Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Μεξικού που κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, φτάνοντας στην τρίτη του φετινή νίκη.

Στο Μεξικό είδαμε την ανάδειξη του Κίμι Αντονέλι ως Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Formula 1, με τον Ιταλό της Mercedes F1 να τερματίζει στην 3η θέση και να παίρνει το βάθρο. Ο αγώνας είχε επίσης έντονο παρασκήνιο, με τη Scuderia Ferrari να χάνει μια νίκη μέσα από τα χέρια της, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Όλα τα παραπάνω θα τα συζητήσουμε, σχολιάσουμε και αναλύσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix ΗΠΑ. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.