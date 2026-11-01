Ραντεβού με την ιστορία ο Αντονέλι!

Το πρωτάθλημα της Formula 1 μπαίνει στην τελική ευθεία και στην Πόλη του Μεξικό είναι πιθανό να ανακηρυχθεί ο πρωταθλητής.

Ο Κίμι Αντονέλι είναι έτοιμος να γράψει ιστορία και να «κλειδώσει» και μαθηματικά τον τίτλο σε μία εντυπωσιακή πίστα.

Ο τρομερός φέτος Ιταλός πιλότος θέλει απλά να τερματίσει στην πρώτη 9αδα της βαθμολογίας για να γίνει ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Ακόμα όμως κι αν δεν συμβεί αυτό και απλά δεν δει νικητή έναν εκ των Ράσελ ή Χάμιλτον, τότε ο τίτλος και πάλι είναι δικός του.

Στο προηγούμενο Grand Prix στο Circuit of the Americas, ο Αντονέλι κυριάρχησε. Πήρε την pole position, είχε τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα και η νίκη του ήρθε με χαρακτηριστική άνεση.

Η Ferrari μετά από καιρό είχε και πάλι μία σωστή στρατηγική. Ο Λεκλέρκ βρέθηκε στο βάθρο και τη 2η θέση ενώ ο Χάμιλτον ήρθε 4ος.

Ο φορμαρισμένος Φερστάπεν συμπλήρωσε το βάθρο και στο Μεξικό αναμένεται μία μεγάλη μάχη.

Ο Ολλανδός πρωταθλητής είναι ανάμεσα στα φαβορί και απειλεί τον Αντονέλι. Η νίκη του δεύτερου βέβαια βρίσκεται σε απόδοση 2.75 στη Novibet.

Οι Χάμιλτον και Λεκλέρκ έδειξαν σε καλή κατάσταση και αν συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό μπορούν να βρεθούν στο βάθρο. Ο Βρετανός έχει ανέβει 6 φορές στο βάθρο στο Μεξικό και δεν αποκλείεται να το κάνει άλλη μία κάτι που βρίσκεται σε απόδοση 2.65 στη Novibet.

Τα περισσότερα βλέμματα βέβαια θα είναι στραμμένα πάνω στον Αντονέλι και στο Μεξικό είναι έτοιμη για μία γιορτή.

Τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με τη Mclaren να προηγείται και τις Red Bull και Ferrari να θέλουν να κάνουν την έκπληξη.

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