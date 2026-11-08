Ducati Diavel V4 2027: Ένα ακόμη βήμα μπροστά (vid)

Ένα Muscle Roadster που συνδυάζει την επιβλητική παρουσία και το μυώδη χαρακτήρα μιας cruiser με τις επιδόσεις, την τεχνολογία και το σπορ DNA της Ducati.

Δημιουργημένο το 2010, το Ducati Diavel γέννησε μια εντελώς νέα κατηγορία. Μέσα από τρεις γενιές εξελίχθηκε παραμένοντας πιστό στο αρχικό του όραμα. Η πρώτη γενιά καθόρισε την έννοια, το Diavel 1260 βελτίωσε τις επιδόσεις και την οδική του συμπεριφορά, ενώ το Diavel V4 εισήγαγε ένα νέο επίπεδο ισχύος, τεχνολογίας και δυναμισμού, διατηρώντας παράλληλα τον πυρήνα της ταυτότητάς του. Αυτή η μοναδική προσωπικότητα έχει τύχει ευρείας διεθνούς αναγνώρισης, καθιερώνοντας το Diavel ως σημείο αναφοράς στο σύγχρονο σχεδιασμό. Σήμερα, αυτό το εμβληματικό μοντέλο κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά, ενισχύοντας περαιτέρω τον σπορ χαρακτήρα και τον αποκλειστικό του χαρακτήρα.

Πιο σπορ, πιο εκλεπτυσμένο

Το νέο Diavel V4 συνεχίζει να αψηφά τις παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις. Ο μυώδης και δυναμικός σχεδιασμός του εξασφαλίζει μια άμεσα αναγνωρίσιμη παρουσία στον δρόμο, ενώ ο κινητήρας V4 Granturismo, το κορυφαίο πλαίσιο και η θέση οδήγησης, που συνδυάζει το σπορ χαρακτήρα με την άνεση, προσφέρουν συναρπαστικές επιδόσεις σε συνδυασμό με καθημερινή χρηστικότητα. Το μοντέλο του 2027 διαθέτει ακόμα πιο σπορ σχεδίαση, εισάγει τη νέα έκδοση V4 S, ενσωματώνει αναβαθμισμένη τεχνολογία και προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες εξατομίκευσης μέσω του προγράμματος Ducati Factory Made. Τα στοιχεία που κατέστησαν το Diavel άμεσα αναγνωρίσιμο παραμένουν στον πυρήνα του σχεδιασμού του. Μυώδεις γραμμές, πίσω ελαστικό πλάτους 240mm, το οποίο αναδεικνύεται από μονόμπρατσο ψαλίδι και χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή τεχνολογίας full-LED. Ο σχεδιασμός εξελίσσεται παραμένοντας πιστός στη βασική του ταυτότητα. Οι νέες εισαγωγές αέρα, εμπνευσμένες από το Diavel V4 RS, το επανασχεδιασμένο ουραίο τμήμα (σε μονοθέσια διάταξη), οι νέοι τροχοί και οι πολυάριθμες προσεγμένες λεπτομέρειες προσδίδουν στο νέο Diavel V4 μια ακόμα πιο δυναμική εμφάνιση.

Κινητήρας V4 Granturismo

Ισχύς και Ισορροπία. Στην καρδιά της σχεδίασης βρίσκεται ο κινητήρας V4 Granturismo των 1.158cc, ο οποίος αποδίδει 168 ίππους. Συνδυάζει την ομαλή παροχή ισχύος στις χαμηλές στροφές με άφθονη ροπή σε όλο το φάσμα και συναρπαστική επιτάχυνση. Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του συγκαταλέγονται οι ελάχιστοι κραδασμοί, η εξαιρετική θερμική άνεση τόσο για τον αναβάτη όσο και για το συνεπιβάτη, καθώς και τα ιδιαίτερα μεγάλα διαστήματα συντήρησης. Για το μοντέλο 2027, ο V4 Granturismo διαθέτει μια νέα στρατηγική ηλεκτρονικής διαχείρισης, η οποία καθιστά την απόκριση στο γκάζι ακόμη πιο ομαλή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Το σύστημα αυτό πλαισιώνεται από το νέο Ducati Quick Shift 2.0, το οποίο εξασφαλίζει ταχύτερες και ακριβέστερες αλλαγές ταχυτήτων.

Πλαίσιο μονοκόκ

Το πλαίσιο βασίζεται σε μια ελαφριά αλουμινένια κατασκευή τύπου monocoque, η οποία συνδυάζεται με ένα μονόμπρατσο ψαλίδι αλουμινίου. Η βασική έκδοση διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι 50mm και ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ.

Το νέο Diavel V4 S αναβαθμίζει αυτό το τεχνικό πακέτο ενσωματώνοντας την ημι-ενεργητική ανάρτηση Öhlins SmartEC-3. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την αδρανειακή πλατφόρμα, το σύστημα προσαρμόζει συνεχώς τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας κατά το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και τη διέλευση από στροφές. Η τεχνολογία «spool-valve» επιτρέπει ένα ευρύτερο φάσμα ρυθμίσεων σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα, ενώ τρεις διαθέσιμες λειτουργίες ανάρτησης, Dynamic, Comfort και Low Grip, επιτρέπουν την προσαρμογή της απόδοσης στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τη σπορ οδήγηση, σε συνδυασμό με αυξημένη άνεση για ταξιδιωτική χρήση. Την εμπειρία αυτή ενισχύουν περαιτέρω νέες στρατηγικές ελέγχου, οι οποίες βελτιώνουν την ακρίβεια κατά την είσοδο και τη διέλευση από στροφές (στις πιο σπορ ρυθμίσεις), ενώ παράλληλα αυξάνουν την άνεση μέσω της λειτουργίας «Cruise Detection», η οποία μαλακώνει την ανάρτηση κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε ευθείες διαδρομές.

Φρένα και τροχοί

Το σύστημα πέδησης διατηρεί τη διάταξη που αποτελεί σημείο αναφοράς για το μοντέλο, περιλαμβάνοντας δύο δίσκους 330mm, δαγκάνες Brembo Stylema και σύστημα ABS με λειτουργία υπό κλίση (Cornering ABS), τα οποία πλαισιώνονται από ένα δίσκο 265mm πίσω. Το νέο Diavel V4 είναι εξοπλισμένο με ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV, τα οποία ενισχύουν την ευελιξία και την ακρίβεια κατά την είσοδο στις στροφές, καθιστώντας αυτό το «Muscle Roadster» της Ducati ακόμη πιο άμεσο στην απόκριση και διασκεδαστικό στην οδήγηση, χωρίς να θυσιάζεται η σταθερότητα και η ασφάλεια για τις οποίες ανέκαθεν διακρινόταν.

Τεχνολογία και ηλεκτρονικά

Με το μοντέλο του 2027, το Diavel V4 εισάγει τεχνολογικές βελτιώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να αναβαθμίσουν περαιτέρω την εμπειρία οδήγησης. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια οθόνη TFT 6,9 ιντσών με τεχνολογία οπτικής συγκόλλησης (optical bonding), η οποία ελέγχεται μέσω διακοπτών τελευταίας γενιάς στο τιμόνι, επιτρέποντας μια πιο διαισθητική αλληλεπίδραση μεταξύ αναβάτη και μοτοσικλέτας. Χαρακτηριστικά όπως το σύστημα Hands-Free, το Cruise Control και το Ducati Multimedia System παραμένουν διαθέσιμα, ενώ η πλοήγηση «στροφή προς στροφή» περιλαμβάνεται πλέον στο βασικό εξοπλισμό. Η καθημερινή χρηστικότητα ενισχύεται περαιτέρω με την προσθήκη θύρας USB-C, ενώ η έκδοση S διαθέτει στο βασικό της εξοπλισμό θερμαινόμενα γκριπ και μπαταρία ιόντων λιθίου. Η ηλεκτρονική σουίτα, με επίκεντρο τόσο την ασφάλεια όσο και τις επιδόσεις, παραμένει στην κορυφή της κατηγορίας της. Το Diavel V4 προσφέρει τέσσερις λειτουργίες οδήγησης (Riding Modes) και τρεις λειτουργίες ισχύος (Power Modes), οι οποίες υποστηρίζονται από τα συστήματα Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control και Power Launch. Ο νέος πίνακας οργάνων εισάγει επίσης μια γραφική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των παρεμβάσεων από το Traction Control και το Wheelie Control, επιτρέποντας στον αναβάτη να βλέπει άμεσα την υποστήριξη που παρέχουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Ducati Factory Made

Ένα νέο επίπεδο εξατομίκευσης με το πρόγραμμα «Ducati Factory Made» να κάνει το ντεμπούτο του στο Diavel V4. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να διαμορφώσουν τη μοτοσικλέτα τους κατά τη στιγμή της αγοράς, επιλέγοντας ανάμεσα σε ειδικούς χρωματικούς συνδυασμούς, εξαρτήματα και πακέτα αξεσουάρ. Η προσφορά χωρίζεται σε τρεις χρωματικές κατηγορίες: Icon, Style και Sophistication. Για το Diavel V4 S, η επιλογή διευρύνεται περαιτέρω, περιλαμβάνοντας τους αποκλειστικούς χρωματισμούς Ducati Corse και Performance, καθώς και πέντε χρωματικές επιλογές από το πρόγραμμα Lamborghini Ad Personam. Το πρόγραμμα δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν χαρακτηριστικά όπως συγκεκριμένους τροχούς, δαγκάνες φρένων, ειδικά διαμορφωμένες σέλες, ημίσκληρες πλαϊνές βαλίτσες με πλάτη συνεπιβάτη και διάφορα πακέτα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων όπως ο ξηρός συμπλέκτης, μια πραγματικά μοναδική πρόταση στην παγκόσμια αγορά. Όλα τα στοιχεία τοποθετούνται απευθείας στο εργοστάσιο και ενσωματώνονται στην τελική διαμόρφωση της μοτοσικλέτας.

Αξεσουάρ Ducati Performance

Η εξατομίκευση μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο μέσω του καταλόγου Ducati Performance. Στα διαθέσιμα αξεσουάρ περιλαμβάνονται ολοκληρωμένα αγωνιστικά συστήματα εξάτμισης, κιτ ανοιχτού ξηρού συμπλέκτη, εξαρτήματα κατεργασμένα από μασίφ αλουμίνιο, καθώς και μέρη από ανθρακονήματα.

Τα νέα Ducati Diavel V4 και Diavel V4 S θα φτάσουν στις αντιπροσωπείες στην Ιταλία από τον Ιανουάριο, ενώ θα ακολουθήσει σταδιακή διάθεση και σε άλλες αγορές.