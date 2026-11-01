Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε pole position με τη Scuderia Ferrari και ταυτόχρονα έσπασε ορισμένα ρεκόρ.

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του Λιούις Χάμιλτον γράφτηκε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεξικού. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη του pole position με τη Ferrari, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή μεγαλύτερη των τριών ετών και προσθέτοντας νέα επιτεύγματα στο ήδη θρυλικό παλμαρέ του.

Με χρόνο 1:16,514, ο Βρετανός επικράτησε του Τζορτζ Ράσελ για μόλις 0,009 δευτερόλεπτα, φτάνοντας τις 105 pole positions στην καριέρα του. Πέρα από την αγωνιστική σημασία της επιτυχίας, η επίδοσή του απέκτησε ιδιαίτερη ιστορική αξία λόγω της ηλικίας του και της επιστροφής του στην κορυφή των κατατακτηρίων έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ο πρώτος 40άρης μετά από 30 χρόνια

Σε ηλικία 41 ετών, 9 μηνών και 24 ημερών, ο Χάμιλτον έγινε ο πέμπτος γηραιότερος οδηγός που κατακτά pole position στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος οδηγός άνω των 40 ετών που πετυχαίνει κάτι τέτοιο μετά τον Νάιτζελ Μάνσελ, ο οποίος είχε κατακτήσει την pole position στο Grand Prix Αυστραλίας του 1994, σε ηλικία 41 ετών και τριών μηνών.

Ο Χάμιλτον ξεπέρασε τον συμπατριώτη του στη σχετική ιστορική κατάταξη, ενώ είναι πλέον ο γηραιότερος οδηγός που κατακτά pole position μετά τον Μάριο Αντρέτι στο Grand Prix Ιταλίας του 1982. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει τη σπανιότητα τέτοιων επιδόσεων στη σύγχρονη Formula 1.

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Η μεγαλύτερη αναμονή της καριέρας του

Η προηγούμενη pole position του Χάμιλτον είχε σημειωθεί στις 22 Ιουλίου 2023, στο Grand Prix Ουγγαρίας. Τότε είχε επικρατήσει του Μαξ Φερστάπεν για μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου, κατακτώντας την 104η pole της καριέρας του.

Από εκείνη την ημέρα μέχρι τις κατατακτήριες του Μεξικού μεσολάβησαν 1.197 ημέρες, δηλαδή περισσότερα από τρία χρόνια και τρεις μήνες. Είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές pole positions του Βρετανού από την έναρξη της καριέρας του στη Formula 1.

Το προηγούμενο μεγαλύτερο διάστημα χωρίς pole είχε καταγραφεί ανάμεσα στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας του 2021 και την Ουγγαρία του 2023. Αυτή τη φορά, ο Χάμιλτον χρειάστηκε ακόμη περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στην πρώτη θέση των κατατακτηρίων.

Pole position με τρεις διαφορετικές ομάδες

Η επιτυχία στο Μεξικό αποτελεί την πρώτη pole position του Χάμιλτον με τη Ferrari σε Grand Prix, καθώς δεν είχε καταφέρει να πετύχει κάτι αντίστοιχο στην πρώτη του σεζόν με την ιταλική ομάδα.

Πλέον, οι 105 pole positions του κατανέμονται σε τρεις κατασκευαστές: 26 με τη McLaren, 78 με τη Mercedes και μία με τη Ferrari. Ο Βρετανός εξακολουθεί να κατέχει με μεγάλη διαφορά το απόλυτο ρεκόρ της Formula 1, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 68.

Έτσι, έγινε ο πρώτος οδηγός που κατέκτησε pole με τρεις από τις ιστορικότερες ομάδες της Formula 1.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.