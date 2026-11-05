BMW X1 M Sport από 42.500 ευρώ με χρηματοδότηση επιτοκίου 0%

Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων X1 sDrive20i με 170 ίππους και περιλαμβάνει εξάμηνη ασφάλιση και τετραετή εργοστασιακή εγγύηση.

Η BMW διαθέτει την X1 sDrive20i M Sport στην ελληνική αγορά με τιμή από 42.500 ευρώ, μέσω της εμπορικής ενέργειας BMW Drive 0% Plus. Το πρόγραμμα αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της μάρκας και ισχύει για νέες αιτήσεις χρηματοδότησης και παραγγελίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η έκδοση sDrive20i αποδίδει 170 ίππους και διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ το πακέτο M Sport προσθέτει τα αντίστοιχα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Στην προσφορά περιλαμβάνονται εξάμηνη ασφάλιση Allianz και τέσσερα χρόνια δωρεάν εργοστασιακής εγγύησης.

Οι όροι της χρηματοδότησης

Το BMW Drive 0% Plus προσφέρεται με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 0%. Αυτό δεν σημαίνει μηδενικό συνολικό κόστος χρηματοδότησης, καθώς προβλέπονται εισφορά του Ν. 128/75 ύψους 0,6%, προστασία δανείου 106 ευρώ και έξοδα φακέλου 280 ευρώ. Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) διαμορφώνεται στο 2,99%.

Στο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που δημοσιεύει η BMW για αυτοκίνητο αξίας 42.500 ευρώ, οι όροι έχουν ως εξής:

Προκαταβολή: 21.330 ευρώ.

Συνολικό ποσό πίστωσης: 21.276 ευρώ.

Διάρκεια χρηματοδότησης: 12 μήνες.

Μηνιαία δόση: 1.779 ευρώ.

Συνολικό ποσό καταβολής: 42.956 ευρώ.

Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων

Η ενέργεια αφορά συγκεκριμένα την BMW X1 sDrive20i και δεν περιλαμβάνει τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα iX1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα αυτοκίνητα, τον εξοπλισμό τους και τους αναλυτικούς όρους στο δίκτυο επίσημων εμπόρων BMW και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανακοίνωση είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να απεικονίζουν αυτοκίνητα με διαφορετικό ή πρόσθετο εξοπλισμό από εκείνα που συμμετέχουν στην προσφορά.