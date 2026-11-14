Το παζλ των 22 θέσεων ολοκληρώθηκε, με μεγάλες μεταγραφές, νέους αναβάτες και ανακατατάξεις ενόψει της νέας εποχής του MotoGP τη σεζόν του 2027.

Μια από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις αναβατών στην ιστορία του MotoGP ολοκληρώθηκε, καθώς επιβεβαιώθηκαν και οι 22 θέσεις του grid για το 2027.

Η νέα εποχή του πρωταθλήματος, με κινητήρες 850 κ.εκ. και ελαστικά Pirelli, θα ξεκινήσει με εντελώς διαφορετικές ισορροπίες, καθώς μόλις πέντε αναβάτες θα παραμείνουν στις φετινές τους ομάδες. Αυτό σημαίνει πως έχουν οριστικοποιηθεί συνολικά 17 αλλαγές στο grid του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών του πλανήτη, όμως άπαντες ξεκινούν από το μηδέν.

Bringing #MotoGP closer to fans across the United States and Latin America 🤩🔜 Bring on 2027! @espn https://t.co/9tKAwq5lHG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2026

Οι μεγαλύτερες κινήσεις

Η Ducati θα διατηρήσει τον Μαρκ Μάρκεθ, αλλά δίπλα του θα βρεθεί ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος εγκαταλείπει την KTM, έχοντας στο ενεργητικό του μία νίκη, αλλά μεγάλες βλέψεις. Ο Φραντσέσκο Μπανάια αποχωρεί από την ιταλική ομάδα έπειτα από έξι σεζόν και δύο τίτλους για να μετακομίσει στην Aprilia, όπου θα είναι teammate του Μάρκο Μπετζέκι.

Μεγάλες αλλαγές πραγματοποιεί και η Yamaha, η οποία αντικαθιστά αμφότερους τους εργοστασιακούς αναβάτες της. Ο Χόρχε Μαρτίν αποχωρεί από την Aprilia και θα έχει δίπλα του τον Άι Ογκούρα, που φεύγει από την Trackhouse.

Αντίστοιχα, ο Φάμπιο Κουαρταραρό αφήνει τη Yamaha για τη μεγάλη αντίπαλο Honda, όπου θα συνεργαστεί με τον νεαρό Ντιόγκο Μορέιρα. Ο Βραζιλιάνος προάγεται στην εργοστασιακή ομάδα, έχοντας αγωνιστεί φέτος με την LCR.

Νέα πρόσωπα και αλλαγές στις δορυφορικές ομάδες

Η KTM θα παρατάξει εντελώς νέο δίδυμο με τους Άλεξ Μάρκεθ και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, ενώ η Tech3 αποκτά τον Λούκα Μαρίνι και τον νεοεισερχόμενο Σένα Άγκιους.

Στην Gresini θα αγωνιστούν ο Ζοάν Μιρ, που αποχωρεί από τη Honda, και ο rookie Ντάνιελ Χολγάδο από τη Moto2. Η LCR διατηρεί τον Ζοάν Ζαρκό και υποδέχεται τον επίσης νεοεισερχόμενο Νταβίντ Αλόνσο.

Στην VR46 μετακομίζει ο Φερμίν Αλντεγκέρ, έχοντας δίπλα του τον Νικολό Μπούλεγκα, ο οποίος ντεμπουτάρει στο MotoGP έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στο WorldSBK. Η Trackhouse διατηρεί τον Ραούλ Φερνάντεθ και δίπλα του θα είναι ο Ενέα Μπαστιανίνι που μετακομίζει από την Tech3.

Τέλος, η Pramac συνεχίζει με τον Τοπράκ Ραζγκατλίογλου και προσθέτει τον Ιθάν Γκεβάρα από τη Moto2.

Έτσι, το MotoGP θα υποδεχθεί το 2027 με τέσσερις rookies και σχεδόν ολοκληρωτικά ανανεωμένο grid, την ίδια στιγμή που οι κατασκευαστές θα κληθούν να προσαρμοστούν σε ένα νέο τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Ομάδα Αναβάτης 1 Αναβάτης 2 Ducati Lenovo Μαρκ Μάρκεθ Πέδρο Ακόστα Aprilia Racing Μάρκο Μπετζέκι Φραντσέσκο Μπανάια Red Bull KTM Άλεξ Μάρκεθ Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Honda HRC Castrol Φάμπιο Κουαρταραρό Ντιόγκο Μορέιρα Monster Energy Yamaha Χόρχε Μαρτίν Άι Ογκούρα Gresini Ducati Ζοάν Μιρ Ντάνιελ Ολγάδο VR46 Ducati Φερμίν Αλντεγκέρ Νικολό Μπουλέγκα KTM Tech3 Λούκα Μαρίνι Σένα Άγκιους LCR Honda Γιόχαν Ζαρκό Νταβίντ Αλόνσο Trackhouse Aprilia Ραούλ Φερνάντεθ Ενέα Μπαστιανίνι Pramac Yamaha Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Ιθάν Γκεβάρα

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