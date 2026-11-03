Μπορεί να βρίσκεται μόλις μία σεζόν στη Formula 1, ωστόσο φαίνεται πως η Cadillac είναι ήδη προς πώληση από τους ιδιοκτήτες της.

Μόλις λίγους μήνες μετά την είσοδό της στη Formula 1, η Cadillac βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μαρκ Γουόλτερ, ο οποίος ελέγχει την ομάδα μέσω της TWG Global, φέρεται να διερευνά το ενδεχόμενο πώλησης της συμμετοχής του, με την αποτίμηση της αμερικανικής ομάδας.

Παρά τις αναμενόμενες δυσκολίες στην πίστα, το αμερικανικό εγχείρημα έχει αποκτήσει σημαντική εμπορική αξία, κάτι το οποίο η TWG θέλει να το εκμεταλλευτεί.

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Το τίμημα και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της οικονομικοεπιχειρηματικής ιστοσελίδας Sportico, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της διαδικασίας, ο Γουόλτερ αναζητά ενδιαφερόμενους επενδυτές με αποτίμηση της Cadillac τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, τουλάχιστον επτά υποψήφιοι αγοραστές φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση της αμερικανικής ομάδας.

Η Cadillac αποτελεί σύμπραξη της TWG Global με τη General Motors, με την πρώτη να διατηρεί τον έλεγχο. Τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ παραμένει άγνωστο πόσο μεγάλο μερίδιο θα μπορούσε να παραχωρηθεί.

Για την είσοδο της Cadillac στη Formula 1, οι δύο εταιρείες κατέβαλαν 450 εκατομμύρια δολάρια στις υπάρχουσες ομάδες, ενώ επένδυσαν τουλάχιστον ακόμη ένα δισεκατομμύριο δολάρια για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών.

Proud to share this milestone together. Here’s to 300, Checo 🖤 https://t.co/6W3w6m42jd November 1, 2026

Η αντίφαση με την προηγούμενη διάψευση

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η TWG Global είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τα σενάρια πώλησης τον περασμένο Αύγουστο, δηλώνοντας πως «δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμμετοχή της στην Cadillac Formula 1 ή από οποιοδήποτε άλλο τμήμα της TWG Motorsports».

Οι νέες πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στις αθλητικές επενδύσεις του Γουόλτερ. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας συμφώνησε στην πώληση των Λος Άντζελες Λέικερς του NBA έναντι 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παραχώρησε και το ποσοστό 13% που κατείχε στην ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι.

Παράλληλα, οι επιχειρηματικές δραστηριότητές του στον ασφαλιστικό κλάδο βρίσκονται στο επίκεντρο δύο ομοσπονδιακών ερευνών στις ΗΠΑ, σχετικά με τη μη γνωστοποίηση συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών. Δεν έχει τεκμηριωθεί, πάντως, ότι οι συγκεκριμένες έρευνες συνδέονται άμεσα με τις πληροφορίες περί πώλησης της Cadillac.

Γιατί η Cadillac αξίζει ήδη δισεκατομμύρια

Η αποτίμηση των 3 δισεκατομμυρίων προκαλεί εντύπωση, καθώς η Cadillac δεν έχει κατακτήσει ακόμη βαθμό στη Formula 1. Σύμφωνα με τις πηγές του Sportico, μάλιστα, αναμένεται να καταγράψει ζημιές περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων το 2026, κυρίως εξαιτίας του υψηλού αρχικού κόστους λειτουργίας.

Ωστόσο, η αξία των ομάδων έχει εκτοξευθεί. Το εν λόγω δημοσίευμα υπολόγισε το 2025 τη μέση αποτίμηση των δέκα τότε ομάδων στα 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη κατά 48% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.



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