F1: Οι επόμενοι (και τελευταίοι) αγώνες του πρωταθλήματος

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι επόμενοι (και τελευταίοι) αγώνες του πρωταθλήματος
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Τα grand prix σε Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι συνθέτουν το φινάλε της Formula 1 για το 2026.

Μετά το συναρπαστικό Grand Prix Βραζιλίας και τη μαθηματική εξασφάλιση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών από τη Mercedes, η Formula 1 ετοιμάζεται για την τελική ευθεία της σεζόν. Τρεις αγώνες απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος του 2026, με το Λας Βέγκας να προηγείται των δύο τελευταίων σταθμών στη Μέση Ανατολή.

Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στους δρόμους του Λας Βέγκας, το τριήμερο 19-21 Νοεμβρίου με βάση τις τοπικές ημερομηνίες. Για το ελληνικό κοινό, η εκκίνηση θα δοθεί στις 06:00 το πρωί της Κυριακής 22 Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά, ομάδες και οδηγοί θα ταξιδέψουν στο Κατάρ. Η πίστα της Λουσάιλ θα φιλοξενήσει το προτελευταίο Grand Prix της χρονιάς στις 27-29 Νοεμβρίου, με τον αγώνα να ξεκινά στις 18:00 ώρα Ελλάδας την Κυριακή.

Η αυλαία θα πέσει μία εβδομάδα αργότερα στο Άμπου Ντάμπι. Το αγωνιστικό τριήμερο στη Γιας Μαρίνα είναι προγραμματισμένο για τις 4-6 Δεκεμβρίου, με τον τελευταίο αγώνα της σεζόν να αρχίζει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

 

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Λας Βέγκας – Las Vegas Strip Circuit

  • Αγωνιστικό τριήμερο: 19-21 Νοεμβρίου, τοπικές ημερομηνίες
  • Αγώνας: Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας
  • Ώρα έναρξης: 06:00

GP Κατάρ – Λουσάιλ

  • Αγωνιστικό τριήμερο: 27-29 Νοεμβρίου
  • Αγώνας: Κυριακή 29 Νοεμβρίου
  • Ώρα έναρξης: 18:00

GP Άμπου Ντάμπι – Γιας Μαρίνα

  • Αγωνιστικό τριήμερο: 4-6 Δεκεμβρίου
  • Αγώνας: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
  • Ώρα έναρξης: 15:00

Όλες οι ώρες έναρξης είναι Ελλάδας.

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@Photo credits: Red Bull Content Pool

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