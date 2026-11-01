Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez για το 19ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Μεξικού. Ο 19ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Κίμι Αντονέλι έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον παγκόσμιο τίτλο, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον επιστρέφει στην pole position έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια.

Η σημερινή μάχη στο Autodromo Hermanos Rodriguez θα έχει διάρκεια 71 γύρους, με τη μεγάλη ευθεία μέχρι την πρώτη στροφή να προσφέρει στους οδηγούς την ευκαιρία να κερδίσουν θέσεις από τα πρώτα μέτρα. Το slipstream αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην εκκίνηση, ενώ οι ποινές που επιβλήθηκαν μετά τις κατατακτήριες έχουν διαφοροποιήσει τη σειρά εκκίνησης.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ο Χάμιλτον επιστρέφει στην πρώτη θέση

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, ο οποίος κατέκτησε την 105η pole position της καριέρας του και την πρώτη του με την ιταλική ομάδα. Ο Βρετανός θα προσπαθήσει να προσθέσει ακόμη μία νίκη στη φετινή του συγκομιδή, έχοντας ήδη πανηγυρίσει στη Βαρκελώνη τον περασμένο Ιούνιο. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος έχασε την pole position για μόλις 0,009 δευτερόλεπτα.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ, ολοκληρώνοντας την εξαιρετική παρουσία της Ferrari στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος ανέβηκε μία θέση λόγω της ποινής του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ιταλός χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς για να κατακτήσει τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.

Ο Φερστάπεν θα εκκινήσει από την 5η θέση, έχοντας δεχθεί ποινή μίας θέσης για τη σύγκρουσή του με τον Λίαμ Λόσον στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος θα προσπαθήσει να ανακτήσει θέσεις στην εκκίνηση.

Από την 7η θέση θα ξεκινήσει ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing, ενώ δίπλα του θα βρίσκεται ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στις κατατακτήριες δοκιμές. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Πιερ Γκασλί της Alpine και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi.

Πιο πίσω, ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει από τη 12η θέση, έχοντας μπροστά του τον Φράνκο Κολαπίντο. O λόγος που αυτοί οι οδηγοί κέρδισαν από μία θέση είναι επειδή ο Λίαμ Λόσον αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.