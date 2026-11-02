Η τελική κατάταξη του GP Μεξικού της Formula 1 άλλαξε σημαντικά μετά τον τερματισμό, με τις αποφάσεις των αγωνοδικών να ανατρέπουν τα αποτελέσματα στη βαθμολογούμενη δεκάδα.

Το Grand Prix Μεξικού του 2026 δεν ολοκληρώθηκε με την καρό σημαία. Παρότι ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε τη νίκη και ο Κίμι Αντονέλι εξασφάλισε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του, οι αγωνοδίκες συνέχισαν να εξετάζουν περιστατικά του αγώνα, επιβάλλοντας ποινές που άλλαξαν σημαντικά την τελική κατάταξη.

Οι μεγαλύτερες ανακατατάξεις σημειώθηκαν πίσω από την πρώτη εξάδα, η οποία παρέμεινε αμετάβλητη. Ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε την έβδομη θέση, ενώ οι Φράνκο Κολαπίντο και Πιέρ Γκασλί είδαν τις προσπάθειές τους να καταλήγουν χωρίς βαθμολογικό αντίκρισμα. Αντίθετα, οι Λίαμ Λόσον, Γκάμπριελ Μπορτολέτο, Ισάκ Χατζάρ και Ρίο Χιρακάβα ήταν ανάμεσα στους οδηγούς που ευνοήθηκαν.

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Η ποινή που έβγαλε τον Πιάστρι από τους βαθμούς

Ο Πιάστρι είχε περάσει τη γραμμή του τερματισμού στην έβδομη θέση, όμως η σύγκρουσή του με τον Άρβιντ Λίντμπλαντ στον πρώτο γύρο βρέθηκε στο μικροσκόπιο των αγωνοδικών. Μετά την εξέταση του περιστατικού, κρίθηκε υπεύθυνος για την επαφή και του επιβλήθηκε ποινή δέκα δευτερολέπτων.

Η απόφαση είχε σοβαρές συνέπειες για τον οδηγό της McLaren, ο οποίος υποχώρησε στη 13η θέση της τελικής κατάταξης, χάνοντας τους βαθμούς που είχε εξασφαλίσει στην πίστα. Παράλληλα, η ποινή του επέτρεψε σε άλλους οδηγούς να ανέβουν θέσεις, προκαλώντας την πρώτη μεγάλη ανακατάταξη των αποτελεσμάτων.

Lindblad and Piastri collide in dramatic fashion! 😮💥 This incident brought out the Safety Car in Mexico ⚠️ #F1 #MexicoGP https://t.co/iVhCoGTgYC — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Διπλό πλήγμα για την Alpine

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απογοήτευση για την Alpine, η οποία αρχικά είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τον αγώνα με αμφότερα τα μονοθέσιά της στη βαθμολογούμενη δεκάδα. Οι αγωνοδίκες, ωστόσο, εξέτασαν ξεχωριστά περιστατικά στα οποία οι Κολαπίντο και Γκασλί δεν είχαν μειώσει επαρκώς την ταχύτητά τους υπό καθεστώς κίτρινων σημαιών.

Ο Κολαπίντο τιμωρήθηκε με δέκα δευτερόλεπτα επειδή δεν επιβράδυνε επαρκώς σε τομέα με μονή κίτρινη σημαία. Ο Γκασλί δέχθηκε ακόμη βαρύτερη ποινή, stop-and-go, για παράβαση σε σημείο όπου υπήρχαν διπλές κίτρινες σημαίες. Επειδή ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί, η τελευταία μετατράπηκε σε χρονική επιβάρυνση 30 δευτερολέπτων.

Ως αποτέλεσμα, ο Κολαπίντο βρέθηκε στη 15η θέση και ο Γκασλί στη 17η, αφήνοντας την Alpine χωρίς βαθμούς από το Μεξικό. Η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα επώδυνη για τη γαλλική ομάδα, καθώς είχε φανεί ότι μπορούσε να εξασφαλίσει ένα από τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματά της.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι και η τελική κατάταξη

Οι ποινές άνοιξαν τον δρόμο για σημαντικά βαθμολογικά οφέλη σε άλλες ομάδες. Ο Λόσον ανέβηκε στην έβδομη θέση, μπροστά από τον Μπορτολέτο και τον Χατζάρ, ενώ ο Χιρακάβα ολοκλήρωσε την πρώτη του συμμετοχή στη Formula 1 με τη δέκατη θέση και έναν βαθμό για τη Haas.

Στην κορυφή δεν υπήρξε αλλαγή. Ο Φερστάπεν παρέμεινε νικητής, με τον Λιούις Χάμιλτον δεύτερο και τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή Αντονέλι τρίτο. Ακολούθησαν οι Σαρλ Λεκλέρ, Λάντο Νόρις και Τζορτζ Ράσελ, οι οποίοι διατήρησαν τις θέσεις τους.

Η οριστική κατάταξη αποτυπώνει έναν αγώνα που κρίθηκε όχι μόνο από όσα συνέβησαν στην πίστα Ερμάνος Ροντρίγκες, αλλά και από τις αποφάσεις που ακολούθησαν. Για τη McLaren και την Alpine, οι συνέπειες ήταν σημαντικές, ενώ για τον Χιρακάβα η ανατροπή μετέτρεψε το ντεμπούτο του σε μια αξέχαστη βαθμολογική επιτυχία.

Θέση Οδηγός Ομάδα Διαφορά Βαθμοί 1 Μαξ Φερστάπεν Red Bull 2:20:28.772 25 2 Λιούις Χάμιλτον Ferrari +0.799 18 3 Κίμι Αντονέλι Mercedes +4.006 15 4 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari +10.707 12 5 Λάντο Νόρις McLaren +11.778 10 6 Τζορτζ Ράσελ Mercedes +12.263 8 7 Λίαμ Λόσον Racing Bulls +20.899 6 8 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Audi +22.041 4 9 Ίσακ Χατζάρ Red Bull +22.503 2 10 Ρίο Χιρακάβα Haas +25.373 1 11 Άλεξ Άλμπον Williams +27.562 0 12 Κάρλος Σάινθ Williams +28.638 0 13 Όσκαρ Πιάστρι McLaren +29.475 0 14 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi +29.977 0 15 Φράνκο Κολαπίντο Alpine +30.204 0 16 Σέρχιο Πέρες Cadillac +30.695 0 17 Πιέρ Γκασλί Alpine +51.483 0 ΕΓΚ. Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 58 γύροι 0 ΕΓΚ. Όλιβερ Μπέρμαν Haas 47 γύροι 0 ΕΓΚ. Βάλτερι Μπότας Cadillac 42 γύροι 0 ΕΓΚ. Λανς Στρολ Aston Martin 5 γύροι 0 ΕΓΚ. Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 5 γύροι 0 DNS Εστεμπάν Οκόν Haas Δεν εκκίνησε 0

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