BAIC και ARCFOX στην Ελλάδα από την TeoMotors – Τα πρώτα μοντέλα έρχονται το 2027

Η TeoMotors αναλαμβάνει την εισαγωγή και διανομή των δύο κινεζικών μαρκών. Στο πρώτο δίμηνο του 2027 ξεκινούν οι αφίξεις της BAIC, ενώ η ARCFOX έρχεται με τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Δύο ακόμη κινεζικές μάρκες ετοιμάζονται να μπουν στην ελληνική αγορά, καθώς η TeoMotors Α.Ε. αναλαμβάνει την εισαγωγή και διανομή των BAIC και ARCFOX. Η συνεργασία με τον Όμιλο BAIC προβλέπει την έναρξη διάθεσης των πρώτων αυτοκινήτων BAIC μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027 και τη σταδιακή διεύρυνση της γκάμας έως το 2028.

Η TeoMotors, αξιοποιώντας την εμπειρία του ονόματος Β.Ν. Θεοχαράκης στην αυτοκίνηση, θα αναπτύξει το δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης των δύο μαρκών. Το σχέδιο περιλαμβάνει ιδιόκτητα καταστήματα και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, με στόχο την κάλυψη της ελληνικής αγοράς.

Με X55, B30e και διπλοκάμπινο pick-up ξεκινά η BAIC

Στην αρχική γκάμα της BAIC για την Ελλάδα περιλαμβάνονται το SUV X55, το B30e και ένα διπλοκάμπινο pick-up, η ονομασία του οποίου δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Το X55 τοποθετείται στην κατηγορία των SUV, ενώ το B30e παρουσιάζεται ως πρόταση που συνδυάζει την καθημερινή χρήση με προσανατολισμό στην περιπέτεια. Το pick-up θα επεκτείνει την παρουσία της μάρκας και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Σύμφωνα με το πλάνο που ανακοινώθηκε για την BAIC, έως το 2028 αναμένονται 11 νέα μοντέλα, με στόχο την παρουσία της σε περισσότερες κατηγορίες. Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί οι αναλυτικές προδιαγραφές, οι εκδόσεις και οι τιμές των αυτοκινήτων που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Τρία ηλεκτρικά μοντέλα από την ARCFOX

Η ARCFOX αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική μάρκα του Ομίλου με premium τοποθέτηση. Η αρχική ελληνική γκάμα της θα περιλαμβάνει τρία μοντέλα: τα T1, S5 και T5.

Το ARCFOX T1 είναι ένα compact ηλεκτρικό SUV με αστικό προσανατολισμό.

Το ARCFOX S5 είναι ένα ηλεκτρικό sedan, με έμφαση στην αεροδυναμική σχεδίαση και στην τεχνολογία.

Το ARCFOX T5 είναι ένα ηλεκτρικό SUV με προσανατολισμό στην άνεση και στην οικογενειακή χρήση.

Δεν ανακοινώνεται ξεχωριστό, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πωλήσεων για την ARCFOX. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες εκδόσεις, τις τιμές και την εμπορική διάθεση των μοντέλων της αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ποιος είναι ο Όμιλος BAIC

Η BAIC ιδρύθηκε το 1958 και συγκαταλέγεται στους παλαιότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 90 αγορές και έχει παρουσία τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά οχήματα.

Στην ιστορική του διαδρομή περιλαμβάνεται η δημιουργία της Beijing Jeep Corporation το 1983, της πρώτης διεθνούς κοινοπραξίας κατασκευής αυτοκινήτων στην Κίνα. Ακολούθησαν οι Beijing Hyundai και Beijing Benz, σε συνεργασία με τη Hyundai και τη Mercedes-Benz αντίστοιχα.

Η τεχνολογική δραστηριότητα του Ομίλου καλύπτει υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας REEV και οχήματα εκτός δρόμου. Στις συνεργασίες που αναφέρει η ανακοίνωση περιλαμβάνονται η Magna για την ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, η Huawei για ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα έξυπνης οδήγησης και η Baidu για την αυτόνομη κινητικότητα. Στον τομέα των μπαταριών αναφέρονται συνεργασίες με τις CATL και SK On.

Σε ανάπτυξη το ελληνικό δίκτυο

Η TeoMotors σχεδιάζει τη δημιουργία και ανάπτυξη μονάδων πώλησης και τεχνικής υποστήριξης για τις BAIC και ARCFOX, συνδυάζοντας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.

Το επόμενο βήμα είναι η ανακοίνωση των αναλυτικών στοιχείων για τα αυτοκίνητα που θα εισαχθούν: από τα συστήματα κίνησης και τον εξοπλισμό έως τις τιμές, τις εγγυήσεις και τα σημεία εξυπηρέτησης. Αυτές οι πληροφορίες θα συμπληρώσουν την εικόνα της εμπορικής παρουσίας των δύο μαρκών στην Ελλάδα.