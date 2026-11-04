Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες παίρνουν ανάσα αλλά η κρίση δεν πέρασε ακόμα

Τα οικονομικά αποτελέσματα ανακούφισαν τις μετοχές των ευρωπαϊκών ομίλων, αλλά ο κινεζικός ανταγωνισμός, το κόστος και η τεχνολογική μετάβαση διατηρούν την πίεση.

Τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα έδωσαν μια ανάσα στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, χωρίς να απομακρύνουν τα ερωτήματα για την ανταγωνιστικότητά τους. Volkswagen, Stellantis και Renault κατάφεραν να ανακόψουν τις χρηματιστηριακές πιέσεις, όμως η βελτίωση του κλίματος δεν ισοδυναμεί ακόμη με σταθερή ανάκαμψη.

Η πρόκληση είναι βαθύτερη από την επίδοση ενός τριμήνου. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ισχυρότερους κινεζικούς ανταγωνιστές, να μειώσουν το κόστος τους και να επιταχύνουν την εξέλιξή τους στην ηλεκτροκίνηση και στο λογισμικό, διατηρώντας παράλληλα μια μεγάλη βιομηχανική βάση.

Η άνοδος των μετοχών δεν αρκεί

Η Stellantis αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρόσκαιρης αλλαγής του κλίματος. Η προσδοκία ότι μπορεί να ξεπεράσει τους στόχους της για μείωση του κόστους συνέβαλε σε άνοδο της μετοχής της κατά 15% σε μία συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Volkswagen και Renault κινήθηκαν επίσης ανοδικά από πολυετή χαμηλά.

Η ευρύτερη εικόνα, ωστόσο, παραμένει δύσκολη. Ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης του αυτοκινητικού κλάδου κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2020, όταν η πανδημία επηρέαζε τη ζήτηση και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σήμερα, η αβεβαιότητα αφορά κυρίως το κατά πόσο οι παραδοσιακοί κατασκευαστές μπορούν να επιστρέψουν στα επίπεδα κερδοφορίας και στις αποτιμήσεις που είχαν στο παρελθόν. Τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να αποκαταστήσουν μέρος της εμπιστοσύνης, αλλά δεν δίνουν από μόνα τους απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Η κινεζική πίεση αφορά περισσότερα από την τιμή

Η BYD, η Geely και άλλοι κινεζικοί όμιλοι έχουν ενισχύσει την παρουσία τους, αξιοποιώντας την πρόοδό τους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στην ανταγωνιστικότητα κόστους και στο λογισμικό. Για τους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές, επομένως, το ζήτημα δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουν φθηνότερες εισαγωγές, αλλά και να ανταγωνιστούν εταιρείες που εξελίσσονται γρήγορα σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Η αλλαγή των συσχετισμών αποτυπώνεται και στα μερίδια αγοράς. Το 2021, όταν η μετοχή της Volkswagen βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο της, η παρουσία των κινεζικών κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά ήταν ακόμη περιορισμένη. Μέχρι τα μέσα του 2026, το μερίδιό τους είχε ξεπεράσει το 10%.

Στο ίδιο διάστημα, η χρηματιστηριακή αξία της Volkswagen έχει υποχωρήσει περίπου κατά τρία τέταρτα. Η εξέλιξη αυτή δεν αποδίδεται σε έναν μόνο παράγοντα, καθώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις προστίθεται και η αβεβαιότητα από τους δασμούς.

Αναδιαρθρώσεις, νέα μοντέλα και συνεργασίες

Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι δεν ακολουθούν όλοι την ίδια διαδρομή. Η Volkswagen προχωρά σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση, ενώ η Stellantis στηρίζει την προσπάθεια ανάκαμψής της σε νέα μοντέλα, αναθεωρημένη στρατηγική για τις μάρκες της και συνεργασίες με κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι περικοπές μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική εικόνα ενός ομίλου. Το δυσκολότερο ζητούμενο, όμως, είναι να συνοδευτούν από προϊόντα και τεχνολογίες που θα ενισχύσουν διατηρήσιμα τη θέση του στην αγορά. Η μείωση των δαπανών και η ανάκτηση ανταγωνιστικότητας συνδέονται, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επενδυτές που θεωρούν ότι η χρηματιστηριακή υποχώρηση έχει ξεπεράσει όσα δικαιολογούν τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών. Παρά τις πιέσεις, Volkswagen, Stellantis και Renault εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία και ισολογισμούς που συγκρίνονται ευνοϊκά με εκείνους άλλων επιχειρήσεων με υψηλότερες αποτιμήσεις.

Το αίτημα για ευρωπαϊκή στήριξη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, Volkswagen, Stellantis και Renault ζητούν στήριξη από τις Βρυξέλλες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για κίνητρα υπέρ της τοπικής παραγωγής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, Φρανσουά Προβό, έχει προειδοποιήσει ότι απαιτούνται άμεσες ευρωπαϊκές αποφάσεις, συνδέοντας την ανησυχία των χρηματοπιστωτικών αγορών με το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των κινεζικών εισαγωγών.

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο την προστασία των υφιστάμενων κατασκευαστών. Αφορά και το πώς η Ευρώπη θα διατηρήσει την παραγωγική της βάση, ενώ η τεχνολογία, οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι προτιμήσεις των αγοραστών αλλάζουν.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν ακόμη να αντιστρέφουν το αρνητικό κλίμα. Το αν αυτή η ανάσα θα μετατραπεί σε ανάκαμψη θα κριθεί από την ικανότητά τους να συνδυάσουν οικονομική εξυγίανση, τεχνολογική πρόοδο και ανταγωνιστικά αυτοκίνητα — όχι μόνο από την επόμενη άνοδο των μετοχών τους.