F1: Οι νέες βαθμολογίες σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά τις ποινές
Το Grand Prix Μεξικού πέρασε στην ιστορία και θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός της Mercedes F1 εξασφάλισε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του ανεβαίνοντας στο βάθρο μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα. Οι μόνοι οδηγοί που τερμάτισαν μπροστά του ήταν ο νικητής, Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον.
Ο αγώνας στο Autodromo Hermanos Rodriguez είχε και τρίτο ημίχρονο. Μετά το τέλος του αγώνα η κατάταξη άλλαξε, έπειτα από ποινές που επέβαλαν οι αγωνοδίκες για συμβάντα στην πίστα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν τόσο η βαθμολογία των οδηγών, όσο και η βαθμολογία των κατασκευαστών.
- Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Κίμι Αντονέλι
|Mercedes
|380
|2
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull
|261
|3
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari
|259
|4
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes
|250
|5
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari
|245
|6
|Λάντο Νόρις
|McLaren
|221
|7
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren
|144
|8
|Ισάκ Χατζάρ
|Red Bull
|107
|9
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls
|83
|10
|Πιέρ Γκασλί
|Alpine
|42
|11
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls
|38
|12
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine
|27
|13
|Όλιβερ Μπέρμαν
|Haas
|23
|14
|Γκάμπριελ Μπορτολέτο
|Audi
|14
|15
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Audi
|13
|16
|Εστεμπάν Οκόν
|Haas
|7
|17
|Φερνάντο Αλόνσο
|Aston Martin
|7
|18
|Κάρλος Σάινθ
|Williams
|7
|19
|Άλεξ Άλμπον
|Williams
|5
|20
|Γιούκι Τσουνόντα
|Racing Bulls
|1
|21
|Ρίο Χιρακάβα
|Haas
|1
|22
|Λανς Στρολ
|Aston Martin
|0
|23
|Βάλτερι Μπότας
|Cadillac
|0
|24
|Σέρχιο Πέρες
|Cadillac
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|630
|2
|Ferrari
|504
|3
|Red Bull
|382
|4
|McLaren
|365
|5
|Racing Bulls
|108
|6
|Alpine
|69
|7
|Haas
|31
|8
|Audi
|27
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|0
Σήμερα η εκπομπή μας για τη Formula 1
Συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta όπου θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν στο Grand Prix Μεξικού.