Η Volkswagen εξετάζει κινεζική τεχνολογία για τα ευρωπαϊκά της μοντέλα

Η αρχιτεκτονική που ανέπτυξε με την Xpeng ενδέχεται να περάσει σε επόμενα Volkswagen, Skoda και Cupra ενώ έχει ήδη έχει αποφασιστεί η αξιοποίησή της στη Νότια Αμερική.

Η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στα επόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητά της τεχνολογία που έχει αναπτύξει στην Κίνα μαζί με την Xpeng. Η πρόταση αφορά την ηλεκτρονική αρχιτεκτονική των μοντέλων της, δηλαδή την υποδομή πάνω στην οποία λειτουργούν το λογισμικό και πολλά από τα συστήματα ενός σύγχρονου αυτοκινήτου.

Μια τέτοια απόφαση θα έδινε πολύ μεγαλύτερο βάρος στη συνεργασία των δύο εταιρειών. Η δουλειά που ξεκίνησε για να βοηθήσει τη Volkswagen να γίνει πιο ανταγωνιστική στην κινεζική αγορά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην Ευρώπη, από τρεις βασικές μάρκες του ομίλου.

Τι βρίσκεται στο τραπέζι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εξετάζεται η χρήση της China Electronic Architecture, γνωστής ως CEA, σε περίπου τρία τέταρτα των μοντέλων επόμενης γενιάς των Volkswagen, Skoda και Cupra. Η εταιρεία απέφυγε να σχολιάσει το σχετικό δημοσίευμα και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει απόφαση για την Ευρώπη.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην έκταση που θα μπορούσε να πάρει αυτή η επιλογή. Η ηλεκτρονική αρχιτεκτονική καθορίζει πώς επικοινωνούν οι υπολογιστές του αυτοκινήτου και πώς συνεργάζονται οι λειτουργίες του. Επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το λογισμικό και προστίθενται νέες δυνατότητες. Πρόκειται επομένως για μια επιλογή που αφορά τον βασικό σχεδιασμό των επόμενων μοντέλων.

Η αρχή γίνεται από τη Νότια Αμερική

Η Volkswagen έχει ήδη αποφασίσει να αξιοποιήσει τεχνολογία που εξελίσσεται στην Κίνα σε άλλες αγορές. Στις 28 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα Compact Main Platform και η αρχιτεκτονική CEA θα χρησιμοποιηθούν σε μοντέλα επόμενης γενιάς για τη Νότια Αμερική, μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό της βρίσκονται επίσης αγορές της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική έμειναν προς το παρόν εκτός της συγκεκριμένης ανακοίνωσης. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς η χρήση της κινεζικής τεχνολογίας στη Νότια Αμερική έχει ανακοινωθεί επίσημα, ενώ η εφαρμογή της στην Ευρώπη παραμένει υπό εξέταση.

Πιο γρήγορα στην παραγωγή

Ένας από τους λόγους που η Volkswagen επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας στην Κίνα είναι η ταχύτητα. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται οι τοπικές ομάδες της και οι συνεργάτες τους μπορεί να μειώσει τον χρόνο εξέλιξης έως και κατά 30%.

Για έναν κατασκευαστή που προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των κινεζικών εταιρειών, αυτή η διαφορά είναι σημαντική. Το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Χεφέι αποκτά έτσι ρόλο που ξεπερνά τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, καθώς η δουλειά του θα περνά σταδιακά και σε αυτοκίνητα άλλων περιοχών.

Πώς συνδέεται η Rivian

Η συζήτηση για την Ευρώπη έχει ενδιαφέρον και λόγω της συνεργασίας με τη Rivian. Η Volkswagen έχει δεσμεύσει έως 5,8 δισ. δολάρια στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής.

Εάν τελικά επιλέξει την αρχιτεκτονική που εξελίσσει με την Xpeng για μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών μοντέλων της, θα χρειαστεί να αποσαφηνίσει ποια αυτοκίνητα θα βασίζονται στην κάθε λύση. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινώσει κάποια αλλαγή στη συνεργασία με τη Rivian. Η απόφαση για τη Νότια Αμερική δείχνει πάντως ότι η τεχνολογία που αναπτύσσει στην Κίνα έχει πλέον θέση και στον σχεδιασμό της για τον υπόλοιπο κόσμο.