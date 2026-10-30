Alfa Romeo Junior: Νέα έκδοση Business με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, η Junior Ibrida Business συνδυάζει υβριδικό σύστημα 145 ίππων με εξοπλισμό προσανατολισμένο στην καθημερινή χρήση.

Η Alfa Romeo προσθέτει στην γκάμα της Junior την έκδοση Ibrida Business, η οποία απευθύνεται σε εταιρικούς χρήστες και διατίθεται αποκλειστικά μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Η Λιανική Τιμή Προ Φόρων διαμορφώνεται στις 19.972 ευρώ, με την εταιρεία να αναφέρει ότι η παραχώρησή της για επαγγελματικό σκοπό δεν επιβαρύνεται με φόρο εταιρικής χρήσης.

Το ποσό αφορά την αξία του αυτοκινήτου πριν από τους φόρους και όχι την τελική τιμή αγοράς ή το κόστος μίσθωσης. Για το μηνιαίο μίσθωμα, τη διαθεσιμότητα και τους επιμέρους όρους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης.

Υβριδικό σύστημα 145 ίππων

Η Junior Ibrida Business χρησιμοποιεί υβριδικό σύστημα 48V, με συνδυαστική ισχύ 145 ίππων. Ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, στο οποίο είναι ενσωματωμένος ηλεκτροκινητήρας ισχύος 29 ίππων, δηλαδή 21 kW.

Το σύστημα επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση υπό κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, ενώ η ανακοινωμένη κατανάλωση βενζίνης σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP είναι 4,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Με μήκος 4,17 μέτρα, η Junior τοποθετείται στην κατηγορία των μικρών SUV και αποτελεί το μοντέλο εισόδου στην γκάμα της Alfa Romeo.

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός

Η έκδοση Business διαθέτει προβολείς και πίσω φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος και μαύρα καλύμματα καθρεπτών. Στην καμπίνα περιλαμβάνονται τιμόνι με επένδυση οικολογικού δέρματος, αυτόματος κλιματισμός και κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,25 ιντσών και συνδυάζεται με κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ στον εξοπλισμό προστίθενται συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει συγκεκριμένο μηνιαίο μίσθωμα ούτε αναλυτικούς όρους σύμβασης. Η σχετική προσφορά διαμορφώνεται από την εταιρεία μίσθωσης με την οποία θα συνεργαστεί ο ενδιαφερόμενος.