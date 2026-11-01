Ο Λιούις Χάμιλτον πανηγύρισε την πρώτη του pole position με τη Ferrari στο Μεξικό και μίλησε για τις δυσκολίες, την επιμονή και την αγάπη του για τη Formula 1.

Η αναμονή έλαβε τέλος για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος επέστρεψε στην κορυφή των κατατακτηρίων δοκιμών της Formula 1 με έναν εντυπωσιακό γύρο στο Grand Prix Μεξικού. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη του pole position με τη Ferrari, επικρατώντας του Τζορτζ Ράσελ για μόλις εννέα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Βρετανό, καθώς είχε να εκκινήσει από την πρώτη θέση σε Grand Prix από την Ουγγαρία του 2023. Στα 41 του χρόνια έφτασε τις 105 pole positions στην καριέρα του, σε ένα τριήμερο που μόνο εύκολο δεν ήταν, καθώς ένα πρόβλημα στη μονάδα ισχύος είχε περιορίσει σημαντικά την προετοιμασία του την Παρασκευή.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η συγκίνηση μετά την pole position

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Χάμιλτον δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στις πρώτες δηλώσεις μετά το τέλος των κατατακτηρίων. Η διαφορά από τον Ράσελ ήταν ελάχιστη, όμως ο τελευταίος του γύρος αποδείχθηκε αρκετός για να χαρίσει στη Ferrari την πρώτη της pole position στη φετινή σεζόν.

«Είναι απίστευτο συναίσθημα. Είμαι τόσο χαρούμενος. Δεν βρίσκω λόγια. Ήταν ένα πραγματικά δύσκολο και απαιτητικό Σαββατοκύριακο. Είχαμε και το πρόβλημα με τον κινητήρα χθες, ενώ οι διαφορές μεταξύ όλων μας είναι τόσο μικρές. Είναι απίστευτο που καταφέραμε να πάρουμε την pole εδώ».

Η αναφορά στην ηλικία του και το μήνυμα

Η επίδοση του Χάμιλτον τον κατέστησε τον γηραιότερο οδηγό που κατακτά pole position στη Formula 1 μετά τον Μάριο Αντρέτι το 1982. Όταν ενημερώθηκε για αυτό το επίτευγμα, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έστειλε ένα μήνυμα για τη σημασία της αποφασιστικότητας.

«Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Όλα βρίσκονται στο μυαλό μας, πραγματικά», δήλωσε, επιμένοντας ότι η ηλικία δεν είναι από μόνη της εμπόδιο για την επίτευξη υψηλών στόχων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστήριξη που εξακολουθεί να δέχεται, παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει από τη μετακίνησή του στη Ferrari.

«Αγαπώ αυτό που κάνω. Το ονειρεύομαι. Έχω αυτή την απίστευτη υποστήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτοί οι άνθρωποι μου δίνουν τη δύναμη να συνεχίζω. Ελπίζω να είναι χαρούμενοι σήμερα και να μπορέσω να τους προσφέρω κάτι και στον αγώνα».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.