσφέρει στον αναβάτη επιπλέον έλεγχο, χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης της προφόρτισης ελατηρίου του πιρουνιού κατά 15mm, καθώς και στη ρύθμιση της απόσβεσης επαναφοράς σε 11 θέσεις.

Ρυθμίσεις παντού

Τα μαρσπιέ μπορούν να ρυθμιστούν σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις, προς τα εμπρός, προς τα πίσω, ψηλότερα ή χαμηλότερα. Αυτό επιτρέπει βελτιστοποίηση της θέσης οδήγησης για κάθε αναβάτη ξεχωριστά, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσωπικές του προτιμήσεις. Το λαστιχένιο ένθετο που είναι τοποθετημένο στα μαρσπιέ μειώνει τους κραδασμούς κατά την οδήγηση στο δρόμο, ενώ μπορεί να αφαιρεθεί για καλύτερη πρόσφυση και αίσθηση κατά την εκτός δρόμου οδήγηση... Εκτός από τα μαρσπιέ, το RW700 διαθέτει και αναδιπλούμενα υποπόδια, τα οποία έχουν τοποθετηθεί πιο μπροστά για να προσφέρουν την άνεση μιας πιο χαλαρής θέσης οδήγησης με τα πόδια προτεταμένα. Προσφέρουν όμως και επιπλέον προστασία από τον αέρα για πιο ξεκούραστη οδήγηση, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Ακτίνες και tubeless

Με ελαφριές ακτινωτές ζάντες αλουμινίου, οι τροχοί του RW700 προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες σε σκληρό οδόστρωμα. Οι τροχοί 17 ιντσών εμπρός και 15 ιντσών πίσω, σε συνδυασμό με τα tubeless ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR, προσφέρουν την απαιτούμενη πρόσφυση και σταθερότητα, χαρίζοντας αυτοπεποίθηση στις εναλλασσόμενες συνθήκες οδήγησης.

Φρένα από Superbike

Τον έλεγχο των φρένων και τη σταθερότητα εξασφαλίζουν δύο ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων, οι οποίες συνδυάζονται με δύο πλευστούς δίσκους διαμέτρου 298mm. Στον πίσω τροχό υπάρχει ένας δίσκος 267mm με δαγκάνα ενός εμβόλου. Το σύστημα ABS περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό τόσο για το μπροστινό όσο και για τον πίσω τροχό, με δυνατότητα απενεργοποίησης ABS στον πίσω τροχό μέσω του προγράμματος Gravel.

Μελετημένο κέντρο βάρους

Στο RW700 έχει υιοθετηθεί ένα υβριδικό πλαίσιο που γεφυρώνει τον κόσμο της καθημερινής μετακίνησης με εκείνον της περιπέτειας. Το μοντέλο αναδεικνύεται σε εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους του. Το χαρακτηριστικό αυτό, σε συνδυασμό με το συνολικό βάρος που ανέρχεται στα 221 κιλά, κατανεμημένο ομοιόμορφα σε όλο το όχημα, προσφέρει στους αναβάτες επιπλέον αυτοπεποίθηση καθώς εξερευνούν νέους δρόμους και δασικά μονοπάτια. Η διαμορφωμένη περιοχή επαφής με τα γόνατα στο μπροστινό τμήμα διευκολύνει τους ελιγμούς, επιτρέποντας παράλληλα στους αναβάτες να εκτείνουν τα πόδια τους κατά την εκτός δρόμου οδήγηση.

Μια ποδιά αλουμινίου, τοποθετημένη κάτω από το πλαίσιο, παρέχει επιπλέον προστασία για τον κινητήρα, το πλαίσιο, την εξάτμιση και άλλα εξαρτήματα. Αυτό προσδίδει στο RW700 μεγάλη ικανότητα στην εκτός δρόμου οδήγηση. Το κωνικό τιμόνι αλουμινίου προσφέρει εξαιρετική ακαμψία καθώς και ελκυστική εμφάνιση, ενώ οι πλαστικές χούφτες και στις δύο πλευρές ολοκληρώνουν το σύνολο. Σε συνδυασμό με το σταθερό ανεμοθώρακα, παρέχουν επιπλέον προστασία από τον αέρα.

Εναρμονισμός με τη φύση

Κάθε στοιχείο του RW700 σχεδιάστηκε με γνώμονα τη φύση, αντλώντας έμπνευση από απέραντα δάση, τοποθεσίες κατασκήνωσης και σκληρά εδάφη σε κάθε πτυχή του σχεδιασμού του. Εμπνευσμένοι από την ύπαιθρο, οι χαρακτηριστικοί χρωματισμοί Sage Blue και Forest Green αντλούν την έμπνευσή τους από την εξισορρόπηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του εξοπλισμού για δραστηριότητες στην ύπαιθρο με μια εκλεπτυσμένη και κομψή αισθητική, ενώ οι καμπύλες που διατρέχουν το όχημα υποδηλώνουν αρμονία με την ίδια τη φύση. Η φιλοσοφία Texnature επιδιώκει να δημιουργήσει αρμονία μεταξύ της εξωτερικής σχεδίασης και του φυσικού περιβάλλοντος, αντλώντας έμπνευση από δύο γνωστά τοπόσημα στην πόλη καταγωγής της Yamaha, τον ποταμό Tenryu και τους αμμόλοφους Nakatajima. Ελήφθησαν δείγματα από τις τοποθεσίες, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των μοναδικών υφών και των απτικών αισθήσεων που συναντώνται στα RW.

Στην καρδιά της βιωσιμότητας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της σειράς RW, η Yamaha έχει χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα βιώσιμων υλικών. Συμπεριλαμβάνονται τα ανακυκλωμένης και βιολογικής προέλευσης συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή αυτών των νεότερων μοντέλων. Χρησιμοποιώντας σε διάφορα εξαρτήματα υλικά όπως το Durabio, το οποίο είναι ένα βιομηχανικά παρασκευασμένο πλαστικό που προέρχεται κυρίως από φυτικές πηγές, η Yamaha καταδεικνύει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα κατά το σχεδιασμό, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της σειράς RW.

Έκδοση RW700 Explore

Σχεδιασμένο για όσους αναζητούν την πιο premium επιλογή, το RW700 Explore διαθέτει πιρούνι με δυνατότητα ρύθμισης προφόρτισης ελατηρίου στα 15mm και απόσβεσης επαναφοράς σε 11 στάδια, καθώς και θερμαινόμενα γκριπ, θερμαινόμενη σέλα (μόνο για τον οδηγό), κεντρικό σταντ και διακόπτες με οπίσθιο φωτισμό. Επίσης, η έκδοση Explore διατίθεται σε αποκλειστικά χρώματα. Το Forest Green εκφράζει τον χαρακτήρα του μοντέλου που αντλεί έμπνευση από την ύπαιθρο και το Midnight Black πλαισιώνεται από λεπτομέρειες σε Sage Blue.