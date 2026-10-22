Γιατί οι κινεζικές μάρκες χρειάζονται την Ευρώπη για να επιβιώσουν

Η πίεση της πληθώρας μαρκών στην Κίνα μετατρέπει την Ευρώπη σε κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού - Το στοίχημα δεν είναι μόνο οι πωλήσεις, αλλά η δυνατότητα μόνιμης παρουσίας.

Η επιβράδυνση της κινεζικής αγοράς και ο ανταγωνισμός μεταξύ περισσότερων από 100 κατασκευαστών μετατρέπουν την ευρωπαϊκή επέκταση σε ζήτημα επιβίωσης για μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας. Η παρουσία 20 κινεζικών μαρκών στην έκθεση του Παρισιού αποτύπωσε αυτή την πίεση: με περιορισμένη πρόσβαση στις ΗΠΑ, οι εταιρείες αναζητούν στην Ευρώπη πωλήσεις, κερδοφορία και μια ισχυρότερη θέση ενόψει της αναμενόμενης συγκέντρωσης του κλάδου στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η επιτυχία εκτός Κίνας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το μέγεθος αυτών των εταιρειών, αλλά και τη δυνατότητά τους να παραμείνουν ανεξάρτητες. Η είσοδος στην Ευρώπη, ωστόσο, απαιτεί επενδύσεις που ξεπερνούν την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού αυτοκινήτου: δίκτυα πωλήσεων και επισκευών, αποθέματα ανταλλακτικών και υποστήριξη ικανή να δημιουργήσει εμπιστοσύνη σε ιδιώτες, εταιρικούς πελάτες και επιχειρήσεις leasing.

Περισσότερα μοντέλα σε μια αγορά που υποχωρεί

Η πίεση ξεκινά από την εσωτερική αγορά. Το Reuters αναφέρει ότι οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια στιγμή, οι κατασκευαστές συνέχιζαν να διευρύνουν τις προτάσεις τους, έχοντας προγραμματίσει την παραγωγή και τις επενδύσεις τους με την προσδοκία περαιτέρω ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Chris Liu, αναλυτή της Omdia, μέσα στη χρονιά παρουσιάστηκαν κατά μέσο όρο τρία νέα μοντέλα την ημέρα. Η αύξηση της προσφοράς, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των πωλήσεων, εντείνει τον ανταγωνισμό για τους ίδιους αγοραστές και καθιστά τις διεθνείς αγορές σημαντικότερες για τους ισολογισμούς των εταιρειών.

Η συμβουλευτική AlixPartners εκτιμά ότι οι κινεζικές πωλήσεις νέων αυτοκινήτων δεν θα επιστρέψουν στα επίπεδα του 2025 πριν περάσει το 2030. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, οι κατασκευαστές δεν θα μπορούν να στηρίξουν τα σχέδιά τους σε μια γρήγορη ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης.

Ο François Roudier, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, δήλωσε στο Reuters ότι, για ορισμένες εταιρείες, η απώλεια της ευρωπαϊκής εξαγωγικής διεξόδου θα αποτελούσε ζήτημα επιβίωσης.

Η διεθνής παρουσία ως κριτήριο ανεξαρτησίας

Η αναμενόμενη συγκέντρωση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας δίνει πρόσθετη σημασία στις επιδόσεις στην Ευρώπη. Σε οδικό χάρτη που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, το κινεζικό υπουργείο Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι θα ενθαρρύνει την ενοποίηση του κλάδου.

Ο Liu της Omdia εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα αξιολογεί τη διεθνή πορεία των κατασκευαστών, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, ως ένδειξη της ικανότητάς τους να επιβιώσουν αυτόνομα. Οι εξαγωγές, επομένως, δεν προσφέρουν μόνο πρόσθετα έσοδα. Μπορούν να ενισχύσουν τη θέση μιας εταιρείας όταν τεθεί το ερώτημα ποιοι κατασκευαστές έχουν προοπτική ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Η διαδικασία αναμένεται σύνθετη. Η κρατική και τοπική υποστήριξη έχει συμβάλει στη διατήρηση μεγάλου αριθμού εταιρειών, ενώ γύρω τους υπάρχουν διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα και συνεργασίες με ξένους ομίλους. Ο Pedro Pacheco της Gartner εκτιμά ότι το Πεκίνο θα κινηθεί προσεκτικά και μεθοδικά, αντί να επιδιώξει μια απότομη αναδιάρθρωση.

Το κόστος της ευρωπαϊκής επέκτασης

Για τους κατασκευαστές που αναζητούν διέξοδο στην Ευρώπη, η πρόκληση είναι ότι χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις πριν εξασφαλίσουν σταθερό όγκο πωλήσεων. Το Reuters επισημαίνει ως βασικές απαιτήσεις τη δημιουργία αποθηκών ανταλλακτικών, δικτύων επισκευής και αποτελεσματικής υποστήριξης μετά την πώληση.

Οι εταιρείες που προηγήθηκαν, όπως οι BYD, Chery και MG, έχουν ήδη επενδύσει στην παρουσία τους. Οι επόμενες αφίξεις διεκδικούν συνεργάτες και σημεία πώλησης σε ένα περιβάλλον όπου οι ελκυστικότερες τοποθεσίες καταλαμβάνονται σταδιακά.

Αυτό δημιουργεί μια δύσκολη ισορροπία: η γρήγορη επέκταση μπορεί να αυξήσει την εμπορική κάλυψη, αλλά απαιτεί κεφάλαια και επαρκή γκάμα για να στηρίξει το δίκτυο. Η πιο αργή ανάπτυξη περιορίζει την αρχική έκθεση, αφήνει όμως περισσότερο χρόνο στους ανταγωνιστές να εδραιωθούν.

Η Changan επέλεξε να δημιουργήσει δίκτυο πριν αρχίσει τις ευρωπαϊκές πωλήσεις της το 2025 και στοχεύει σε 650 σημεία πώλησης έως το 2027. Στελέχη της ανέφεραν στο Παρίσι ότι απέφυγαν την υπερβολικά γρήγορη επέκταση πριν αποκτήσουν ευρύτερη γκάμα μοντέλων. Η Great Wall Motor, αντίθετα, αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρώτη ευρωπαϊκή της προσπάθεια και, σύμφωνα με το Reuters, προετοιμάζει την επιστροφή της.

Γιατί το leasing ανεβάζει τον πήχη

Η ευρωπαϊκή αγορά έχει επίσης διαφορετικές απαιτήσεις στη χρηματοδότηση και στη διάθεση των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το Reuters, περισσότερα από τα μισά καινούργια οχήματα διατίθενται μέσω leasing, ενός μοντέλου λιγότερο διαδεδομένου στην Κίνα.

Για να είναι ανταγωνιστική μια πρόταση μίσθωσης, δεν αρκεί η χαμηλή τιμή αγοράς. Σημασία έχει και η εκτιμώμενη αξία του αυτοκινήτου στο τέλος της σύμβασης. Η δυνατότητα επισκευής, η διαθεσιμότητα υποστήριξης και η εμπιστοσύνη στη μάρκα αποκτούν έτσι άμεση οικονομική βαρύτητα.

Αυτό είναι ένα πρόσθετο εμπόδιο για τους νεοεισερχόμενους: πρέπει να δημιουργήσουν αναγνωρισιμότητα και ιστορικό σε μια αγορά όπου η εμπορική τους παρουσία είναι ακόμη περιορισμένη. Ο πλούσιος εξοπλισμός και η ανταγωνιστική τιμή βοηθούν στην πρώτη πώληση, αλλά δεν απαντούν από μόνα τους στο ερώτημα της μεταπωλητικής αξίας.

Πόσες μάρκες μπορούν να εδραιωθούν;

Ο Philip Nothard, διευθυντής αναλύσεων της Cox Automotive, εκτιμά ότι θα σχηματιστεί στην Ευρώπη μια βασική ομάδα τεσσάρων ή πέντε ισχυρών κινεζικών κατασκευαστών, ενώ άλλοι θα εμφανίζονται και θα αποχωρούν. Πρόκειται για εκτίμηση και όχι για πρόβλεψη της τύχης συγκεκριμένων μαρκών, αποτυπώνει όμως τις επιφυλάξεις για το πόσες εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν βιώσιμη παρουσία.

Για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται σε ένα κύμα νέων εισαγωγών. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν ισχυρό κίνητρο να επενδύσουν σε μακροχρόνια παρουσία, καθώς η επιτυχία τους εδώ συνδέεται με την πορεία τους στην ίδια την Κίνα.

Για τον αγοραστή, αντίστοιχα, η αξιολόγηση μιας νέας πρότασης επεκτείνεται πέρα από τα χαρακτηριστικά και τον τιμοκατάλογο: περιλαμβάνει τον εισαγωγέα, την κάλυψη του δικτύου, τους όρους εγγύησης και την υποστήριξη μετά την πώληση. Αυτή η υποδομή είναι και ένα από τα βασικά πεδία στα οποία θα κριθεί ποιες από τις σημερινές αφίξεις θα μετατραπούν σε σταθερές παρουσίες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με πληροφορίες από το Reuters.