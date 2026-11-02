Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής του GP Μεξικού αλλά όλα τα φώτα πέφτουν στον Κίμι Αντονέλι, που έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Στο Grand Prix Μεξικού γράφτηκε ιστορία, καθώς στην πίστα Ερμάνος Ροντρίγκεζ στέφθηκε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Formula 1 για το 2026 - και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κίμι Αντονέλι. Ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes έγινε ο μικρότερος σε ηλικία οδηγός που κατακτά τον βαρύτιμο τίτλο, σπάζοντας κατά 3 χρόνια το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Αντονέλι μάλιστα πανηγύρισε τον τίτλο του πάνω στο βάθρο των νικητών, καθώς πήρε την 3η θέση στον αγώνα.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆 The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old! #F1 #MexicoGP https://t.co/AtRw2RZsg9 November 1, 2026

Νικητής του αγώνα, που ολοκληρώθηκε σε δύο «δόσεις» λόγω διακοπής με κόκκινη σημαία, αναδείχτηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τον «εμφύλιο» των οδηγών της Ferrari στην πρώτη εκκίνηση για να βρεθεί μπροστά τους μετά το πρώτο pit stop και την ποινή του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Ολλανδός άντεξε στην πίεση του Λούις Χάμιλτον στο τέλος για να φτάσει στην 4η φετινή του νίκη, αφήνοντας τον οργισμένο από όσα συνέβηκαν με τον ομόσταβλό του Βρετανό της Ferrari στη 2η θέση.

MAX VERSTAPPEN WINS THE MEXICO CITY GRAND PRIX! 🏆👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/5Dye5azIMt November 1, 2026

Ο «εμφύλιος» της Ferrari άλλαξε τον αγώνα

Ο Χάμιλτον εκκίνησε καλά από την pole position και διατήρησε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, με τον Λεκλέρ πίσω του. Η μεταξύ τους μάχη, όμως, συνεχίστηκε μέχρι τη στροφή 4, όπου ο Μονεγάσκος επιχείρησε να περάσει από την εξωτερική.

Οι δύο Ferrari βρέθηκαν εκτός πίστας, με τον Λεκλέρ να κόβει τη στροφή 5 και να επιστρέφει επικεφαλής. Ο Χάμιλτον, που ολοκλήρωσε τη στροφή, έχασε θέση και από τον Φερστάπεν, υποχωρώντας τρίτος. Οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή πέντε δευτερολέπτων στον Λεκλέρ, απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βρετανού.

Πιο πίσω, ο Τζορτζ Ράσελ χτύπησε τον Ιζάκ Χατζάρ στη στροφή 6, προκαλώντας την περιστροφή του μονοθεσίου του. Ο οδηγός της Mercedes τιμωρήθηκε με δέκα δευτερόλεπτα, δυσκολεύοντας από νωρίς τη δική του προσπάθεια.

Μετά τον επεισοδιακό πρώτο γύρο, ο αγώνας απέκτησε πιο σταθερό ρυθμό, με την υπερθέρμανση να δυσκολεύει τους οδηγούς που ακολουθούσαν άλλα μονοθέσια. Οι δύο Aston Martin εγκατέλειψαν στον έβδομο γύρο.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo November 1, 2026

Ο Φερστάπεν μπροστά μετά τα pit stop

Ο Φερστάπεν είχε διαφοροποιήσει τη στρατηγική του από την εκκίνηση, επιλέγοντας τη μέση γόμα, ενώ σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί της πρώτης δεκάδας ξεκίνησαν με τη μαλακή.

Ο Όσκαρ Πιάστρι άνοιξε τον κύκλο των pit stop των πρωτοπόρων στον 26ο γύρο και έναν γύρο αργότερα ακολούθησαν οι Λεκλέρ και Φερστάπεν. Ο οδηγός της Ferrari εξέτισε την ποινή του και πέρασε στη μέση γόμα, ενώ ο Ολλανδός τοποθέτησε τη μαλακή και βρέθηκε μπροστά του.

Ο Χάμιλτον σταμάτησε στον επόμενο γύρο, αλλά επέστρεψε πίσω από τον ομόσταβλό του. Ο Ράσελ πραγματοποίησε το δικό του pit stop στον 33ο γύρο, εκτίοντας παράλληλα την ποινή των δέκα δευτερολέπτων, με τον Λάντο Νόρις να κερδίζει θέση απέναντί του μετά τη δική του αλλαγή ελαστικών.

Ο Αντονέλι παρέτεινε περισσότερο από όλους τους πρωτοπόρους το πρώτο του stint και βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής. Μπήκε τελικά στα pit στον 43ο γύρο, επιστρέφοντας τέταρτος. Η χρονική στιγμή αποδείχθηκε άτυχη για τον Ιταλό, καθώς αμέσως μετά το ατύχημα του Βάλτερι Μπότας άλλαξε τα δεδομένα.

Leclerc and Verstappen both head to the pits... 👀 The Ferrari driver serves his penalty and Verstappen takes the position! 😱 #F1 #MexicoGP | LAP 28/71 https://t.co/GpTeWcjjyM — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Σφοδρό ατύχημα του Μπότας και κόκκινη σημαία

Η εμπρός αριστερή ανάρτηση της Cadillac του Μπότας υποχώρησε στην πρώτη στροφή, στέλνοντας τον Φινλανδό με ταχύτητα στις μπαριέρες. Ο Μπότας βγήκε στη συνέχεια από το μονοθέσιο και απομακρύνθηκε περπατώντας, εμφανίζοντας ελαφρά χωλότητα.

Αρχικά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, δίνοντας την ευκαιρία για αλλαγές ελαστικών. Στον 45ο γύρο, όμως, ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία, προκειμένου να επισκευαστούν οι μπαριέρες.

Η διακοπή διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Για την επανεκκίνηση από στάση, ο Φερστάπεν βρέθηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Λεκλέρ, Χάμιλτον, Αντονέλι και Νόρις, με όλους τους οδηγούς να επιλέγουν μαλακά ελαστικά.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Ο Αντονέλι ανέβηκε στο βάθρο, ο Χάμιλτον κυνήγησε τη νίκη

Στη δεύτερη εκκίνηση, ο Φερστάπεν διατήρησε την πρωτοπορία, αλλά ο Χάμιλτον έφυγε εξαιρετικά, πέρασε τον Λεκλέρ και απείλησε τον οδηγό της Red Bull στην προσέγγιση της πρώτης στροφής. Ο Ολλανδός κράτησε τη θέση του, με τις δύο Ferrari να ακολουθούν.

Στον επόμενο γύρο, ο Αντονέλι πέρασε τον Λεκλέρ και ανέβηκε τρίτος, εξασφαλίζοντας θέση στο βάθρο σε έναν αγώνα που θα ολοκλήρωνε τη διαδρομή του προς τον τίτλο. Πιο πίσω, ο Όλιβερ Μπέρμαν εγκατέλειψε μετά από χτύπημα του Νίκο Χούλκενμπεργκ, για το οποίο ο Γερμανός τιμωρήθηκε.

Ο Φερστάπεν βρέθηκε υπό διερεύνηση στον 50ό γύρο για ενδεχόμενη λανθασμένη τοποθέτηση στην επανεκκίνηση, αλλά οι αγωνοδίκες δεν επέβαλαν ποινή. Στην πίστα, κατάφερε να ανοίξει διαφορά μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου από τον Χάμιλτον, κρατώντας τον εκτός της δυνατότητας ενεργοποίησης του overtake mode.

Το προβάδισμα αυτό χάθηκε στον 59ο γύρο, όταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ είχε επαφή με τον Πιάστρι και προσέκρουσε στις μπαριέρες της δεύτερης στροφής, προκαλώντας νέα είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT FOR THE RESTART! Verstappen retains his lead and Hamilton is into P2 fighting for the lead! 🤯💨 #F1 #MexicoGP | LAP 47/71 https://t.co/tBMLVzDfZ6 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Εννέα γύροι πίεσης μέχρι την καρό σημαία

Το αυτοκίνητο ασφαλείας αποχώρησε στο τέλος του 62ου γύρου, αφήνοντας εννέα γύρους αγώνα. Ο Φερστάπεν επέλεξε να επιταχύνει στην έξοδο του τμήματος του σταδίου, αλλά ο Χάμιλτον παρέμεινε κοντά του και διατήρησε την πίεση μέχρι το τέλος.

Ο Βρετανός δεν κατάφερε να βρεθεί σε θέση για την αποφασιστική επίθεση και ο Φερστάπεν πήρε την καρό σημαία με διαφορά μόλις 0,799 δευτερολέπτων. Ο Αντονέλι τερμάτισε τρίτος, 4,006 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, πανηγυρίζοντας παράλληλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Καθώς ούτε ο Χάμιλτον ούτε ο Ράσελ κέρδισαν, ο τίτλος εξασφαλίστηκε για τον Ιταλό της Mercedes. Η τρίτη θέση τού επέτρεψε να γιορτάσει την ιστορική επιτυχία του πάνω στο βάθρο.

Ο Λεκλέρ περιορίστηκε τέταρτος, μπροστά από τους Νόρις, Ράσελ και Πιάστρι. Ο Φράνκο Κολαπίντο τερμάτισε όγδοος, ενώ ο Λίαμ Λόσον ανέκαμψε από την εκκίνηση από το pit lane και κατέκτησε την ένατη θέση. Ο Πιερ Γκασλί συμπλήρωσε τη βαθμολογούμενη δεκάδα.