O Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του Autodromo Hermanos Rodriguez παίρνοντας μια σπουδαία pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού, του 19ου αγώνα της Formula 1 στο 2026, αποδείχθηκαν ανατρεπτικές, με τη μάχη να κρίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari, o οποίος με έναν εκπληκτικό γύρο στο τέλος του Q3 πήρε την pole position.

Αυτή ήταν η πρώτη του pole με τα κόκκινα της Ferrari και η πρώτη του μετά το Grand Prix Ουγγαρίας το 2023.

Από τη 2η θέση θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα ο Τζορτζ Ράσελ, ενώ 3ος θα είναι ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-26.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE POSITION IN MEXICO! 🥇🙌 QUICKEST BY 0.009s! 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/kKsBw4rMB0 October 31, 2026

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Q1

Το 18λεπτο ξεκίνησε με τα πρώτα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα. Ντεμπούτο σε διαδικασία κατατακτήριων έκανε ο Ρίο Χιρακάβα, ο οποίος πήρε τη θέση του Έστεμπαν Οκόν στη Haas. Πρώτος στην πίστα ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό.

Η διαδικασία διεκόπη στο 7ο λεπτό. Παρά τον καλό του χρόνο, ο Φερνάντο Αλόνσο αντιμετώπισε πρόβλημα και σταμάτησε στην άκρη της πίστας. Σε εκείνο το σημείο ταχύτερος οδηγός ήταν ο Χάμιλτον.

Όταν η διαδικασία συνεχίστηκε ο Λεκλέρ έγραψε τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου στο 1:17,532 και ανέβηκε στην 1η θέση, όμως το ενδιαφέρον ήταν στις πίσω θέσεις. Η μάχη για την πρόκριση ήταν ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Williams, με τον Σάινθ να βγαίνει νικητής, ενώ εξαιρετικό χρόνο έκανε ο Πέρεζ, παρά την 21η θέση.

Από το Q1 αποκλείστηκαν οι: Άλμπον, Αλόνσο, Χιρακάβα, Στρολ, Πέρεζ και Μπότας.

Q2

Το 15λεπτο ξεκίνησε με τους οδηγούς της Mercedes να βγαίνουν πρώτοι στην πίστα. Από τη διαδικασία θα αποκλείονταν οι 6 πιο αργοί οδηγοί. Συνήθως στο Q2 οι κορυφαίες ομάδες βρίσκουν απόδοση, ενώ η Ferrari όχι, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να χάνει τη νίκη.

Ο Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός μετά τα πρώτα περάσματα, έχοντας τον καλύτερο γύρο τριημέρου στο 1:16,8876. Δεύτερος ήταν ο Λεκλέρ, ενώ ο Λίντμπλαντ είχε έναν εξαιρετικό χρόνο στην 3η θέση μπροστά από τις Mercedes. Μέχρι και τα τελευταία λεπτά, εκτός 10άδας ήταν οι Νόρις και Χάμιλτον.

Στο τέλος του Q3 η μάχη ήταν συναρπαστική, με την πίστα να έχει περισσότερη πρόσφυση και τους οδηγούς να βελτιώνουν. Ο Χούλκενμπεργκ, εκεί που έδειχνε ότι θα περάσει στο Q3, εν τέλει αποκλείστηκε όντας στην αγαπημένη του 11η θέση. Εξαιρετική επίδοση έκανε ο Γκασλί για να προκριθεί στο Q3, ενώ η έκπληξη ήταν ο αποκλεισμός του Πιάστρι.

Από το Q2 αποκλείστηκαν οι Χούλκενμπεργκ, Κολαπίντο, Πιάστρι, Μπορτολέτο, Μπέρμαν και Σάινθ.

Q3

Η μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους οδηγούς της Mercedes να βγαίνουν πρώτοι στην πίστα και πίσω τους ήταν ο Νόρις. Οι δύο Ferrari ακολούθησαν, ενώ στη Red Bull βγήκαν λίγο αργότερα.

Ο Λεκλέρ ήταν ταχύτατος και έγραψε το 1:16,647 και ήταν 1ος, με τους Φερστάπεν, Νόρις, Χάμιλτον και Ράσελ να ακολουθούν μετά τα πρώτα περάσματα. Ο Χάμιλτον, με τον 7ο Αντονέλι είχαν σοβαρά λάθη στον πρώτο τους γρήγορο γύρο, ενώ ο Γκασλί ήταν μπροστά από τον Ιταλό.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος. Οι Ράσελ και Χάμιλτον βγήκαν πρώτοι ώστε να κάνουν χρόνο και αυτό τους βγήκε και με το παραπάνω. Αρχικά ο οδηγός της Mercedes ανέβηκε στην πρώτη θέση, όμως ο Χάμιλτον τον ξεπέρασε για 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Πιο πίσω ο Λεκλέρ έκανε λάθος στον τελικό του γύρο όπως και ο Φερστάπεν στη στροφή 13 κι έμεινε πιο πίσω. Έτσι, ο Χάμιλτον έγραψε ιστορία παίρνοντας την πρώτη του pole position με τη Ferrari μπροστά από τους Ράσελ και Λεκλερ.

Ακολούθησαν οι Φερστάπεν, Αντονέλι, Νόρις, Χατζάρ, Λόσον, Λίντμπλαντ και Γκασλί.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για το βράδυ Κυριακής στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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