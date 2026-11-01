Το τρομακτικό ατύχημα του Βάλτερι Μπότας στην πρώτη στροφή προκάλεσε τη διακοπή του αγώνα στον 45ο γύρο.

Με κόκκινη σημαία διακόπηκε το GP Μεξικού στον 45ο γύρο, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα του Βάλτερι Μπότας στην πρώτη στροφή. Ήταν μια τρομακτική στιγμή, καθώςη εμπρός αριστερή ανάρτηση του μονοθεσίου της Cadillac υποχώρησε κατά το φρενάρισμα και το μονοθέσιό του προσέκρουσε με ταχύτητα στις μπαριέρες.

🚨BOTTAS Suspension breaking at the end of the straight! Awful. #MexicoGP #F1 https://t.co/hpUO35ytDp November 1, 2026

Ο Φινλανδός παρέμεινε αρχικά μέσα στο cockpit, έχοντας επαφή και περιμένοντας την ιατρική ομάδα. Στη συνέχεια βγήκε από το μονοθέσιο και απομακρύνθηκε περπατώντας, δείχνοντας ανέπαφος αν και πολύ ελαφριά ζαλισμένος.

Είχε προηγηθεί η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας, ενώ η διακοπή επιτρέπει σε όλους τους οδηγούς να αλλάξουν ελαστικά. Όταν βγήκε η κόκκινη σημαία, ο Μαξ Φερστάπεν βρισκόταν στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Κίμι Αντονέλι βρισκόταν τρίτος, με τον Λιούις Χάμιλτον τέταρτο.