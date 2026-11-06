Για το συμβάν που χαρακτήρισε το Grand Prix Μεξικού μίλησε ο Σαρλ Λεκλέρ, μοιράζοντας την ευθύνη μεταξύ του ίδιου και του Λιούις Χάμιλτον.

Η αντιπαράθεση των δύο οδηγών της Ferrari μετά το Grand Prix Μεξικού αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ τοποθετήθηκε αναλυτικά για όσα συνέβησαν στον πρώτο γύρο. Ο Μονεγάσκος υπερασπίστηκε την προσέγγισή του στη μάχη με τον Λιούις Χάμιλτον, επιμένοντας ότι και οι δύο έκαναν λάθος.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τη σφοδρή κριτική του Χάμιλτον, ο οποίος αμφισβήτησε δημόσια τη νοοτροπία του teammate του και ζήτησε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των μεταξύ τους μαχών. Η Ferrari είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει το 1-2 στο Μεξικό, όμως η μονομαχία των δύο οδηγών της επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να επωφεληθεί και τελικά να κατακτήσει τη νίκη.

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Μοιρασμένη η ευθύνη

Ο Λεκλέρ, ο οποίος θα αργήσει να ταξιδέψει στη Βραζιλία λόγω της γέννησης του πρώτου του παιδιού, δεν αποδέχθηκε την άποψη ότι η δική του επιθετική προσέγγιση ήταν εκείνη που κόστισε αποκλειστικά το αποτέλεσμα στη Ferrari. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι ο Χάμιλτον κινήθηκε εξίσου οριακά στην τέταρτη στροφή.

«Μαχόμαστε για τη νίκη, επομένως είναι φυσιολογικό να αφήνουμε ελάχιστα περιθώρια ο ένας στον άλλο. Στο τέλος, κάναμε και οι δύο λάθος στην είσοδο της τέταρτης στροφής. Δεν είναι ότι είχαμε επαφή ή κάτι τέτοιο. Και οι δύο πήγαμε ευθεία και αυτό έδωσε στον Μαξ την ευκαιρία να προσπεράσει», ανέφερε αρχικά.

Ο Μονεγάσκος θεωρεί μάλιστα ότι το περιστατικό έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες δικαιολογεί η αγωνιστική του φύση.

«Επομένως, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Προφανώς ήταν οριακά τα πράγματα. Στις στροφές 1, 2 και 3 ήμασταν πολύ κοντά, αλλά περίμενα ότι θα υπήρχε μάχη για την πρωτοπορία. Στις στροφές 4 και 5 κάναμε και οι δύο λάθος, για το οποίο εγώ πλήρωσα με μια ποινή. Μπορεί κανείς να συζητήσει αν ήταν αρκετή ή όχι. Ο Λιούις, από την άλλη, πλήρωσε το δικό του λάθος στην έξοδο της πέμπτης στροφής, όταν τον πέρασε ο Μαξ».

Γιατί δεν επέστρεψε τη θέση

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα του αγώνα ήταν η απόφαση του Λεκλέρ να διατηρήσει την πρωτοπορία, παρότι είχε αποκτήσει πλεονέκτημα βγαίνοντας εκτός πίστας. Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, τόνισε πως ο Μονεγάσκος γνώριζε από πριν ότι έπρεπε να δώσει τη θέση πίσω, καθώς είχαν προηγηθεί συζητήσεις για ένα τέτοιο σενάριο.

Οι αγωνοδίκες τού επέβαλαν ποινή πέντε δευτερολέπτων, την οποία ο ίδιος παραδέχθηκε ότι περίμενε.

«Δεν είχα πραγματικά ξεκάθαρη ενημέρωση και νομίζω ότι η κατάσταση ήταν αρκετά μπερδεμένη ώστε να διατηρήσω τη θέση. Περίμενα κάποια ποινή. Μίλησα για λίγο με την ομάδα για να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω. Ρώτησα: “Τι πρέπει να κάνω τώρα;”. Είναι πάντα πολύ δύσκολο. Σε μια τέτοια κατάσταση περιμένεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι, αλλά τι ακριβώς; Να επιστρέψεις στη δεύτερη θέση; Στην τρίτη; Στην τέταρτη; Η τέταρτη μάλλον δεν θα είχε νόημα, αλλά η δεύτερη ή η τρίτη ήταν πιθανές επιλογές. Στο τέλος συνέχισα κανονικά. Προφανώς, αυτό θα αποτελέσει σίγουρα θέμα συζήτησης στην επόμενη ενημέρωση της ομάδας».

Το μέγεθος της ποινής αμφισβητήθηκε τόσο από τον Χάμιλτον όσο και από τον Φερστάπεν. Ο Λεκλέρ όχι μόνο κέρδισε παράνομα θέση βγαίνοντας εκτός πίστας, απέκτησε και αγωνιστικό πλεονέκτημα κόβοντας τις στροφές 4 και 5.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.