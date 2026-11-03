Μία νέα εξέλιξη σχετικά με το συμβόλαιο του Σαρλ Λεκλέρ δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με την απουσία γραπτών κανόνων εντός της Scuderia Ferrari.

Η αντιπαράθεση του Λιούις Χάμιλτον με τον Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Μεξικού ανέδειξε ξανά ένα πρόβλημα που είχε εμφανιστεί ήδη στη Μόντσα: η Ferrari δεν διαθέτει γραπτούς κανόνες για τις μεταξύ τους μάχες. Την ώρα που ο Βρετανός ζητά σαφέστερες δεσμεύσεις, μια πληροφορία σχετικά με το συμβόλαιο του Μονεγάσκου ενδέχεται να προσφέρει μια εξήγηση για τη στάση της ομάδας.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος, Μαρκ Λιμαχέρ, που ειδικεύεται στο οικονομικό και επιχειρηματολογικό ρεπορτάζ, υποστηρίζει ότι ο Λεκλέρ φέρεται να διαθέτει από το 2020 ειδική ρήτρα προστασίας της αγωνιστικής και τεχνικής ισοτιμίας του. Κατά τον ίδιο, αυτή θα μπορούσε να εμποδίζει τη θέσπιση γραπτών κανόνων εμπλοκής ανάμεσα στον Μονεγάσκο και τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον.

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Τι σημαίνει η επίμαχη ρήτρα

Η γαλλική διατύπωση του Λιμαχέρ, «clause préférentielle d’équité sportive et technique», παραπέμπει σε ειδική συμβατική κατοχύρωση ισότιμης μεταχείρισης. Δεν σημαίνει ότι η Ferrari υποχρεούται να ευνοεί τον Λεκλέρ έναντι του Χάμιλτον, αλλά ότι ενδεχομένως δεν μπορεί να περιορίσει μονομερώς τα αγωνιστικά ή τεχνικά δικαιώματά του.

Ο ίδιος δημοσιογράφος είχε γράψει το 2023 στο Sportune για μια αρχή ισοτιμίας που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, εφαρμόζεται στη Ferrari από το 2007. Είχε αναφέρει ότι η βαθμολογική θέση και η σειρά εκκίνησης επηρεάζουν τη στρατηγική προτεραιότητα των οδηγών.

Από τη Μόντσα στη χαμένη νίκη του Μεξικού

Στο Grand Prix Ιταλίας, ο Λεκλέρ ώθησε τον Χάμιλτον να βγει στην αμμοπαγίδα κατά τη μεταξύ τους μονομαχία στον πρώτο γύρο. Ένα γύρο μετά ο Μονεγάσκος έκανε σοβαρό λάθος και κατέληξε στις μπαριέρες της Παραμπόλικα. Ο επτά φορές πρωταθλητής ζήτησε κατόπιν γραπτούς κανόνες, όπως εκείνους που υπήρχαν στη Mercedes.

«Όταν ήμουν στη Mercedes, είχαμε γραπτούς κανόνες για τις μεταξύ μας μάχες. Εδώ δεν υπάρχουν κανόνες. Αυτό είναι κάτι που πιθανότατα πρέπει να αλλάξει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Πριν από τον επόμενο αγώνα επιβεβαίωσε ότι τέτοιο πλαίσιο δεν είχε συμφωνηθεί.

Στο Μεξικό, η νέα μάχη τους επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να κατακτήσει τη νίκη. Ο Χάμιλτον κατηγόρησε τον teammate του για τη χαμένη ευκαιρία της Ferrari, ενώ ο Φρεντ Βασέρ μίλησε για ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους της ομάδας.

Ο Βασέρ αποκάλυψε ότι υπήρχε συμφωνία πριν από τον αγώνα για την επιστροφή θέσεων που αποκτώνται εκτός πίστας, δείχνοντας ότι συγκεκριμένες διαδικασίες μπορούν να συμφωνούνται. Όμως, ο Λεκλέρ δεν την τήρησε.

Η Ferrari βρίσκεται μπροστά σε ένα μονοπάτι που μπορεί να της κοστίσει ακόμη περισσότερο μελλοντικά. Οι σαφείς οδηγίες του Χάμιλτον, που κατέχει τεράστια εμπειρία, η ανάγκη του Βασέρ να κρατήσει ενωμένη την ομάδα και ο Λεκλέρ που «κοιτάζει μόνο τη νίκη», όπως είπε μετά το GP Μεξικού, έχουν αποσυντονίσει πλήρως τη Scuderia.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.