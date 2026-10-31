Από μία θέση στην εκκίνηση χάνουν Φερστάπεν και Λόσον για τη σύγκρουση στο Μεξικό. - Ο Χατζάρ κλήθηκε για ξεχωριστό περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς στα paddock.

Ποινές για τους Μαξ Φερστάπεν και Λίαμ Λόσον και κλήση του Ισάκ Χατζάρ για εξηγήσεις περιλαμβάνουν τα «μεθεόρτια» της Παρασκευής στο GP Μεξικού. Οι δύο πρώτοι τιμωρήθηκαν με μία θέση στην εκκίνηση του αγώνα και από έναν βαθμό ποινής στη superlicence για τη σύγκρουσή τους στο FP2, ενώ ο Χατζάρ θα παρουσιαστεί στους αγωνοδίκες για ένα ξεχωριστό περιστατικό στα paddock.

Μονομαχία χωρίς λόγο στο στάδιο

Το συμβάν ανάμεσα στον Φερστάπεν και τον Λόσον εκτυλίχθηκε στο τμήμα του σταδίου, παρότι κανένας από τους δύο δεν βρισκόταν σε γρήγορο γύρο. Ο οδηγός της Red Bull προετοίμαζε την προσπάθειά του, ενώ εκείνος της Racing Bulls βρισκόταν σε γύρο ψύξης, πριν επιχειρήσει ξανά να κάνει χρόνο.

Ο Φερστάπεν επιχείρησε να περάσει στην προσέγγιση της στροφής 12, όμως ο Λόσον δεν υποχώρησε. Τα δύο μονοθέσια συνέχισαν δίπλα δίπλα προς τη στροφή 13, με τον Ολλανδό στην εξωτερική.

Ο Φερστάπεν θεώρησε ότι ο πρώην ομόσταβλός του τον έσπρωξε εκτός πίστας. Πέρασε πάνω από το κερμπ στη στροφή 14 και, όταν τα δύο μονοθέσια βρέθηκαν ξανά δίπλα δίπλα, ακολούθησε επαφή. Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές στο δάπεδο της Red Bull και στην εμπρός πτέρυγα της Racing Bulls, ενώ χρειάστηκε κόκκινη σημαία για την απομάκρυνση των συντριμμιών. Οι δύο οδηγοί συνέχισαν το πρόγραμμά τους, με τον Φερστάπεν να ολοκληρώνει την περίοδο στην πέμπτη θέση και τον Λόσον στην ένατη.

Η προειδοποίηση που είχε προηγηθεί βάρυνε στην απόφαση

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν τα βίντεο και τα δεδομένα και άκουσαν τις εξηγήσεις των οδηγών, καταλήγοντας ότι έπρεπε να τιμωρηθούν και οι δύο. Χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά τους απαράδεκτη, υπογραμμίζοντας ότι είχε προηγηθεί σχετική προειδοποίηση στη συνάντηση των team managers νωρίτερα την ίδια ημέρα. «Και οι δύο οδηγοί παραδέχθηκαν ότι οι κινήσεις ήταν περιττές και “αδέξιες”», ανέφεραν στην απόφασή τους.

Τα παρόμοια περιστατικά στις ελεύθερες δοκιμές μέσα στη χρονιά και η προειδοποίηση προς τις ομάδες οδήγησαν τους αγωνοδίκες να επιλέξουν ποινές εκκίνησης αντί να περιοριστούν σε επίσημη προειδοποίηση. Έτσι, Φερστάπεν και Λόσον θα χάσουν από μία θέση στο grid του κυριακάτικου αγώνα και χρεώθηκαν από έναν βαθμό ποινής στη superlicence.

Εκνευρισμένος ο Φερστάπεν, περιττό το συμβάν για τον Περμέιν

Ο Φερστάπεν δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του μετά το τέλος της περιόδου. Μιλώντας στο Motorsport.com, είπε ότι δεν καταλάβαινε «τι περνούσε από το μυαλό του Λίαμ» και πρόσθεσε: «Για μένα, δεν είναι πολύ έξυπνη συμπεριφορά, όταν βρίσκεσαι στη θέση του, να επιδιώκεις κόντρα μαζί μου».

Ο επικεφαλής της Racing Bulls, Άλαν Περμέιν, εξήγησε ότι και οι δύο οδηγοί είχαν λόγο να κινηθούν γρήγορα στο συγκεκριμένο τμήμα της πίστας, ώστε να προετοιμάσουν τα ελαστικά τους για την επόμενη προσπάθεια. «Όταν κάνεις έναν γύρο εξόδου ή έναν γύρο ψύξης εδώ, είναι πολύ σημαντικό να περάσεις γρήγορα από τον τελευταίο τομέα. Αυτό σου δίνει ελαστικά στη σωστή κατάσταση για τη στροφή 1. Χωρίς αυτό, κινδυνεύεις να μπλοκάρεις τους εμπρός τροχούς», ανέφερε.

Ο Περμέιν χαρακτήρισε πάντως το περιστατικό περιττό, εκτιμώντας ότι κανένας δεν επιδίωκε σκόπιμα σύγκρουση. «Όταν το δουν πιο ψύχραιμα, θα σκεφτούν ότι και οι δύο μπορούσαν να είχαν κάνει κάτι καλύτερο», κατέληξε.

Ο Χατζάρ θα δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό στα paddock

Σε μια διαφορετική υπόθεση, ο Ισάκ Χατζάρ κλήθηκε στους αγωνοδίκες για πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά στα paddock την Παρασκευή. Η ακρόαση του οδηγού της Red Bull έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στις 10:15 τοπική ώρα, δηλαδή στις 18:15 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η κλήση συνδέεται με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, στο οποίο ο Γάλλος εμφανίζεται να σπρώχνει έναν άνδρα που τον πλησιάζει για selfie. Προηγουμένως, ο άνδρας φαίνεται να ακουμπά το χέρι του στην πλάτη του Χατζάρ.

Η επίσημη κλήση αναφέρεται σε περιστατικό στα paddock χωρίς να το περιγράφει αναλυτικά. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί στην ακρόαση του Σαββάτου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ποινή για τον οδηγό της Red Bull.