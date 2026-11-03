Δεν έκρυψε την οργή του ο Φρεντ Βασέρ για τα όσα έγιναν ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ στον εναρκτήριο γύρο του Grand Prix Μεξικού.

Το Grand Prix Μεξικού εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της χρονιάς για τη Ferrari. Ο Λιούις Χάμιλτον εκκίνησε από την pole position, ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε δεύτερος μετά τις πρώτες στροφές και η Scuderia είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα εντυπωσιακό 1-2. Ωστόσο, η μεταξύ τους μονομαχία στην τέταρτη στροφή επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να επωφεληθεί και να κατακτήσει τελικά τη νίκη.

Ο Χάμιλτον από τη μεριά του ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με το συμβάν και δεν δίστασε να ασκήσει έντονη κριτική στον Λεκλέρ. Όμως ακόμη πιο απογοητευμένος ήταν ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ.

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Έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα

Μιλώντας στο Canal+ μετά τον αγώνα, ο Βασέρ δεν προσπάθησε να κρύψει την απογοήτευσή του. Για τον Γάλλο, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ότι η Ferrari έχασε μια νίκη, αλλά ότι αυτό συνέβη εξαιτίας μιας εσωτερικής μάχης την ώρα που είχε το προβάδισμα.

«Δυσκολεύομαι να το χωνέψω, γιατί, ειλικρινά, θεωρώ ότι πρόκειται για έλλειψη σεβασμού. Έλλειψη σεβασμού προς το όνομα της Ferrari, προς όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ και προς την προσπάθεια που καταβάλλουμε», δήλωσε.

Στη συνέχεια στάθηκε στην αγωνιστική πρόοδο που είχε παρουσιάσει η ιταλική ομάδα, η οποία είχε εξασφαλίσει την pole position με τον Χάμιλτον και διέθετε την ταχύτητα για να διεκδικήσει τις δύο πρώτες θέσεις.

«Έχουμε κάνει ένα πραγματικό βήμα προόδου στην απόδοσή μας και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε πως πετάξαμε μια νίκη με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ σκληρό να χάνεις μια νίκη. Ήμασταν πρώτοι και δεύτεροι. Δεν θυμάμαι κάποια προσπέραση στο Μεξικό, ίσως από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Όταν βρίσκεσαι στο 1-2 στην τέταρτη στροφή, δεν περιμένεις ότι δεν θα κερδίσεις τον αγώνα».

Bringing some red to the Mexico podium ❤️🇲🇽 https://t.co/sze02vJT1z — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 2, 2026

Οι οδηγοί δεν τρέχουν για τον εαυτό τους

Όταν ρωτήθηκε εάν η κριτική του στρεφόταν συγκεκριμένα εναντίον του Λεκλέρ, ο οποίος δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για την απόκτηση πλεονεκτήματος εκτός πίστας, ο Βασέρ αρνήθηκε να επιρρίψει δημόσια την ευθύνη σε έναν μόνο οδηγό.

«Όχι, όχι, δεν στοχοποίησα κανέναν. Θέλω να μιλήσω μαζί τους. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι εκπροσωπούμε ένα όνομα, εκπροσωπούμε χορηγούς και έχουμε 2.000 ανθρώπους που εργάζονται πίσω από εμάς. Δεν αγωνίζονται μόνο για τον εαυτό τους, αγωνίζονται για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι πραγματικά έξαλλος».

Ο επικεφαλής της Scuderia επέμεινε ότι το βασικό πρόβλημα ήταν ο σεβασμός προς τη συλλογική προσπάθεια, ειδικά από τη στιγμή που οι τελευταίες αναβαθμίσεις είχαν επιτρέψει στην ομάδα να διεκδικήσει τη νίκη.

«Αυτό ακριβώς σημαίνει σεβασμός. Δεν εργάζονται για τον εαυτό τους. Εργάζονται για μια ομάδα, για πολλούς χορηγούς και για τους 2.000 ανθρώπους της εταιρείας. Όταν έπρεπε να πιέσουμε για να ετοιμάσουμε τις αναβαθμίσεις, αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν μέρα και νύχτα. Πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας».

Η συμφωνία πριν τον αγώνα

Ωστόσο, ο Βασέρ προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη, καθώς ξεκαθάρισε ότι οι δύο οδηγοί γνώριζαν ήδη πώς έπρεπε να ενεργήσουν σε αντίστοιχη περίπτωση.

«Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιστρέψεις τη θέση πριν από την ενδέκατη στροφή. Και είχαμε συμφωνήσει πριν από τον αγώνα ότι οι οδηγοί θα πρέπει να το κάνουν μόνοι τους».

Η συγκεκριμένη δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε αντιπαραβολή με την εξήγηση του Λεκλέρ ότι περίμενε καθοδήγηση από τη Ferrari. Παράλληλα, δείχνει πως η απουσία σαφούς εντολής από το pit wall δεν σήμαινε ότι δεν υπήρχε ήδη συμφωνημένη διαδικασία.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις αιχμηρές δηλώσεις του Χάμιλτον και τα μηνύματα που ακούστηκαν στον ασύρματο, ο Βασέρ απέφυγε να τοποθετηθεί προτού συζητήσει με τους οδηγούς του.

«Αφήστε με πρώτα να μιλήσω μαζί τους. Δεν θέλω να ερμηνεύσω όσα είπαν στον ασύρματο».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.