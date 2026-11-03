Τα BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo και Volvo EX60 διεκδικούν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς.

Μια ιστορική πρωτιά καταγράφει το ευρωπαϊκό Car of the Year για το 2027: και τα επτά μοντέλα που προκρίθηκαν στον τελικό είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Η νέα επτάδα συνδυάζει προτάσεις διαφορετικού μεγέθους και προσανατολισμού, με κοινό παρονομαστή την ηλεκτροκίνηση και στόχο τη διαδοχή της Mercedes-Benz CLA στον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς.

Οι φιναλίστ, με αλφαβητική σειρά, είναι οι BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo και Volvo EX60. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που κανένα από τα αυτοκίνητα της τελικής φάσης δεν διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα επτά αυτοκίνητα του τελικού

BMW iX3

Cupra Raval

Hyundai Ioniq 3

Kia EV2

Renault Twingo

Volkswagen ID.Polo

Volvo EX60

Η σύνθεση της λίστας δίνει ιδιαίτερο βάρος στα compact μοντέλα, χωρίς να περιορίζει τη διεκδίκηση σε μία κατηγορία. Αυτή είναι άλλωστε μία από τις ιδιαιτερότητες του COTY: αυτοκίνητα με διαφορετικές διαστάσεις, τιμές και δυνατότητες κρίνονται για έναν κοινό τίτλο, χωρίς ξεχωριστούς νικητές ανά κατηγορία.

Τι είναι το COTY

Το Car of the Year, γνωστό ως COTY, είναι ο ευρωπαϊκός θεσμός ανάδειξης του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. Ο νικητής επιλέγεται από ανεξάρτητη επιτροπή δημοσιογράφων αυτοκινήτου από ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι αξιολογούν τα νέα μοντέλα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η σχεδίαση, η άνεση, η ασφάλεια, η οικονομία, η οδική συμπεριφορά, οι επιδόσεις, η πρακτικότητα και η τιμή. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν η τεχνολογική καινοτομία και η σχέση αξίας-τιμής, επομένως ο τίτλος δεν αφορά απλώς το ταχύτερο, το ακριβότερο ή το πιο ισχυρό αυτοκίνητο.

Δοκιμές στην Ιταλία, απονομή στις Βρυξέλλες

Το επόμενο σημαντικό βήμα θα γίνει στις 25 και 26 Νοεμβρίου, όταν τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα συναντηθούν στην πίστα του Balocco, στην Ιταλία, για να δοκιμάσουν συγκριτικά τα επτά αυτοκίνητα του τελικού.

Η τελική ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε κριτής διαθέτει 25 βαθμούς, τους οποίους κατανέμει σε τουλάχιστον πέντε από τους επτά φιναλίστ, χωρίς να μπορεί να δώσει περισσότερους από 10 βαθμούς σε ένα μοντέλο. Η ψήφος συνοδεύεται από αιτιολόγηση.

Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί στις 8 Ιανουαρίου 2027, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Εκεί θα φανεί ποιο από τα επτά ηλεκτρικά μοντέλα θα διαδεχθεί τη Mercedes-Benz CLA, σε μια διοργάνωση που εξασφαλίζει ήδη μια θέση στην ιστορία του θεσμού λόγω της αποκλειστικά ηλεκτρικής σύνθεσης του τελικού.