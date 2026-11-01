Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στο πεδίο μάχης του Μεξικού; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 19ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Μεξικού. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μάς έδωσαν την πρώτη εικόνα για όσα θα δούμε στον αγώνα των 71 γύρων στο Autodromo Hermanos Rodriguez, όπου η στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ βρίσκεται στην τρίτη θέση και ο Κίμι Αντονέλι στην τέταρτη. Η μεγάλη ευθεία μέχρι την πρώτη στροφή προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για προσπεράσματα στην εκκίνηση, όμως η επιλογή ελαστικών και ο χρονισμός των pit stop μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες.

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Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Στο Μεξικό η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τις C3, C4 και C5 ως τη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα αντίστοιχα. Όλοι οι οδηγοί έχουν διατηρήσει από ένα καινούργιο σετ σκληρής και μεσαίας γόμας, όμως η τελευταία αναμένεται να αποτελέσει την κύρια επιλογή για την εκκίνηση. Η μαλακή γόμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο πρώτο όσο και στο τελευταίο μέρος του αγώνα.

Ο Χάμιλτον δεν διαθέτει καινούργιο σετ μαλακής γόμας, έχοντας τέσσερα χρησιμοποιημένα, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητές του για μια επιθετική στρατηγική δύο αλλαγών. Παρόμοια είναι η κατάσταση για τον Ράσελ, ενώ ο Αντονέλι έχει διατηρήσει ένα καινούργιο σετ C5. Επομένως, οι δύο Mercedes μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, με τον νεαρό Ιταλό να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία εφόσον επιλέξει να χρησιμοποιήσει τη μαλακή γόμα.

Ο Λεκλέρ έχει επίσης ένα καινούργιο σετ μαλακής γόμας, όπως και οι Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν. Αντίθετα, ο Όσκαρ Πιάστρι διαθέτει τρία καινούργια σετ C5, περισσότερα από τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές. Αυτό του επιτρέπει να εξετάσει πιο επιθετικές επιλογές, ιδιαίτερα εάν η McLaren διαπιστώσει ότι η μαλακή γόμα μπορεί να διατηρήσει ανταγωνιστικό ρυθμό για μεγάλο αριθμό γύρων.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Η βασική στρατηγική της Pirelli προβλέπει ένα pit stop, με εκκίνηση στη μεσαία γόμα και αλλαγή στη μαλακή μεταξύ των γύρων 35 και 41. Πρόκειται για μια επιλογή που επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειριστούν το πρώτο μισό του αγώνα με τη σταθερότητα της C4 και να αξιοποιήσουν την επιπλέον πρόσφυση της C5 όταν τα μονοθέσια θα είναι ελαφρύτερα. Για τον Χάμιλτον, που εκκινεί πρώτος, η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει τον ασφαλέστερο τρόπο διατήρησης της πρωτοπορίας, εφόσον η Ferrari καταφέρει να ελέγξει τον ρυθμό.

Η δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει δύο pit stop, με εκκίνηση στη μαλακή γόμα, μετάβαση στη μεσαία μεταξύ των γύρων 19 και 25 και επιστροφή στη μαλακή μεταξύ των γύρων 45 και 51. Η καλύτερη πρόσφυση στην εκκίνηση μπορεί να βοηθήσει οδηγούς όπως ο Αντονέλι και ο Λεκλέρ να επιτεθούν στις πρώτες θέσεις, ενώ τα μικρότερα stint επιτρέπουν υψηλότερο ρυθμό. Ωστόσο, η επιπλέον στάση κοστίζει περίπου 22 δευτερόλεπτα και η κίνηση στην πίστα μπορεί να εξανεμίσει το πλεονέκτημα.

Η τρίτη στρατηγική προβλέπει μία αλλαγή, με εκκίνηση στη μαλακή γόμα και τοποθέτηση της σκληρής μεταξύ των γύρων 24 και 30. Τέλος, η τέταρτη επιλογή περιλαμβάνει δύο pit stop, με μαλακή-σκληρή-μαλακή γόμα και αλλαγές στους γύρους 19-25 και 46-52. Η Pirelli θεωρεί πάντως τη σκληρή γόμα λιγότερο ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες επιλογές να αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν εμφανιστεί Safety Car ή αλλάξουν οι συνθήκες του αγώνα.

Τεράστιο ρόλο θα παίξει μια πιθανή εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ή του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Μεξικού είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.