Όλα όσα άλλαξαν στη βαθμολογία των οδηγών και των κατασκευαστών της Formula 1 μετά την ανατροπή στην κατάταξη λόγω ποινών στο GP Μεξικού.

Το Grand Prix Μεξικού πέρασε στην ιστορία και θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός της Mercedes F1 εξασφάλισε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του ανεβαίνοντας στο βάθρο μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα. Οι μόνοι οδηγοί που τερμάτισαν μπροστά του ήταν ο νικητής, Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον.

Ο αγώνας στο Autodromo Hermanos Rodriguez είχε και τρίτο ημίχρονο. Μετά το τέλος του αγώνα η κατάταξη άλλαξε, έπειτα από ποινές που επέβαλαν οι αγωνοδίκες για συμβάντα στην πίστα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν τόσο η βαθμολογία των οδηγών, όσο και η βαθμολογία των κατασκευαστών.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 380 2 Μαξ Φερστάπεν Red Bull 261 3 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 259 4 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 250 5 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 245 6 Λάντο Νόρις McLaren 221 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 144 8 Ισάκ Χατζάρ Red Bull 107 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 83 10 Πιέρ Γκασλί Alpine 42 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 27 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 23 14 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Audi 14 15 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 13 16 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 17 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 18 Κάρλος Σάινθ Williams 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Ρίο Χιρακάβα Haas 1 22 Λανς Στρολ Aston Martin 0 23 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 24 Σέρχιο Πέρες Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Mercedes 630 2 Ferrari 504 3 Red Bull 382 4 McLaren 365 5 Racing Bulls 108 6 Alpine 69 7 Haas 31 8 Audi 27 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Σήμερα η εκπομπή μας για τη Formula 1

Συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν στο Grand Prix Μεξικού.