Cyclone RX628 Rally: Adventure με χωμάτινο χαρακτήρα (vid)

Μια σκληροτράχηλη κατασκευή με πλούσιο εξοπλισμό, έτοιμη να προσφέρει εξερευνήσεις σε κάθε είδους έδαφος

Αυτή η διττού χαρακτήρα μοτοσικλέτα συνδυάζει έναν δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 581cc με έναν εξοπλισμό που περιλαμβάνει σύστημα ραντάρ για τον εντοπισμό τυφλών σημείων, αναρτήσεις KYB, φρένα Nissin και τρεις λειτουργίες οδήγησης. Είναι εξοπλισμένο για ταξίδια, διαθέτοντας αλουμινένιες πλαϊνές βαλίτσες, θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα γκριπ, καθώς και ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 18 λίτρων.

Το RX628 ξεφεύγει από το πλέον ασφάλτινο RX600, ακολουθώντας τη φιλοσοφία των μοτοσικλετών περιπέτειας και διαθέτοντας προστατευτικά, ψηλή ζελατίνα και ακτινωτούς τροχούς 21 και 18 ιντσών. Είναι σχεδιασμένο τόσο για οδήγηση στην άσφαλτο όσο —κυρίως— και για εκτός δρόμου εξορμήσεις, με χαρακτηριστικά που εστιάζουν στην άνεση του αναβάτη και στα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης.

Ο κινητήρας KEL600 είναι ένας υγρόψυκτος, δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 581cc, με τετραβάλβιδες κεφαλές, 2ΕΕΚ και στρόφαλο 270 μοιρών, προερχόμενος από το Voge DS625X. Αποδίδει 65 ίππους και μέγιστη ροπή 57Nm, με την απόδοση της ισχύος να είναι ρυθμισμένη ώστε να ευνοεί τις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Η διάταξη του στροφάλου στις 270 μοίρες δημιουργεί μια σειρά ανάφλεξης και έναν ήχο εξάτμισης που, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, θυμίζουν εκείνα ενός V-twin κινητήρα.

Η μοτοσικλέτα διαθέτει πλαίσιο από χάλυβα υψηλής αντοχής, το οποίο συνδυάζεται με ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο. Το Cyclone RX628 εξοπλίζεται με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις KYB που προσφέρουν μεγάλες διαδρομές, ύψος σέλας στα λογικά 850mm, απόσταση από το έδαφος στα 220mm, δισκόφρενα Nissin και σταμπιλιζατέρ τιμονιού. Εμπρός χρησιμοποιούνται δύο δίσκοι 300mm με τετραπίστονες δαγκάνες, ενώ πίσω υπάρχει δίσκος 240mm με πλευστή διπίστονη δαγκάνα. Οι τροχοί με ακτίνες είναι συμβατοί με ελαστικά τύπου tubeless (χωρίς σαμπρέλα) και φέρουν ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR.

Το πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων αυτής της adventure μοτοσικλέτας μεσαίου κυβισμού περιλαμβάνει τρεις λειτουργίες οδήγησης: Standard, Off-Road και Off-Road+, καθώς και ρυθμιζόμενα/απενεργοποιούμενα συστήματα ABS δύο καναλιών και ελέγχου πρόσφυσης (TCS). Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι το σύστημα ανίχνευσης τυφλών σημείων (Blind Spot Detection - BSD), το οποίο χρησιμοποιεί ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων για την παρακολούθηση περιοχών που βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου του αναβάτη. Το RX628 διαθέτει επίσης σύστημα σήματος έκτακτης πέδησης (Emergency Stop Signal - ESS), το οποίο ενεργοποιεί αναβοσβήνοντας τα φώτα, προειδοποιώντας τους οδηγούς που ακολουθούν σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Στο πάνελ οργάνων υπάρχει μια έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών, τοποθετημένη κάθετα, η οποία προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο. Οι λειτουργίες της περιλαμβάνουν αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth, καθώς και τη δυνατότητα σύζευξης με ακουστικά ή συστήματα ενδοεπικοινωνίας ενσωματωμένα σε κράνη. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης μια ενσωματωμένη κάμερα 1080p, σχεδιασμένη για την καταγραφή των διαδρομών. Η δυνατότητα αυτή συμπληρώνεται από μια θύρα USB ταχείας φόρτισης 18W, η οποία χρησιμεύει για την τροφοδοσία συμβατών συσκευών.

Για τα μακρινά ταξίδια, το RX628 διαθέτει θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα γκριπ, καθώς και ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 18 λίτρων. Αλουμινένιες πλαϊνές βαλίτσες και μια πίσω σχάρα αποσκευών ολοκληρώνουν τον εξοπλισμό που προσφέρει η Cyclone.