Yamaha Ténéré 4 Concept: Έρχεται το πολυπόθητο μικρό Adventure

Η Yamaha μάς προσφέρει μια πρώτη ματιά στο μέλλον της διαρκώς διευρυνόμενης σειράς της με μοντέλα Adventure.

Ανταποκρινόμενη στη ζήτηση του κόσμου, η Yamaha παρουσιάζει ένα νέο πρωτότυπο μοντέλο Adventure, που εμπίπτει στην κατηγορία διπλωμάτων A2. Το Ténéré 4 Concept σίγουρα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επέκταση της οικογένειας Ténéré. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Redefine the Standard» στο Μιλάνο, όπου η Yamaha Motor Europe παρουσίασε το όραμά της για το μέλλον, αποκαλύφθηκε το Ténéré 4 Concept. Πρόκειται για ένα project που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ένα ελαφρύ και ευέλικτο μοντέλο Adventure, καθώς η Yamaha στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση της σειράς Adventure τα επόμενα χρόνια.

Η πλούσια κληρονομιά της Yamaha στην κατηγορία Adventure ξεκινά από την πρώτη κιόλας διοργάνωση του Ράλι Παρίσι-Ντακάρ (1979), την οποία κέρδισε το θρυλικό XT500. Βασιζόμενη σε αυτή την επιτυχία και στη συνεχή δέσμευσή της για εξέλιξη, η Yamaha δημιούργησε το πρώτο Ténéré XT600Z το 1982, πυροδοτώντας ένα κίνημα που εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Έκτοτε, το όνομα Ténéré έχει γίνει συνώνυμο της περιπέτειας. Με πυρήνα τις πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες, έχει εμπνεύσει γενιές αναβατών να εξερευνήσουν και τους έχει δώσει την αυτοπεποίθηση να βγουν από την πεπατημένη. Αξιοποιώντας μια ιστορία άνω των 40 ετών, η εταιρεία συνεχίζει να θέτει τις ανάγκες των πελατών της στο επίκεντρο της εξέλιξης των προϊόντων της.

Ένα νέο κεφάλαιο

Συνδυάζοντας το DNA και την εμπειρία των «αδελφών» μοντέλων της σειράς Ténéré, το Ténéré 4 Concept δημιουργήθηκε για αναβάτες που αναζητούν μια ελαφριά και ευέλικτη μοτοσυκλέτα. Το μοντέλο αυτό θα επιτρέπει την αντιμετώπιση δύσβατων εδαφών με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για νέες διαδρομές και περιπέτειες. Την ισορροπία μεταξύ επιδόσεων, ευελιξίας και ελέγχου θα εξασφαλίζει ένας ολοκαίνουργιος μονοκύλινδρος κινητήρας, ο οποίος θα προσφέρει υψηλή απόδοση καύσης, ισχυρή ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, καθώς και αξιοποιήσιμη ισχύ στις υψηλές στροφές. Παραμένοντας πιστό στην κληρονομιά της σειράς Ténéré, συνδυάζει τον ελαφρύ και ευέλικτο σχεδιασμό με πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου. Το πρωτότυπο μοντέλο διαθέτει ένα νέο πλαίσιο με γνώμονα τη στιβαρότητα και την αντοχή, παραμένοντας ταυτόχρονα ελαφρύ για απόλυτη ευελιξία. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικός χειρισμός και αίσθηση οδήγησης, τόσο στο δρόμο όσο και σε απαιτητικές διαδρομές εκτός δρόμου.

Μια πιο κοντινή ματιά

Το αυθεντικό πνεύμα Ténéré αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια του Ténéré 4 Concept. Το μοντέλο αναγνωρίζεται άμεσα ως μέλος της οικογένειας Ténéré χάρη στη χαμηλή επίπεδη σιλουέτα του ρεζερβουάρ και τη στενή κατασκευή του, στοιχεία που αποτελούν φόρο τιμής στις ρίζες του στους αγώνες ράλι. Συνδυάζει λειτουργική τεχνολογία, στιβαρή μηχανική και στοχευμένο σχεδιασμό, αξιοποιώντας την εμπειρία της Yamaha στην κατηγορία Adventure, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από το Ténéré 700. Το Ténéré 4 Concept είναι εξοπλισμένο με αναρτήσεις KYB (εμπρός και πίσω), ενώ διαθέτει τροχούς με ακτίνες 21 και 18 ιντσών, εφοδιασμένους με ελαστικά Michelin Anakee Wild. Την εικόνα ολοκληρώνει μια συμπαγής εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič. Με επίκεντρο την εργονομία που εστιάζει στον αναβάτη, το Ténéré 4 Concept στοχεύει να προσφέρει την ευελιξία και την προσβασιμότητα που αναμένονται από μια Adventure μοτοσυκλέτα νέας γενιάς, παραμένοντας παράλληλα πιστό στη μακρόχρονη ιστορία της Yamaha στην κατηγορία Adventure.