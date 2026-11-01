Ο οδηγός της Racing Bulls έχασε την ένατη θέση λόγω τεχνικής παράβασης στη λειτουργία του MGU-K, παρότι οι αγωνοδίκες αποδέχθηκαν ότι δεν απέκτησε αγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Λίαμ Λόσον αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του GP Μεξικού, χάνοντας την ένατη θέση που είχε κατακτήσει. Αιτία ήταν μια τεχνική παράβαση στη λειτουργία του MGU-K, η οποία καταγράφηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ταχύτερου γύρου του στο Q2.

Η απόφαση ανέτρεψε το θετικό αποτέλεσμα της Racing Bulls, η οποία είχε καταφέρει να περάσει και με τα δύο μονοθέσιά της στο Q3. Ο Νεοζηλανδός καλείται πλέον να εκκινήσει από το τέλος του grid.

Liam Lawson has been disqualified from Qualifying in Mexico City after a technical breach ❌ FULL STORY 👉 https://t.co/u3PJOdRXAz #F1 #MexicoGP https://t.co/bihIP8uSYK — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Τι προκάλεσε την ακύρωση

Το πρόβλημα προέκυψε όταν ο Λόσον πέρασε τη γραμμή χρονομέτρησης ολοκληρώνοντας τον ταχύτερο γύρο του στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων. Ο οδηγός της Racing Bulls δεν άφησε αμέσως το γκάζι και η μείωση της ηλεκτρικής ισχύος που ακολούθησε έγινε ταχύτερα από όσο επιτρέπουν οι τεχνικοί κανονισμοί.

Η παράβαση δεν αφορούσε, επομένως, τη χρήση περισσότερης ηλεκτρικής ισχύος στον γρήγορο γύρο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μειώθηκε η παροχή της μετά την ολοκλήρωσή του.

Το άρθρο C5.12.6 των τεχνικών κανονισμών καθορίζει τον επιτρεπόμενο ρυθμό μείωσης της ζητούμενης ισχύος όσο η ηλεκτρική ισχύς του ERS-K υπερβαίνει τα 100 kW. Τα προβλεπόμενα όρια είναι 50 ή 100 kW ανά δευτερόλεπτο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσει η FIA τον αγώνα.

An update from the team following Qualifying in Mexico. #F1 #VCARB #MexicoGP https://t.co/tEkiLQgH51 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 1, 2026

Χωρίς αγωνιστικό όφελος, αλλά παράβαση

Η Racing Bulls γνωστοποίησε η ίδια το περιστατικό και κατά την ακρόαση έγινε αποδεκτό ότι ο Λόσον δεν είχε αποκομίσει αγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, ωστόσο, δεν άλλαξε την έκβαση της υπόθεσης.

Οι αγωνοδίκες υπογράμμισαν ότι το μονοθέσιο οφείλει να συμμορφώνεται με τους τεχνικούς κανονισμούς σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ως εκ τούτου, ούτε η απουσία αγωνιστικού οφέλους ούτε η αυτοαναφορά της ομάδας απέτρεψαν τον αποκλεισμό του από την κατάταξη. Έτσι, αντί να ξεκινήσει μέσα στην πρώτη δεκάδα, ο Λόσον θα πρέπει να επιχειρήσει την ανάκαμψή του από το πίσω μέρος της σειράς εκκίνησης.