F1: Οι νέες βαθμολογίες σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά τις ποινές

F1: Οι νέες βαθμολογίες σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά τις ποινές
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Όλα όσα άλλαξαν στη βαθμολογία των οδηγών και των κατασκευαστών της Formula 1 μετά την ανατροπή στην κατάταξη λόγω ποινών στο GP Μεξικού.

Το Grand Prix Μεξικού πέρασε στην ιστορία και θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός της Mercedes F1 εξασφάλισε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του ανεβαίνοντας στο βάθρο μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα. Οι μόνοι οδηγοί που τερμάτισαν μπροστά του ήταν ο νικητής, Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον.

Ο αγώνας στο Autodromo Hermanos Rodriguez είχε και τρίτο ημίχρονο. Μετά το τέλος του αγώνα η κατάταξη άλλαξε, έπειτα από ποινές που επέβαλαν οι αγωνοδίκες για συμβάντα στην πίστα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν τόσο η βαθμολογία των οδηγών, όσο και η βαθμολογία των κατασκευαστών.

  • Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes380
2Μαξ ΦερστάπενRed Bull261
3Λιούις ΧάμιλτονFerrari259
4Τζορτζ ΡάσελMercedes250
5Σαρλ ΛεκλέρFerrari245
6Λάντο ΝόριςMcLaren221
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren144
8Ισάκ ΧατζάρRed Bull107
9Λίαμ ΛόσονRacing Bulls83
10Πιέρ ΓκασλίAlpine42
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls38
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine27
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas23
14Γκάμπριελ ΜπορτολέτοAudi14
15Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi13
16Εστεμπάν ΟκόνHaas7
17Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin7
18Κάρλος ΣάινθWilliams7
19Άλεξ ΆλμπονWilliams5
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Ρίο ΧιρακάβαHaas1
22Λανς ΣτρολAston Martin0
23Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
24Σέρχιο ΠέρεςCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes630
2Ferrari504
3Red Bull382
4McLaren365
5Racing Bulls108
6Alpine69
7Haas31
8Audi27
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0

Σήμερα η εκπομπή μας για τη Formula 1

Συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν στο Grand Prix Μεξικού.

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@Photo credits: Audi media

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