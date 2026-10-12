Είναι ευεργετικό να οδηγείς μοτοσικλέτα απέδειξαν οι έρευνες

Το να οδηγεί κάποιος μοτοσικλέτα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στο σώμα και το πνεύμα όπως όταν κάνει γυμναστική και διαλογίζεται συγχρόνως!

Αυτό είναι το πόρισμα μιας έρευνας που έκανε το διάσημο Πανεπιστήμιο UCLA του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ. Η έρευνα, προφανώς για να αποδείξει ότι ο μοτοσικλετισμός κάνει καλό στην υγεία, ρίχνει μια πιο εμβριθή ματιά στην ψυχική κατάσταση και την επίδραση που έχει στους ανθρώπους η οδήγηση μοτοσικλέτας. Τα αποτελέσματά της απλά επιβεβαιώνουν ότι γενικότερα βοηθά στη μείωση των επιπέδων στρες, αυξάνει την ευχαρίστηση και ανεβάζει τους καρδιακούς σφυγμούς, οφέλη παρόμοια με τον αθλητισμό και την άσκηση!

Επίσης, όταν οδηγεί κάποιος μοτοσικλέτα μειώνονται τα επιπέδα κορτιζόλης στο αίμα. Η νευροβιολογική μελέτη έγινε από ερευνητική ομάδα ειδικευμένη στη νευροεπιστήμη και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η έρευνα έγινε πάνω σε μια ομάδα μοτοσικλετιστών που διένυσαν μια προκαθορισμένη διαδρομή 35 περίπου χιλιομέτρων υπό κανονικές συνθήκες. Η μέτρηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες. Η καταγραφή έγινε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδρομή που έκαναν οι συμμετέχοντες. Διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της βόλτας παρουσίασαν σημαντική αύξηση της έκκρισης αδρεναλίνης, του καρδιακού σφυγμού και μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης δηλαδή που εκτός των άλλων ελέγχει τη διάθεση, τον φόβο και τα επίπεδα θετικής ενέργειας. Η μελέτη αυτή του UCLA είναι πρωτοποριακή κυρίως γιατί ασχολήθηκε με ένα πεδίο που δεν είχε ερευνηθεί στο παρελθόν: τον εγκέφαλο και τη δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια της κίνησης πάνω σε δύο ρόδες.

Εγκεφαλική τόνωση

Μία άλλη έρευνα απέδειξε ότι η οδήγηση μοτοσικλέτας βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία. Αυτή έγινε από το εργαστηριακό τμήμα λειτουργικής εγκεφαλικής απεικόνισης, γήρανσης και καρκίνου του Πανεπιστημίου Tohoku της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με αυτή, κατά την οδήγηση ο εγκέφαλος του αναβάτη τονώνεται. Οι διαφορές στη χρήση και το επίπεδο τόνωσης του εγκεφάλου είναι εμφανείς ανάμεσα σε αναβάτες που οδηγούν σε τακτικό επίπεδο και σε αυτούς που δεν έχουν οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ενσωμάτωση της οδήγησης μοτοσικλέτας στην καθημερινή μας ζωή βελτιώνει ορισμένες γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου και ιδιαίτερα λειτουργίες που σχετίζονται με τον προμετωπιαίο φλοιό και έχει θετικές επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική υγεία, όπως η μείωση του στρες.

Πιο συγκεκριμένα:

- Η οδήγηση μοτοσικλέτας μείωσε τα επίπεδα ορμονικού στρες κατά 28%. Μία βόλτα 20 λεπτών αύξησε τον καρδιακό ρυθμό κατά 11% και τα επίπεδα αδρεναλίνης κατά 27%, εντυπωσιακό νούμερο που αντιστοιχεί σε ελαφρά σωματική άσκηση!

- Οι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και μεγαλύτερη ηρεμία κατά την οδήγηση σε σύγκριση με την οδήγηση αυτοκινήτου, κατάσταση παρεμφερή με αυτούς που διαλογίζονται συστηματικά.

Το άγχος μειώνεται και οι γνωστικές λειτουργίες αυξάνονται

Η έρευνα εξέτασε δύο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων: αναβάτες που χρησιμοποιούν τακτικά μοτοσικλέτα και ανθρώπους που δεν το κάνουν. Διαπιστώθηκε ότι για τους αναβάτες το δεξιό ημισφαίριο του προμετωπιαίου λοβού ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της οδήγησης, επιδεικνύοντας υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης. Όταν κλήθηκε η δεύτερη ομάδα να οδηγήσει το ίδιο τακτικά μοτοσικλέτα, τότε οι γνωστικές τους λειτουργίες, ειδικά αυτές που σχετίζονται με τη μνήμη και τη σκέψη, αυξήθηκαν δραματικά. Επίσης δήλωσαν ότι μειώθηκαν τα επίπεδα άγχους και διανοητικά αισθάνθηκαν καλύτερα. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η οδήγηση με μοτοσικλέτα προσφέρει μια πραγματική ελευθερία που μπορεί να μειώσει το άγχος με μια βόλτα το Σαββατοκύριακο ή και στην καθημερινή διαδρομή από και προς τη δουλειά.

Η οδήγηση μοτοσικλέτας μειώνει τα επίπεδα χοληστερίνης

Ακόμα και σε μια απλή βόλτα, καίμε θερμίδες την ώρα που οδηγούμε. Η έκθεση στον αέρα και στα στοιχεία της φύσης σημαίνει ότι το μυϊκό σύστημα τονώνεται από τη συνεχόμενη ένταση και την ευκαμψία των κινήσεων του αναβάτη. Επίσης, η εξισορρόπηση σε χαμηλές ταχύτητες, οι στροφές και το φρενάρισμα, οδηγούν σε καύση θερμίδων. Σε διαδρομή με στροφές, η σωστή τοποθέτηση του σώματος μεταφράζεται σε μια καλή άσκηση. Οποιοσδήποτε έχει βρεθεί στην πίστα για ένα 20λεπτο session μπορεί να βεβαιώσει πόσο ιδρώτα απαιτεί η διαδικασία. Σε μια ώρα οδήγησης με μοτοσικλέτα θα κάψουμε τουλάχιστον 200-300 θερμίδες, όσο δηλαδή και σε ένα διάδρομο γυμναστηρίου.

Η οδήγηση εκτός δρόμου είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να χάσετε βάρος

Μια Καναδική μελέτη έδειξε ότι οι off-road αναβάτες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν προβλήματα υγείας και φυσικούς περιορισμούς συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η εκτός δρόμου οδήγηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να χάσουμε λίπος και να κερδίσουμε μυική δύναμη, να αυξήσουμε την αντοχή μας και να μειώσουμε την αρτηριακή μας πίεση. Η εξήγηση μέσω των βιομετρικών αποτελεσμάτων καθίσταται απλή. Η άσκηση σε εκτός δρόμου οδήγηση έχει παρόμοια αποτελέσματα με αυτά του τζόκινγκ και της ενασχόλησης με το γυμναστήριο. Η εξισορρόπηση στις μοτοσικλέτες εκτός δρόμου είναι σαν να καθόμαστε σε μια μπάλα σταθερότητας, ελέγχοντας το τιμόνι είναι σαν να κάνουμε πιέσεις πάγκου και χαμηλή και όρθια κωπηλατική. Η στάση προς τα πάνω και κάτω μοιάζει με squat ή σαν να κάνεις βαθιά καθίσματα. Για όσους επιλέγουν εκτός δρόμου μονοπάτια, η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σε τουλάχιστον 600 θερμίδες την ώρα.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η οδήγηση μοτοσικλέτας είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί σωματική και ψυχική αντοχή. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια ευχάριστη εμπειρία, αλλά και ένα μέσο προώθησης της σωματικής άσκησης και της ευεξίας. Όταν οδηγούμε εκθέτουμε το σώμα μας σε φυσικές προκλήσεις, από την οδήγηση σε διάφορες επιφάνειες μέχρι την εξερεύνηση νέων τοπίων, γεγονότα που απαιτούν σωματική και εγκεφαλική δραστηριότητα. Οι μοτοσικλετιστές καλούμαστε να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, να διατηρούμε την προσοχή μας και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του δρόμου. Η οδήγηση μιας μοτοσικλέτας απαιτεί τη συνδυαστική χρήση μυϊκής δύναμης, συντονισμού και αντοχής, στοιχεία που παραπέμπουν σε πολλές αθλητικές δραστηριότητες.

Tώρα λοιπόν γνωρίζουμε ποιες είναι οι ευεργετικές επιδράσεις όταν οδηγούμε μοτοσικλέτα. Ξέρουμε πια γιατί, κατεβαίνοντας από τη σέλα, έχουμε αυτό το συναίσθημα που δύσκολα μπορούμε να περιγράψουμε με λόγια..

