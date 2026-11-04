Ducati DesertX Rally 2027: Νέος κινητήρας, νέο πλαίσιο, νέα εμφάνιση

Με τη σειρά του το DesertX Rally αποκτά τον κινητήρα V2 των 890 κ.εκ. και σε συνδυασμό με τελείως νέο πλαίσιο ετοιμάζεται για τη μάχη στα Adventure του 2027

Αυτό είναι το μοντέλο της Ducati που σχεδιάστηκε για τους λάτρεις του adventure touring. Αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τα σχόλια και την εμπειρία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ετών εξέλιξης και συμμετοχής σε αγώνες στα πιο απαιτητικά εδάφη. Το νέο μοντέλο του 2027 υιοθετεί τη νέα τεχνική πλατφόρμα της οικογένειας DesertX, η οποία βασίζεται στον κινητήρα V2 των 890cc, σε ένα νέο, ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο και στο σύστημα πίσω ανάρτησης «Full Floater». Ο δικύλινδρος κινητήρας, ο ελαφρύτερος που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ducati στην κατηγορία του, αποδίδει 110 ίππους και 92 Nm ροπής, με μια ιδιαίτερα πλούσια καμπύλη ροπής στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Παράλληλα, το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο, ακρίβεια και ασφάλεια κατά την οδήγηση εκτός δρόμου.

Το DesertX Rally είναι εξοπλισμένο με αναρτήσεις KYB επαγγελματικών προδιαγραφών και μεγάλης διαδρομής. Διαθέτει πιρούνι αγωνιστικού τύπου με κλειστό φυσίγγιο (closed-cartridge), τεχνολογία που συναντάται συνήθως σε μοτοσικλέτες motocross και enduro. Το πιρούνι φέρει ειδικές επιστρώσεις υψηλής ποιότητας, όπως Kashima Coating και DLC, στα καλάμια των 48mm, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία, σταθερή απόδοση και ικανότητα απορρόφησης ακόμη και των πιο έντονων κραδασμών ή εμποδίων. Στο πίσω μέρος υπάρχει ένα πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ επαγγελματικών προδιαγραφών, σχεδιασμένο για να παρέχει μέγιστη υποστήριξη και έλεγχο στα πιο δύσβατα εδάφη, ενώ το σύστημα συμπληρώνεται από ένα ρυθμιζόμενο σταμπιλιζατέρ τιμονιού της Öhlins.

Η νέα πίσω ανάρτηση «Full Floater» με προοδευτική άρθρωση (progressive linkage) αποτελεί λύση που προέρχεται από την αγωνιστική εμπειρία, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την άνεση, την πρόσφυση και την ικανότητα απορρόφησης ανωμαλιών. Χάρη σε αυτόν το σχεδιασμό και τη μεγαλύτερη διαδρομή των τροχών, το DesertX Rally ενισχύει περαιτέρω τις εκτός δρόμου επιδόσεις του, καθιστώντας τη μοτοσικλέτα πιο σταθερή, ακριβή και ελέγξιμη, ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες.

Το πακέτο εξοπλισμού για χρήση εκτός δρόμου ολοκληρώνεται με τους νέους τροχούς Takasago Excel επαγγελματικών προδιαγραφών (για ελαστικά τύπου tubeless), με διάμετρο 21 ιντσών εμπρός και 18 πίσω. Η διάταξη με 36 ακτίνες στον πίσω τροχό ενισχύει την αντοχή και την αξιοπιστία, ενώ το στενότερο στεφάνι συμβάλλει στην ευελιξία του Rally κατά την κίνηση σε δύσκολα εδάφη. Ελαφρύτερες και πιο ανθεκτικές στις κρούσεις σε σχέση με τα παραδοσιακά σχέδια, αυτές οι ζάντες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου για όσους αναζητούν υψηλές επιδόσεις και μέγιστη αξιοπιστία στις πιο απαιτητικές περιπέτειες.