Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον 20ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, με το Grand Prix στο Ιντερλάγκος να συνοδεύεται από ένα ερωτηματικό: τον καιρό.

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Βραζιλίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου στο Σάο Πάολο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του Grand Prix στη Βραζιλία είναι ο απρόβλεπτος καιρός, ο οποίος έχει χαρίσει στη Formula 1 ορισμένους από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες της ιστορίας της. Το φετινό τριήμερο στο Σάο Πάολο δεν αποκλείεται να ακολουθήσει την ίδια παράδοση, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες.

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Ο καιρός του τριημέρου

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου αναμένονται κυρίως συννεφιασμένες αλλά σχετικά σταθερές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με την πιθανότητα βροχής στο 30%. Οι βροχοπτώσεις είναι πιθανότερες νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, επομένως οι δύο περίοδοι ελεύθερων δοκιμών αναμένεται να διεξαχθούν σε στεγνή πίστα. Εφόσον υπάρξουν διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να αγγίξει τους 45 βαθμούς.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η πιθανότητα βροχής αυξάνεται στο 50%. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, όμως οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πιθανές έντονες βροχοπτώσεις μετά τις 14:00 τοπική ώρα, δηλαδή πριν από την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών. Οι ριπές ανέμου ενδέχεται να φτάσουν τα 50 χλμ/ώρα, ενώ σε περίπτωση ισχυρής καταιγίδας δεν αποκλείεται η συγκέντρωση νερού στην πίστα. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη μάχη για την pole position.

We had an incident-packed qualifying back in 2024 💥😱 #F1 #BrazilGP https://t.co/CNSUIoCxxW — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ημέρα του Grand Prix, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει αισθητά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη στους 13, ενώ η πιθανότητα βροχής και καταιγίδων υπολογίζεται στο 40%. Η θερμοκρασία της ασφάλτου δύσκολα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, την ώρα που οι ριπές ανέμου μπορεί να αγγίξουν τα 40 χλμ/ώρα.

Η πιθανότητα ενός βρεγμένου αγώνα παραμένει επομένως υπαρκτή, με τις ομάδες να καλούνται να προετοιμαστούν για διαφορετικά σενάρια στρατηγικής. Η χρήση ενδιάμεσων ή βρόχινων ελαστικών, οι πιθανές παρεμβάσεις του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και οι ξαφνικές αλλαγές πρόσφυσης θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις ισορροπίες.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.